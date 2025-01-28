«Это произошло быстро». «Вашингтон» продлил контракт с одним из лучших голкиперов НХЛ

«Вашингтон», уверенно лидирующий в Восточной конференции и идущий за Президентским кубком, делает первые шаги по сохранению костяка и, что абсолютно неудивительно, начал с вратаря: контракт с Логаном Томпсоном был продлён на шесть лет.

Сам голкипер после этого сказал: «Мы сделали это довольно быстро и завершили всё сегодня утром. Я действительно рад быть здесь ещё много лет. Мне нравится проводить здесь время, и я просто благодарен за возможность, которую мне предоставили в «Кэпиталз».

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Возможность, о которой говорит в своём комментарии Логан, стала одной из причиной перехода в «Вашингтон» – Томпсон был недоволен игровым временем в прошлом году в «Вегасе» и попросил обмена. Тут впору вспомнить избитую фразу, которая в хоккейных кругах в последнее время всё чаще упоминается – выход из зоны комфорта. Канадец не стал сидеть в команде, которая каждый год претендует на Кубок, и решился сделать вызов самому себе. Уже сейчас можно констатировать, что Логан не прогадал.

Теперь перейдём к деталям нового контракта. Томпсон за последующие шесть лет заработает $ 35,1 млн, то есть среднегодовой кэпхит составит $ 5,85 млн. Также в соглашение внесено такое дополнительное условие, как частичный запрет на обмен: в первые три года количество команд, куда нельзя отправить голкипера в результате сделки, равно 15, в последние три – 10.

Логан Томпсон Фото: Getty Images

Комментарий дал не только Томпсон, но и генеральный менеджер команды Крис Патрик: «Мы рады подписать с Логаном многолетний контракт. Он продемонстрировал, что является одним из лучших вратарей в НХЛ в этом сезоне и с тех пор, как начал выступать в НХЛ. Если учитывать его габариты и исключительный атлетизм, мы уверены, что это подписание укрепит одну из самых важных позиций в нашей команде, особенно сейчас, когда он вступает в лучшие годы в своей карьере».

Тот факт, что на данный момент Томпсон является одним из лучших голкиперов лиги, не пустая бравада от генерального менеджера. Это действительно так. Прямо сейчас Логан идёт на втором месте по коэффициенту надёжности (2,09), на третьем по проценту отражённых бросков (92,5%) и на третьем по победам (22). Хотя по проценту побед Томпсон идёт на уверенном первом месте, ведь голкипер провёл всего 27 матчей.

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Вообще, продление контракта с Томпсоном – это большая победа «Вашингтона». Если кто-то забыл, ещё в прошлом сезоне почти с такой же зарплатой играл Дарси Кемпер, который весь период карьеры в столице США был если не ужасен, то просто плох. Логану сейчас всего 27 лет, для голкипера это чуть ли не идеальный возраст, это как раз и подчеркнул Крис Патрик.

Менеджмент «Кэпиталз» отлично сработал, не дав игроку выйти на рынок неограниченно свободных агентов, претендентов было бы точно много. Также «столичные» не поставили себя в неудобное положение глупой переплатой, хотя таких примеров в последние годы накопилось немало. И, самое главное, клуб может быть спокоен за последний рубеж на будущие годы.

Да и для самого Томпсона было бы странным сейчас срываться в другое место за гипотетическим лишним миллионом или затягивать переговоры с целью сторговаться с клубом. В «Вашингтоне» Логан получил тот самый шанс, который он с упоением ждал. На данный момент он играет в одной из лучших команд лиги, его старания оценили и предложили адекватный и хороший контракт. Сделка выглядит выигрышной для обеих сторон.