«Я такой один – пусть завидуют». В «Нефтехимике» играет парень с конголезскими корнями

«Нефтехимик» сейчас вне кубковой восьмёрки, однако начинала сезон-2024/2025 команда Олега Леонтьева с позиции силы. В первые недели нижнекамцы даже возглавляли турнирную таблицу Восточной конференции. Успеха удалось добиться не без участия молодёжи, которой Леонтьев активно доверял. Так лига узнала о, вероятно, самом необычном российском хоккеисте – Жоэ-Кристофе Муиссу.

Сами подумайте: габаритный темнокожий нападающий с конголезскими корнями, да ещё и играющий под броским 99-м номером. Глядя на Муиссу, сначала подумаешь, что это очередной североамериканский легионер, но нет – перед нами игрок, который всю жизнь провёл в Санкт-Петербурге, а полтора года назад переехал в Нижнекамск, чтобы строить свою карьеру в куда более лояльной к развитию молодых хоккеистов системе.

В большом интервью «Чемпионату» Крис, как его называют одноклубники, рассказал о расизме в хоккее, причинах, по которым не хотел выступать за, казалось бы, родной СКА и мечте увидеть родной город его отца – Браззавиль.

«Лучше дать развиваться в низших лигах, а не звать в основу. Что сделаешь за несколько смен?»

– Ваш последний на текущий момент матч в МХЛ – «Реактор» уступил принципиальному сопернику «Ирбису» со счётом 0:8. Удалось отойти от поражения?

– Бывают такие игры, ничего ужасного не случилось. В идеале такие матчи нужно просто забыть. Ошибки, конечно, мы разобрали, посмотрели видео. Каждый гол разобрали.

– В этой игре было много драк. Вас удивило, что происходило на площадке?

– Мы стараемся играть в силовой хоккей. Парни бьются, да и «Ирбис» боевая команда, с характером. Вот и решалось, кто в плане характера сильнее.

– Для вас это была первая драка в жизни?

– Для меня драки скорее редкость, но я готов к ним, если это необходимо. Честно не припомню, возможно, были небольшие стычки, но вот чтобы полноценная драка – первая в карьере.

ВИДЕО.

– Как в целом ощущаете себя в МХЛ после старта сезона в КХЛ? Нет ощущения, что сделали шаг назад?

– Не сказал бы, всё-таки главное – дают играть, дают игровое время. Я не считаю игру в МХЛ шагом назад, просто нужно будет сейчас добавить, чтобы вернуться на уровень КХЛ и показывать себя уже там.

– По собственным ощущениям, вы уже переросли МХЛ или поиграть в молодёжке ещё будет полезно?

– Конечно, полезно, в МХЛ хорошие ребята играют. Я бы не сказал, что обыгрываю здесь всех на одном коньке, тут также бывает и шайба слетит, и обыграть один в один не получится. Нет такого, что всё очень легко. Надо тоже стараться, играть в тело, бросать. Быть в полной концентрации.

– Возможно, командировка в ВХЛ была бы для вас полезнее? Такой вариант обсуждался?

– Я играл за «Ижсталь», был недельный выезд из четырёх матчей. Но руководство сразу сказало, что отправляет на выезд и обратно в Нижнекамск, не было такого, что полноценно командируют в Ижевск. Отправили набраться опыта. В «Ижстали» сказали, что довольны мной, мне самому тоже понравилось, на уровне ВХЛ интересно играть, получил и такой опыт.

– Для себя что считаете более интересным и полезным вариантом – ВХЛ или МХЛ?

– Моё мнение: самое главное – играть. Неважно даже где, главное – выходить на лёд. Чем больше игрового времени, тем лучше игрок становится. Если я буду играть в МХЛ по 18-20 минут или по пять минут в ВХЛ, то в МХЛ лучше задержаться, набраться опыта.

– По такой логике практика «лимитчиков» в КХЛ вредна для игроков?

– На мой взгляд, да. Что ты сделаешь за несколько смен? Только теряешь игровой тонус. Лучше играть много, чувствовать доверие тренерского штаба, нежели выходить ситуационно, сидеть и играть по несколько минут за матч. Нужна игровая практика, ухудшаются сразу все игровые показатели.

– То есть если прямо сейчас игрока не видят в основе, то лучше и не трогать его и дать спокойно играть в фарм-клубах?

– Лучше дать развиваться в низших лигах, а звать в основу, когда игрок будет уже по-настоящему готов. Это будет видно по ощущениям, у хорошего игрока время обязательно придёт.

Жоэ-Кристоф Муиссу Фото: hcnh.ru

«С детства болел за «Спартак» — и в футболе, и в хоккее. В Петербурге относились с пониманием»

– Сезон вы начинали в КХЛ и забили в одной из первых игр действующему чемпиону. Почему не удалось развить стартовый успех?

– В середине сентября, ближе к концу, получил небольшую травму. Не самую серьёзную, но неприятную. Травма запястья, воспаление сухожилия. Полетел в Питер лечиться, у хорошего знакомого врача. Сделали пару уколов в запястье, специалист сказал, что нужно обязательно сделать паузу в тренировках, дать отдохнуть руке. Если сразу начать играть в хоккей, окончательно порвутся сухожилия.

После травмы много дней не тренировался, а если и тренировался, то без должных усилий. Таким образом, потерял много игровой практики, выпал из тонуса. Когда возвращался после травмы, понял, что сразу в КХЛ заиграть будет трудно, поэтому меня решили отправить набирать форму в МХЛ.

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– Врача помогли найти родители? Вы ведь из семьи медиков.

– У меня мама врач, она всегда помогает с такими вопросами, врач был знакомым семьи.

– Обсуждали возвращение в МХЛ с Олегом Леонтьевым? Какая была позиция у главного тренера?

– Мы лично с ним этот вопрос не обсуждали. Ко мне никто не подходил, спортивный директор клуба как факт сказал, что меня спускают в МХЛ, пока играю там. С Олегом Юрьевичем не беседовал. Я не расстраиваюсь, что играю сейчас за «Реактор». Главное – показать хороший результат, выйти в плей-офф, побороться за Кубок Харламова. А дальше рассчитывать на КХЛ.

Очень хочу выйти в график «очко за игру», пока немного отстаю от него. И всё же важнее игра команды. Если команда выиграет, а я не наберу очков – не буду сильно переживать. Обидно, но, если мы победили, значит, и я хорошо сыграл.

Олег Леонтьев Фото: hcnh.ru

– В целом вы довольны развитием своей карьеры? Не было мыслей, что вариант остаться в Петербурге был бы лучше?

– Я не видел таких вариантов для себя, если честно. Не верил, что мне дадут шанс играть. Проявить себя в системе СКА было бы сложнее. И не то чтобы я побоялся конкуренции, дело не совсем в этом. Я изначально, ещё за год до выпуска сказал, что если буду попадать в МХЛ, то не хочу играть в системе СКА.

Обговорил это с родителями, в год выпуска познакомился с агентом, обозначил ему ситуацию, рассказал, что хочу переехать. «Нефтехимик» проявил интерес ко мне, поэтому я и приехал в Нижнекамск. За полтора года ни разу не пожалел, что переехал, меня всё устраивает.

– Достаточно необычно, что вы вообще не думали об игре за СКА. Обычно дети всегда болеют за команду из города, в котором они живут, и мечтают оказаться в будущем в команде мастеров. Вы никогда не мечтали надеть на себя свитер СКА?

– Честно – никогда. Нет, моментами мне нравилась игра СКА, стиль игры команды. Там много мастеровитых игроков, я ходил смотреть на звёздных ребят. Но сам играть за СКА никогда не хотел.

– А за кого болели в детстве, если не секрет?

– Всегда болел за «Спартак». И в футболе, и в хоккее.

– Необычный выбор для человека из Петербурга, прямо скажем. Не было конфликтов на этой почве?

– Нет, всё нормально, все ребята с пониманием относились, если говорил. Не все хотели в СКА, у всех свои кумиры, свои предпочтения.

Жоэ-Кристоф Муиссу Фото: hcnh.ru

«Много было расистских шуток от соперников, но мне фиолетово. Значит, аргументы закончились»

– Насколько вам было комфортно в системе СКА? Всё ли устраивало?

– Были прекрасные тренеры по нашему году, они мне многое дали. За последний год в «Серебряных Львах» я сильно вырос.

– Никаких неприятных моментов не было? С расизмом не сталкивались? О расизме в Петербурге говорил, например, футболист Брайн Идову.

– У меня в карьере такого не было, слава богу. В плане коллектива. От других команд, от соперников какие-то высказывания на расистской почве случались, куда без этого. Но это меня не трогало. Говорят и говорят, это как по мне даже преимущество. Мне нравится, что я такой один, пусть завидуют. Внутри команды могли только пошутить аккуратно, да я и сам над собой могу пошутить. Но никаких злобных подколов, такого не было точно.

– От соперников скорее был некий трэш-ток? Попытка вывести из равновесия?

– Конечно, такого было много. Но мне фиолетово, ни на грамм не заводит, не расстраивает. Я понимаю, что, если такое о себе слышу, значит, получается, что сопернику вообще больше нечего сказать в мой адрес, аргументы закончились. Если бы я был таким же, как все, мне ничего бы не сказали в принципе.

– Вы играете под 99-м номером. Как пришли к такому решению?

