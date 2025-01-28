«Убийца» или жертва обстоятельств? Спорные эпизоды с Шалуновым происходят всё чаще

Игровой день 27 января в КХЛ вышел богатым на события – здесь вам и яркое «зелёное» дерби с очередным голом великолепного Джоша Ливо и решающей шайбой Степана Фальковского в овертайме, и московское дерби, исход которого, несмотря на счёт 4:1, не был ясен практически до последних минут встречи. И, конечно же, очный матч лидера Западной конференции с одним из его ближайших преследователей.

Который запомнился не столько самим хоккеем, сколько ярким выпадом Игоря Никитина в сторону судей на пресс-конференции и теми эпизодами, которые он прокомментировал.

Один из них – вбрасывание с участием Артёма Ильенко и Максима Шалунова в последней десятиминутке матча. Центрфорвард «Локомотива» выиграл борьбу на точке и через долю секунды ударил своего оппонента клюшкой в ногу. Да так, что тот пролежал на льду всё время, пока Рихард Паник не отправил шайбу в ворота бело-голубых, и не смог продолжить встречу, хоть и добрался до скамейки самостоятельно.

Наставник ярославцев указал на то, что Ильенко слишком далеко занёс левую ногу во время вбрасывания. Согласиться с ним можно, вот только Шалунова от пятиминутного удаления это не спасло. А болельщики в очередной раз устроили дискуссию о том, «грязный» ли Максим игрок.

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Если говорить об эпизоде из вчерашнего матча, то здесь травма нападающего «Динамо» кажется скорее несчастным случаем, нежели злым умыслом Шалунова. 78-й номер «Локомотива» полетел вперёд после выигранного вбрасывания и скорее искал точку опоры. На замедленном повторе может показаться, что у Максима было достаточно времени и места, чтобы избежать столкновения с Ильенко, однако всё произошло за доли секунды – в такой ситуации успеть сориентироваться чрезвычайно сложно, действие происходит на инстинктивном уровне.

Шалунову, впрочем, быстро начали припоминать и другие его столкновения, которые приводили к травмам соперников. Далеко за примерами ходить не надо – всего неделю назад форвард влетел в капитана СКА Александра Никишина, после чего защитник армейцев выбыл из строя как минимум на две недели. В моменте судьи не увидели в том эпизоде ничего криминального, но уже через день Спортивно-дисциплинарный комитет принял решение наложить на нападающего железнодорожников денежный штраф за неправильную атаку.

Она действительно была – отчётливо видно, как при столкновении с Никишиным Максим отрывает обе ноги ото льда, – но умысла здесь, опять же, не видно – Шалунов за секунду до контакта с Александром владел шайбой и по инерции врезался в него, в то время как защитник сам готовил силовой приём на форварде. Жёстко ли получилось? Да. Намеренно ли? Сомневаюсь.

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Примерно такая же ситуация была в эпизоде с травмой Павла Акользина 14 января – форвард СКА готовился к приёму против Шалунова, а тот, быстро расставшись с шайбой, сгруппировался и встретил шедшего на него соперника. Был ли здесь умысел? Опять же, вряд ли. Даже сам Акользин впоследствии отмечал, что Максим действовал скорее по инерции.

Ну и, конечно, момент, после которого Шалунову говорили «бояться в Челябинске» – столкновение с Заком Фукале в прошлогоднем плей-офф. Разбирать эпизод в очередной раз нет никакого смысла – многие игроки и эксперты в один голос заявили, что никакого намерения «убивать» голкипера «Трактора» у Максима не было. Да и взяться ему особо было неоткуда – тогда нападающий был сконцентрирован на борьбе за шайбу.

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Где Шалунов действительно сыграл грубо и даже грязно, так это в финале Кубка Гагарина — 2021, когда буквально вынес ударом в голову нападающего «Авангарда» Андрея Стася. Тогда Максим шёл в атаку сам и сделал акцентированное движение локтем – другой трактовки там быть не могло. Но и судьи в той ситуации разобрались грамотно, выписав нападающему тогда ещё ЦСКА 5+20. Кстати, с тренерской скамейки за этим почти четыре года назад также наблюдал Игорь Никитин.

Однако такие эпизоды встречаются в карьере чуть ли не каждого хоккеиста. Стоит ли из-за этого ставить на них клеймо «грязных» игроков? Совершенно точно нет. Как не стоит клеймить и Шалунова – злой умысел в его действиях (по крайней мере, кроме момента со Стасем) найти не получается.