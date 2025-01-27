Огненное дерби в КХЛ! Ливо полез в драку, «Ак Барс» испортил камбэк «Салавата»

Уфа отыгралась с 0:2 и повела в середине третьего периода, но затем казанцы включили пятую передачу.

«Как реагировать на победу 8:1? Никак», — говорил Виктор Козлов после разгромного матча с «Сочи», добавив, что дальше соперники куда солиднее – СКА, «Ак Барс» и «Авангард». В Питере атакующий порыв уфимцев был остановлен блистательной игрой Артемия Плешкова.

«Чтобы обыгрывать такие команды, как СКА, «Ак Барс», «Авангард», нам нужно больше требовать от себя, больше доставать эмоций, желания. Тут разница между хорошей игрой и победой заключается в том, что ты выжимаешь 110%, за каждую шайбу кусаешься. С такими командами кто контролирует шайбу, тот контролирует игру. Сегодня нам этого не хватило», — втолковывал через прессу своим подопечным Козлов после поражения от СКА.

В Казани их ждал злой «Ак Барс», который в предыдущем матче опростоволосился, проиграв «Сибири» 0:1. Сегодня начало от команды Анвара Гатиятулина было невероятно мощным – пока Амир Мифтахов скучал и стряхивал пыль с своих ворот, у владений Александра Самонова то и дело возникали пожары. И не только благодаря усилиям «Ак Барса», но и из-за собственных ошибок.

Никита Зоркин в борьбе с Семёном Кошелевым за своими воротами допустил ляп и выдал передачу на пятачок – но не партнёру, а сопернику. Алексей Пустозёров не замедлил передать привет команде, за которую провёл всю взрослую карьеру, переехав в Казань лишь в этом сезоне.

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Ближе к середине периода «Салавату» удалось отодвинуть игру от своих ворот, но неразрешимых задач перед Мифтаховым они всё равно не ставили, а Джош Ливо, имя которого сейчас гремит на всю лигу, вместо забивания голов занимался тем, что попадал под силовые приёмы, отвечал на это (и получал удаление), злился, показывал недовольство судьями и на время уходил в раздевалку.

Во втором периоде «Ак Барс» вновь начал постепенно перетягивать инициативу на себя, что в итоге вылилось в гол Артёма Галимова. И в этой ситуации «Салават» сыграл не лучшим образом, а именно – Александр Самонов. В таких важных со всех сторон матчей пропускать такие голы – просто непозволительно.

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Следующий гол, может, не вытекал из логики игры, но Ливо за перерыв успел успокоиться и приступить к выполнению своих основных обязанностей. Вместе с Нэйтаном Тоддом они провели уже классический розыгрыш – резкий перевод на левый круг вбрасывания и молниеносный бросок, на который Мифтахов уже не успевал.

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Ну что за машина этот канадец! 11-й гол в последних шести матчах, 39 шайб в этой регулярке, первый, кто набрал 60 очков в сезоне – ближайшим преследователям остаётся только глотать пыль!

На этом Ливо не закончил – в самой концовке периода он получил локтем в лицо от Алексея Марченко, сначала не мог встать, а потом в ярости набросился на своего обидчика. Разнимать разгорающуюся драку кинулись и игроки обеих команд, и судьи.

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Вполне возможно, что именно 90-й номер своей активностью и завёл наконец «Салават Юлаев», у которого в третьем периоде словно открылось второе дыхание, и «Ак Барс» дрогнул.

Сначала Шелдон Ремпал и Александр Хмелевски разобрались на пятачке на добивании после дальнего броска Науменкова. На этом гости не остановились, продолжили наводить панику у ворот хозяев, что вылилось уже в гол самого Науменкова.

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Гатиятулин взял тайм-аут, а следом ещё и Хмелевски удалился, и уже Казань показала характер – Дмитрий Яшкин реализовал большинство. Ну что за огненное дерби!

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Основное время «Ак Барс» доигрывал максимально заведённым (шёл в атаку даже играя в меньшинстве), овертайм хозяева провели на таких же сильных эмоциях, и в итоге Степан Фальковский в самое нужное время забил свой первый гол за «Ак Барс» после обмена из СКА!

Тенденция осталась неизменной – в «зелёном дерби» в этом сезоне пока что выигрывают исключительно хозяева. А заключительная серия этого противостояния состоится в середине февраля в Уфе.