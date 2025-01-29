Минское «Динамо» неудачно вернулось в сезон, а «Северсталь» и «Торпедо» добыли гостевые победы.

Звёздный юниор оформил хет-трик, а «Трактор» уступил, отыгравшись с 0:3. Итоги дня в КХЛ

28 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Коротко подводим итоги матчей.

«Металлург» забросил четыре шайбы подряд и обыграл минское «Динамо»

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой магнитогорской команды со счётом 4:1.

На 25-й минуте игры счёт открыл нападающий минского «Динамо» Илья Усов. Через три минуты Дмитрий Моисеев сравнял счёт. В начале третьего периода Денис Зернов впервые вывел «Металлург» вперёд в счёте. В середине третьего периода Трой Джозефс увеличил преимущество хозяев. Под занавес третьего периода в быстрой контратаке Егор Коробкин установил окончательный счёт в матче.

Стоит заметить, что для минского «Динамо» эта игра стала первой за последние две недели. Команда Дмитрия Квартальнова возобновила сезон после длительной паузы.

«Северсталь» обыграла «Нефтехимик» и одержала пятую победу подряд

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Северсталью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 23-й минуте счёт открыл нападающий «Северстали» Адам Лишка с передачи Владимира Грудинина. Хозяевам удалось отыграться уже через несколько минут — гол забил Никита Хоружев с передачи Булата Шафигуллина. На 55-й минуте матча победную шайбу забросил нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко, которому ассистировали Данил Аймурзин и Артём Щучинов.

«Северсталь» одержала пятую победу подряд. «Нефтехимик» потерпел седьмое поражение в последних восьми встречах.

Первый хет-трик Демидова в КХЛ принёс СКА победу в домашнем матче с «Витязем»

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошла очередная встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Витязем». Победу одержали хозяева площадки со счётом 4:1.

Главным героем матча стал 19-летний нападающий СКА Иван Демидов, оформивший хет-трик. Третью шайбу форвард забросил в пустые ворота в концовке встречи. Ещё один гол в составе СКА забил нападающий Николай Поляков. Единственную шайбу в составе «Витязя» забросил Владислав Цицюра, отличившийся при игре в меньшинстве.

СКА одержал вторую победу подряд и в третий раз в сезоне обыграл подмосковный «Витязь». В следующем матче СКА встретится со «Спартаком» в Москве 30 января.

«Трактор» отыгрался с 0:3, но уступил «Куньлуню» в овертайме

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

Стартовый голкипер «Трактора» Сергей Мыльников пропустил три шайбы за девять с небольшим минут и был заменён на Зака Фукале. Голы в составе «Куньлуня» забили Ян Дрозг, Ярослав Лихачёв и Джозеф Душак. Гостям удалось отквитать одну шайбу ещё до первого перерыва — отличился Чарльз Робинсон. В середине третьего периода «Трактор» забросил две шайбы и сравнял счёт в матче — отличились Михаил Горюнов-Рольгизер и Василий Глотов. Победу в овертайме одержал «Куньлунь» благодаря точному броску Лукаса Локхарта в дальний угол.

«Торпедо» забило два гола в третьем периоде и нанесло «Сочи» четвёртое поражение подряд

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей — 3:1.

Счёт в матче на 19-й минуте открыл хоккеист «Сочи» Игорь Швырёв, которому ассистировали Артём Волков и Денис Венгрыжановский. Спустя несколько секунд Бобби Линч сравнял счёт в игре. Решающие голы пришлись на середину третьего периода, когда в течение пяти с лишним минут «Торпедо» забросило две шайбы и решило исход встречи — отличились Никита Артамонов и Кирилл Воронин.

Таким образом, «Сочи» потерпел четвёртое поражение кряду.

Матч на 29 января: