Билл Дэйли также высказался о Кубке мира — 2028, участии сборной России в турнире и резонансной ситуации с лидером «Вегаса» Пьетранджело.

«Рекорд Овечкина в этом году, безусловно, возможен». Эксклюзивная беседа с боссом НХЛ

Чуть более чем через две недели стартует Турнир четырёх наций — первый матч будет сыгран в ночь с 12 на 13 февраля по российскому времени. Но уже начинают появляться негативные сигналы, которые заставляют переживать относительно того, как пройдёт соревнование.

А главный, который витает в воздухе: кто туда поедет?

На днях «Вегас» объявил, что их защитник и лидер обороны Алекс Пьетранджело пропустит Турнир четырёх наций из-за недомогания/недуга. Как отмечалось, хоккеист, который должен был сыграть за сборную Канады, будет готовиться к оставшейся части регулярного чемпионата.

Самое интересное: буквально через пару часов после заявления «Голден Найтс» Пьетранджело вышел на матч с «Флоридой». Защитник сыграл 24 минуты 22 секунды, что стало вторым результатом для всех хоккеистов встречи, кроме его товарища по звену Брейдена Макнэбба (24.41). Алекс сумел заблокировать три броска и завершил матч с показателем полезности «+2».

Естественно, это негативный сигнал перед самим турниром. Ситуация с Пьетранджело может стать прецедентом, на который будут ориентироваться другие игроки, предпочитающие сосредоточиться на команде. А ведь Алекс — опытнейший спортсмен. Он провёл в НХЛ более тысячи матчей — 1063, набрав 629 (147+482) очков при показателе полезности «+125». А вместе с тем выиграл два Кубка Стэнли — с «Сент-Луисом» в 2019-м и с «Вегасом» — в 2023-м.

Мы связались с вице-комиссионером НХЛ Биллом Дэйли и попросили его прокомментировать ситуацию с Пьетранджело.

— Беспокоит ли вас ситуация с Алексом Пьетранджело?

— Нет, меня не беспокоит ситуация с Пьетранджело. Я уверен, что у него есть очень веские причины для принятия того решения, которое он сделал, — рассказал «Чемпионату» Дэйли.

Алекс Пьетранджело Фото: Candice Ward/Getty Images

Поскольку Турнир четырёх наций в этом году заменяет Матч звёзд НХЛ, достаточно быстро появился логичный вопрос: будут ли применяться к мероприятию те же санкции? Ведь за отказ от февральского уикенда лига наказывала игроков матч-штрафом в регулярном чемпионате.

Однако, как стало известно, НХЛ не будет применять санкции по отношению к защитнику «Вегаса» и другим хоккеистам, которые по тем или иным причинам примут решение пропустить турнир.

«Я бы никогда не усомнился в способностях Овечкина»

Естественно, мы не могли обойти стороной и главную тему в хоккее и, возможно, во всём спорте сейчас — погоню Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» неожиданно ударно начал сезон-2024/2025, забив 15 голов в первых 18 матчах. После этого Ови получил самую тяжёлую травму в своей карьере и смог выйти на лёд только через 40 дней после того, как вылетел из игры. По возвращении нападающий ожидаемо снизил темп, но всё же наколотил семь шайб в 15 последующих встречах.

Сейчас на счету Алекса 22 гола в 33 матчах. И он всё ещё может побить рекорд Уэйна Гретцки в этом сезоне. На данный момент Овечкин имеет на своём счету 875 шайб и отстаёт от Величайшего на 19 голов.

В НХЛ уже отмечали, что подготовят для форварда «Кэпиталз» особую церемонию. Так что мы не могли не спросить Дэйли о Великой погоне.

— Ожидаете ли вы, что Александр Овечкин побьёт рекорд Гретцки уже в этом сезоне?

— Насчёт Овечкина — рекорд в этом году, безусловно, возможен. Он выдающийся хоккеист. Я бы никогда не усомнился в его способностях, — сообщил нам Дэйли.

Так что в НХЛ действительно ожидают рекорда Овечкина. И даже в этом сезоне!

«О сборной России пока рано говорить»

Другой важной темой стал неожиданно появившийся вопрос о Кубке мира — 2028. В ночь с 27 на 28 января журналист TSN Даррен Дрегер на своей странице в соцсетях рассказал, что Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков НХЛ планируют провести этот турнир в 2028 году без участия Международной федерации хоккея.

По словам инсайдера, объявить об этом планируют во время Турнира четырёх наций.

Мы спросили у вице-комиссионера НХЛ, действительно ли информация, предоставленная Дрегером, правдива. Всё-таки в последний раз Кубок мира проводился в далёком 2016 году.

— Правда ли, что НХЛ решила провести Кубок мира — 2028 без участия ИИХФ?

— Да, это так, — ответил нам Дэйли.

Естественно, мы не могли не задать вопрос и про нашу национальную команду.

— Видите ли вы сборную России среди участников этого Кубка мира?

— Пока рано говорить, — сказал босс НХЛ.

Так что, кажется, есть вероятность, что наша сборная сыграет на новом Кубке мира — спустя 12 лет после предыдущего турнира. Но, насколько велики эти шансы, ещё предстоит узнать.