– 99-й номер у меня был в карьере два раза. В Питере по школе и в первой команде в «Нефтехимике». Когда играл в школе, он мне просто понравился, я ещё тогда не думал так серьёзно, под каким номером буду играть, про цифры счастливые не думал, первое, что в голову пришло. А когда вызвали в первую команду в Нижнекамске, мне просто выдали майку с 99-м номером, я номер не выбирал. Подумал: «Окей, хороший номер, почему нет».

– То есть с Уэйном Гретцки номер не сопоставляли для себя?

– Нет, никогда.

– Но вы же в курсе негласного запрета использовать этот номер в хоккейной среде?

– 99-й запрещён в НХЛ, там он навечно забронирован за Гретцки. В КХЛ он разрешён, почему нет? А касательно сравнений с Гретцки, что я тут скажу. Мне пока в принципе нельзя выбирать номер, я молодой парень, какую майку дали – в такой и играю. Это не моё решение. К тому же, значит, будет мотивация двигаться вперёд, чтобы соответствовать номеру на спине. Раз он такой примечательный, настолько редко встречается в хоккее.

Жоэ-Кристоф Муиссу Фото: hcnh.ru

– Любимыми игроками вы называли Остона Мэттьюса и Натана Маккиннона. А если брать не действующих, а в общем по истории, список будет отличаться?

– Да я мало что знаю про хоккей былых времён, а вот за нынешним слежу активно, смотрю много матчей и КХЛ, и НХЛ. Остон и Натан для меня как люди с другой планеты.

– Хорошо, а кто впечатляет в КХЛ?

– Ружичка из «Спартака», Робинсон из «Трактора». Яшкин из «Ак Барса». Мне нравятся большие, габаритные нападающие, но которые в то же время могут разобраться в игровом эпизоде за счёт головы и техники. Универсальные ребята. Есть такие хоккеисты, как Шабанов и Порядин. Умные, быстрые, техничные. А эти ребята и большие, и под силовую борьбу, и бросить, и на пятачке сыграть, и пас отдать, и в отрыв убежать. В любых ситуациях полезны.

– Себя видите скорее «шкафом» на пятачке?

– Скорее всего, нет, хочется быть универсальным игроком. То есть важно использовать свои габариты, но вот если есть такая возможность, почему бы не сыграть и в пас, не быть разыгрывающим?

Большой хоккеист не обязательно должен быть стереотипным тафгаем на пятачке. Хороший большой игрок может и в пас сыграть, и бросить в касание, нужно всё уметь делать качественно, развиваться полноценно. Но и габариты использовать — если они есть, то в плюс.

«Мама хотела, чтобы я стал хирургом или травматологом, но я хочу зарабатывать хоккеем»

– В хоккей, как я понимаю, вы попали достаточно случайно. Никогда не жалели потом о выборе вида спорта?

– Вообще ни разу. С первой тренировки для себя понял, что хоккей – это на всю жизнь, скорее всего, для меня. Так что я рад, что всё так вышло, долго выбирали, какой вид спорта для меня будет лучше, в какую секцию отдать. Случайно попали на каток, но случайности не случайны.

– При этом ваши родители медики. В сферу здравоохранения вас не подталкивали?

– Мама очень хотела, чтобы я стал врачом. Хирургом, травматологом… Но я сразу ей практически сказал, что это не моё. Мне это не нравится. Я занимаюсь хоккеем и хочу развиваться в этом направлении, зарабатывать за счёт своего любимого дела.

Жоэ-Кристоф Муиссу Фото: hcnh.ru

– Петербург – это и город фигурного катания. Мыслей попробовать себя в этом виде спорта не возникало?

– Нет. Мама только могла пошутить: когда я играл в хоккей уже в осознанном возрасте, лет в 10-12, говорила, что отдаст в фигурное катание, если буду лениться. Но это были лишь шутки.

– В вашей спортшколе не было занятий с тренерами из фигурного катания? Александр Барабанов рассказывал о таком опыте.

– Тоже были, я как-то занимался с фигуристкой, она ставила нам катание. Мы ездили тогда в «Сириус» на сборы, на турнир. Я тогда играл в питерском «Спартаке». Была полезная, хорошая тренировка. Конечно, все часто падали, но зато мы научились кататься, развили катание.

Материалы по теме Барабанов рассказал, как ему в хоккее помогли занятия с тренером по фигурному катанию

– Как у вас с лингвистическими способностями? Помимо русского, знаете ещё и французский?

– Не сказал бы, что я прямо знаю французский. Иногда созваниваемся с родственниками из Конго, но большинство родственников по папиной линии знают русский. Я знаю хорошо только русский, учу английский, для меня это самое главное. Времени не хватает, буду заниматься летом с репетитором. Французский отходит на второй план, для карьеры и жизни английский нужнее.

