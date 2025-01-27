«Ак Барс» праздновал победу в «вечнозелёном дерби», а «Автомобилист» выбрался уже на второе место в Восточной конференции.

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«Спартак» снова сильнее ЦСКА, тренер «Локомотива» разнёс судей. Итоги дня в КХЛ

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 27 января 2025 года.

«Авангард» уверенно обыграл «Адмирал» на домашнем льду

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Авангард» и «Адмирал». Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Авангард» одержал победу со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

В составе «Авангарда» шайбы забросили Рид Буше, Михаил Гуляев, а также Семён Чистяков, оформивший дубль. За «Адмирал» отличился Аркадий Шестаков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Омская команда проиграла две предыдущие встречи. Сейчас «Авангард» находится на шестом месте Западной конференции КХЛ, набрав 53 очка после 48 матчей, «Адмирал» расположился на седьмой строке с 51 очком после 50 встреч.

«Ак Барс» вырвал победу у «Салавата Юлаева» в «вечнозелёном дерби»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Ак Барс» и «Салават Юлаев». Команды играли на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. «Ак Барс» одержал победу со счётом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0) в овертайме.

В составе казанцев шайбы забросили Алексей Пустозёров, Артём Галимов, Дмитрий Яшкин и Степан Фальковский. За «Салават Юлаев» забили Джош Ливо, Александр Хмелевски и Михаил Науменков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Ак Барс» проиграл предыдущую встречу «Сибири» (0:1), а уфимцы — СКА (2:3).

Казанцы находятся на четвёртом месте в турнирной таблице Востока. «Салават Юлаев» идёт третьим в конференции, опережая «Ак Барс» на одно очко.

Дубль Анселя Галимова помог «Спартаку» уверенно обыграть ЦСКА в московском дерби

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Мегаспорт» в Москве. «Спартак» одержал победу со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

В составе красно-белых шайбы забросили Михал Чайковски, Адам Ружичка, а также Ансель Галимов, оформивший дубль. За ЦСКА забил Егор Афанасьев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Спартак» в четвёртый раз обыграл подопечных Ильи Воробьёва в нынешнем сезоне. Это была шестая встреча соперников в текущей регулярке.

Красно-белые занимают второе место в Западной конференции. Команда набрала 64 очка за 48 матчей. ЦСКА располагается на пятой строчке с 62 очками после 48 встреч.

Московское «Динамо» уступило «Локомотиву» в гостевом матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Локомотив» и «Динамо». Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Локомотив» одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

На третьей минуте Даниил Тесанов открыл счёт, выведя железнодорожников вперёд. Второй период прошёл без голов, а в середине третьего Рихард Паник удвоил преимущество «Локомотива». На 55-й минуте Артём Швец-Роговой отыграл одну шайбу, но на большее «Динамо» не хватило.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Локомотив» одержал первую победу за три матча». Бело-голубые проиграли после двух побед подряд.

Максим Шалунов нанёс травму игроку «Динамо» при игре на вбрасывании

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов нанёс повреждение игроку московского «Динамо» Артёму Ильенко на точке вбрасывания.

Форвард железнодорожников был наказан большим пятиминутным штрафом за толчок клюшкой. Ильенко длительное время не мог подняться со льда, но в итоге добрался до скамейки самостоятельно.

Инцидент на точке вбрасывания спровоцировал драку между соперниками. За грубость малые двухминутные штрафы получили Максим Джиошвили и Максим Берёзкин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, «Локомотив» — лидер Запада, московское «Динамо» идёт на четвёртом месте.

Игорь Никитин раскритиковал судей матча «Локомотив» — «Динамо», обвинив их в неуважении

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал решение судей в эпизоде с нападающим ярославцев Максимом Шалуновым и потасовкой Максима Джиошвили и Максима Берёзкина в матче с московским «Динамо» (2:1). По итогам инцидента Берёзкин получил штраф, несмотря на то что не участвовал в драке.

«Неуважение просто, мне кажется. Полунин, который бьёт Комтуа вместе с Пакеттом, Берёзкин, который зачинщик драки… И это всё мне объясняется. Может, в социальных сетях это бы всё прокатило, но я не первый год в хоккее.

Я давно знаю класс этих судей. Но их решения не соответствуют уровню команд.

Тёме здоровья. Но если бы Ильенко играл вбрасывание правильно, то не залез бы этой ногой вперёд», — сказал Никитин во время пресс-конференции после матча с «Динамо».

«Автомобилист» оказался сильнее «Амура» и продлил серию побед до девяти матчей

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Амур» и «Автомобилист». Команды играли на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. «Автомобилист» одержал победу со счётом 5:4 (1:1, 1:0, 3:3).

В составе екатеринбургской команды шайбы забросили Ник Меркли, Брукс Мэйсек, Алексей Бывальцев и Андрей Обидин, оформивший дубль. За «Амур забили Алекс Бродхёрст, Иван Мищенко и Илья Талалуев, дважды поразивший ворота соперника.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Для екатеринбуржцев это девятая победа подряд. «Автомобилист» находится на втором месте в Восточной конференции, «Амур» — на 11-м.

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