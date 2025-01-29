«Заказная кампания. Нашли козла отпущения и мусолят». Яркое интервью с агентом Шалунова

Накануне спортивно-дисциплинарный комитет вынес вердикт по делу Максима Шалунова. Напомним, в матче с московским «Динамо» центральный нападающий «Локомотива» травмировал на вбрасывании в концовке игры форварда гостей Артёма Ильенко. Шалунов в общей сложности пропустит два матча и заплатит денежный штраф.

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Максима, поделился своим видением ситуации и назвал решение специальной комиссии несправедливым. Кроме того, Бабаев ответил на вопросы о других своих клиентах.

«В медиапространстве было устроено давление, а в СДК решили прогнуться»

— Максим Шалунов по решению КХЛ пропустит два ближайших матча. Ваш комментарий.

— Абсолютно не согласен с вердиктом, выданным по совокупности двух нарушений. Не пойму, где и что они нашли. Там нет даже одноматчевой дисквалификации, Максим что, колено в колено сыграл? Игровой момент, никакого злого умысла не было. Нужно было связаться с самим Шалуновым, спросить мнение у другой стороны. В итоге в медиапространстве было устроено давление, а в СДК решили прогнуться.

— Значит, два матча выписаны не по делу?

— Полностью неправильное решение. Оно ничем не обосновано. Я за то, чтобы в хоккее была чистота и отсутствовала «грязь». Неважно, против звёзд или простых рабочих ребят. Никакой «грязи» нам не нужно. Но кто-то умышленно наносит травмы, а есть моменты случайности.

— На ваш взгляд, злого умысла в действиях Максима не было?

— Однозначно не было никакого умысла.

— Сейчас все начали вспоминать эпизоды Шалунова с Фукале, Акользиным, Никишиным. Это всё случайность и стечение обстоятельств?

— Это хоккей, кто-то каждую игру с кем-то сталкивается. Шалунов не является агрессивным и «грязным» игроком. Никто не хочет получать травмы, но в пылу борьбы и при накале страстей может случиться всякое. Если человек действительно нарушил правила, попал локтем в голову – вопросов нет, удаление. Но вот Кузнецову дали в бороду, он даже потерялся на льду, а соперника никак не наказали. Двойные стандарты ни к чему хорошему не приведут.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Пошёл хайп, начались статьи заказные»

— Вы разговаривали с Максимом после случая с травмой Ильенко? Форвард «Локомотива» извинился перед динамовцем?

— Они между собой сами разберутся. Макс не тот человек, я знаю его с детства. Это не агрессивный хоккеист, ни в каком ненадлежащем поведении он никогда не был замешан. Не на тех людях делают показательные выступления.

— Игорь Никитин и Леонид Вайсфельд заявили, что Артём Ильенко нарушал правила на вбрасывании. Согласны с ними?

— Абсолютно согласен, но на это же никто не смотрит. Пошёл хайп, начались статьи заказные. По этим вещам начали принимать решения. Это не красит СДК.

— Нет ощущения, что против Шалунова действительно ведётся какая-то заказная кампания? Не первые сутки эту тему мусолят все кому не лень.

— 100%. Это и есть заказная кампания. Нашли козла отпущения и начинают мусолить.

— Максим не похож на человека, который будет «убивать». Это опытный мастер, один из лучших центров лиги.

— Согласен, это мастер. Принимать против него такие решения… Откуда высосали, из какого пальца?

— Может, сыграло роль то, что Ильенко получил травму.

— А что, Кузнецов не получил травму? Почему там не дали две игры? Человека в голову ударили, он потерялся, до сих пор не играет.

«Надо бороться за здоровье каждого: будь то звезда лиги или простой хоккеист»

— Кстати, как самочувствие у нападающего СКА Евгения Кузнецова?

— Надеюсь, что Женя на финальной стадии подготовки. Это позитивный парень, который всегда настроен положительно.

— Как считаете, нужно ли ужесточать наказания за удары в голову в КХЛ, как это сделали в НХЛ?

— Абсолютно согласен, умышленные удары в голову наносят вред здоровью ребят. Надо бороться за здоровье каждого: будь то звезда лиги или простой хоккеист. Для нас любой спортсмен одинаков. Не должно быть такого, что звёзд будут беречь, а на других всё равно. Все равны. Если появится ужесточающее правило, то под защитой окажутся все игроки лиги. Явной грубости быть не должно, с сотрясениями и травмами головы необходимо бороться.

— Когда ждать возвращения в строй нападающего «Авангарда» Владимира Ткачёва и как проходит курс его реабилитации? Ги Буше дал неутешительный прогноз.

— Реабилитация проходит нормально, Владимир работает в Омске, давно катается, делает упражнения. Ещё какое-то время потребуется. Возможно, пара недель, чтобы окончательно понимать, когда он сможет вернуться в игру. Вы же знаете, врачи всегда перестраховываются.

Владимир Ткачёв Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

— Что случилось с Николаем Прохоркиным, как он получил травму и надолго ли выбыл?

— Игровой эпизод, травма – думаю, что около месяца он пропустит. Докторам и клубу виднее. Коля – крепкий парень. Может, и раньше восстановится.

«Толчинскому свой же партнёр зарядил клюшкой, стечение обстоятельств»

— Согласны, что произошедшее с Сергеем Толчинским – несчастный случай?

— Да, здесь и вопросов никаких не было. Свой же партнёр зарядил ему клюшкой, стечение обстоятельств.

— Ещё и Арсений Грицюк выбыл у СКА. Прямо какая-то напасть.

— Есть такой момент, это неприятно. Но Арсений говорит, что на нём всё заживает как на собаке. Посмотрим.

— Сергей Шумаков решил попробовать себя в формате хоккея 3х3. Ваша рекомендация?

— Мы ждём окончательного решения по европейскому варианту продолжения карьеры Сергея. Поэтому пока, чтобы поддерживать форму, приняли решение поиграть в хоккей 3х3.

— Как оцените выступление за «Барыс» Дамира Жафярова и почему после 11 января и встречи с «Ак Барсом» не играет Антон Бурдасов?

— У Антона травма, он уже восстанавливается. Дамир потихоньку набирает обороты, тренер ему доверяет. Будем надеяться, что всё сложится хорошо.