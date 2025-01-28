Шалунов виноват, но он не виноват. Форвард «Локомотива» дисквалифицирован КХЛ

«Локомотив» Игоря Никитина — это команда, которая добивается успеха в первую очередь за счёт системности, а не за счёт индивидуальности. Однако один из этих игроков последние пару недель был в центре внимания хоккейных СМИ, но не по лучшему поводу: после приёмов Максима Шалунова на длительный срок выбыли Александр Никишин из СКА и Артём Ильенко из «Динамо», а Павел Акользин (тоже СКА) заработал перелом носа.

Так как среди пострадавших были два игрока СКА, то можно представить, какой поднялся шум. «Даётся индульгенция игрокам, когда они дают какое-то количество денег и могут идти и выбивать звёзд, которых они никак по-другому остановить не могут? И это, к сожалению, относится не только к СКА?» — возмущался Александр Медведев. Роман Ротенберг припомнил Шалунову удаление на МЧМ: но на турнире в Уфе у Максима было 2+2 за игру высоко поднятой клюшкой, а вот 5+20 во встрече с Канадой заработал Валерий Ничушкин.

Однако дисквалификацию Шалунова спровоцировал не приём против Никишина, а удар по колену Ильенко на вбрасывании. Форвард «Локомотива» сразу же получил пять минут штрафа, но сегодня СДК переквалифицировал штраф, выписал одноматчевую дисквалификацию, к которой автоматом добавился и второй матч.

До этого в кахаэловской карьере Шалунова были только одни 5+20: в четвёртой встрече финала-2021 игравший тогда в ЦСКА Максим в центре площадки снёс Андрея Стася из «Авангарда». Боб Хартли тогда бушевал: «Это был грязный хит. Такого не должно быть в хоккее. Не понимаю, зачем это всё. Слепой удар. Нет слов». Шалунов за этот приём получил дисквалификацию на пятый матч, который ЦСКА проиграл.

Однако в целом скорее здесь прав Леонид Вайсфельд, который сказал: «Эти моменты, где он травмы-то наносил, они возникают как-то случайно. Даже с Фукале – ну кто там может сказать, что Шалунов специально Заку травму нанёс? Он сам там чуть не разбился! Я не сказал бы, что он «грязный» игрок, ни в коем случае». Слова бывшего судьи подтверждает статистика: ни в одном сезоне КХЛ Максим не получал более 35 минут штрафа — хотя в МХЛ и юниорском хоккее хватал удаления нередко.

С другой стороны, если воспринимать это буквально, то январь Шалунова выглядит как эпизод из комедии: «У вас несчастные случаи на стройке были? Будут!». Воспринимать всё это как чистую случайность тоже не получается — да и в случае с Никишиным никуда не девается факт прыжка, который тут же переводит всё в околозаконную плоскость.

Максим Шалунов Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Надо сказать, что хоккейная школа, которую мы условно назовём квартальновско-никитинской, увы, травматизму способствует — и своих, и чужих. В хоккее, который построен на физике, на большом объёме движения, на постоянной игре в тело и прессинге где-то даже на грани фола, на постоянном стремлении вступать в единоборства будут происходить такие случаи. И происходить это будет не из-за того, что Квартальнов и Никитин (а также их последователи) такие злодеи-костоломы — увы, это издержки стиля. Шалунов в своём стремлении идти до конца здесь выглядит человеком, который чётко выполняет приказ — и при этом старается слишком сильно.

И худшее, что может сделать лига — это начать какую-то искусственную «защиту звёзд». Во-первых, кто будет определять, кто звезда, а кто — нет? Во-вторых, а кто будет защищать других игроков от звёзд? Где были возмущённые эксперты, когда Никишин и Дмитрий Яшкин пару лет назад сами частенько играли на грани фола в СКА, тогда тоже сильно упростившим свою игру? В НХЛ недавно Коннор Макдэвид получил абсолютно заслуженную дисквалификацию за грязный приём на Коноре Гарланде, а Никита Кучеров (кстати, не в первый раз) проявил излишнюю грубость на игроке, забившем в пустые ворота (Майкле Расмуссене).

КХЛ нужна единая линия и судейства, и решений СДК, которая не зависела бы от класса игроков, участвующих в спорных ситуациях — тем более на фоне параллельного инцидента Ливо/Марченко. Однако такие требования по уровню реалистичности, увы, находятся на одном уровне с требованиями построения коммунизма во всём мире уже завтра. В НХЛ Департамент безопасности игроков — традиционно самая критикуемая структура при всех руководителях, решения которого обычно не поддаются какой-то логике.