– Так можно играть в НХЛ за «Монреаль». Вот и выбор команды на будущее.

– Было бы неплохо, конечно, но мне кажется, даже в «Монреале» больше англоговорящих ребят, нежели знающих французский.

– А если серьёзно говорить, какие команды в НХЛ для вас любимые?

– Назову три: «Колорадо», «Нью-Йорк Рейнджерс» и как раз «Монреаль». Так что всё складывается, получается, надо ехать будет туда (смеётся).

– Следили за игроками с африканскими корнями в НХЛ? Есть кумиры?

– Честно сказать, не сильно много и знаю хоккеистов с африканскими корнями, не узнавал, не следил. Интересно, но руки не доходили копаться в информации. Если говорить про темнокожих хоккеистов, то знаю Пи Кей Суббана, например. Он как раз ведь играл за «Монреаль». И Дастина Бафлина.

– Вам нравилась манера игры Суббана? Достаточно эпатажный хоккеист — как на льду, так и в жизни…

– Мне он нравится своей энергией, он заводной. Команде нужна энергия. Если говорить про себя, то порой может сыграть на пользу какая-то эпатажность, однако я стараюсь такого избегать. Играть чисто, с уважением к сопернику и точно без грубости.

Жоэ-Кристоф Муиссу Фото: hcnh.ru

«Какой смысл в играх российских команд с африканскими? Это смех, хоккей в Африке – это смешно»

– Что вы знаете про родину своего отца? Поехать пока не удалось?

– Пока не успел, но очень хочется. В ближайшие года два-три обязательно надо доехать до Конго, ставлю перед собой такую цель. Надо слетать, мне интересно.

– Изучали какие-то традиции? Интересные факты?

– Практически ничего не знаю, помню только, что есть столица Браззавиль, папа жил там. Общаюсь иногда с родственниками, с друзьями отца. Они узнали через меня, что такое хоккей, поддерживают.

– Не узнавали, в Конго есть какие-то хоккейные команды? Хотя бы ледовая арена?

– Не знаю, но не уверен. Навряд ли есть хоккей, даже если есть каток. Слышал только, что есть сборная Кении, видел, как они даже встречались с Сидни Кросби.

– Россия хочет помогать африканским странам развивать хоккей. Насколько серьёзным вы видите потенциал у африканских стран в этом виде спорта?

– Честно сказать, будет сложно, но почему бы и нет. Пусть тоже пробуют, будет интересно. Африка славится футболом, много хороших футболистов из Африки. А вот хоккей в Африке… Звучит смешно, если честно.

– Наверное, главная проблема – это бедность? Хоккей — вид спорта для обеспеченных семей.

– Думаю, да, собрать экипировку хоккейную тяжело, ещё каток надо найти, возить на тренировки… Не каждый сможет, футбол куда доступнее – нашёл мяч и играешь даже во дворе.

– Матчи сборной России с африканскими командами будут иметь смысл? О таких встречах говорил, например, Роман Ротенберг.

– Как по мне — это смех, шутка. Какой смысл в таких играх?

– Татарской культурой в Нижнекамске успели проникнуться?

– Постоянно что-то слышу вокруг себя на татарском, но пока не понимаю. Вижу надписи в магазинах, городе, однако переводить тяжело.

– Тимур Хафизов, который сейчас играет за «Сочи», рассказывал, что местные в Нижнекамске специально говорили на татарском, чтобы иногородние не понимали, о чём речь. Сейчас такое встречается?

– Мы стараемся на разминке перед тренировкой считаться на татарском. И для меня важно встать в начале, не дальше пятого, чтобы не забыть счёт. Дальше пяти я считать пока не умею.

– Какие у вас отношения с татарской кухней?

– Я с ней хорошо познакомился, но у меня непопулярный ответ – мне она не зашла. Я могу есть её блюда, но мне не заходит. Очень жирная и сладкая пища. Тот же чак-чак, пробовал, вкусно, но на постоянной основе кушать не вариант. То же самое про эчпочмаки, элеши… Поем, проблем нет, но не мой выбор.

– Что-то знаете про конголезскую кухню?

– Нет, я не узнавал, но отец любил готовить рыбу. Прекрасно готовил красную рыбу, однако вряд ли это как-то связано с Конго.

– То есть самая привычная и любимая – обычная русская кухня?

– Всё так. Борщ и творог – вот это моё.

– Кем себя ощущаете по национальности?

– Трудно сказать. Не хочется забывать мои корни из Конго, при этом я всю жизнь прожил в России. Получается, половинка там, половинка здесь. И как это собрать вместе? Наверное, я человек мира.