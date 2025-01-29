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Рейнджерс — Каролина — 0:4, обзор матча, Свечников сделал дубль и установил несколько достижений, видео

Шоу русского форварда в Нью-Йорке! Оформил победный дубль и установил несколько достижений
Максим Макаров
Свечников оформил дубль в матче с «Рейнджерс»
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А ещё Свечников едва не стал участником эпизода новых разборок с Шестёркиным.

«Каролина» — команда, к которой теперь будет приковано удвоенное внимание. «Спасибо» здесь нужно даже сказать не главному тренеру и игрокам, а генеральному менеджеру Эрику Тулски, который провернул самый громкий обмен этого сезона, заполучив Микко Рантанена и Тейлора Холла.

Тейлор набрал первое очко за новую команду уже в первой смене, когда вывел на бросок Свечникова – у Андрея было достаточно времени, чтобы накатить вглубь зоны и нанести разительный бросок.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Многие помнят, как Свечников и Шестёркин открыто провоцировали друг друга во время прошлогодней серии плей-офф, сегодня этот виток мог продолжиться: дело в том, что Андрей в одном из игровых эпизодов начал резать угол и сбил тем самым Шестёркина с ног. Но после повтора стало понятно, что форвард не виноват – это Райан Линдгрен подверг опасности своего вратаря, сделав неуместный толчок. Зная взрывной характер Игоря, он вполне мог что-нибудь сделать, когда увидел, что 37-й номер «Харрикейнз» вновь провоцирует контакт с ним.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Холл, Котканиеми) – 00:56     0:2 Свечников (Рантанен, Блейк) – 39:29     0:3 Ахо (Свечников) – 41:04     0:4 Джарвис (Мартинук) – 42:30    

Решающее слово во втором периоде вновь сказал Свечников – «Каролина» быстро улетела в контратаку после перехвата в своей зоне, а атаку завершил российский форвард с пятака. Ассистировал ему Микко Рантанен, который набрал первое очко в составе новой команды.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Интригу гости убили за 2,5 минуты третьего периода – Ахо и Джарвис забросили по шайбе и сняли все вопросы. «Каролина» продлевает серию с набранными очками до шести матчей и уже довольно уверенно чувствует себя на втором месте в Столичном дивизионе.

Андрей Свечников устроил настоящее шоу в Нью-Йорке – сделал дубль и набрал три очка. Одна из шайб россиянина стала победной (уже 28-й в карьере) – теперь по этому показателю он находится на девятом месте в истории франшизы. А ещё стал седьмым игроком «Каролины», который провёл 20+ матчей с тремя набранными очками. Клубный рекорд принадлежит Эрику Стаалу (64 матча), второе место занимает Себастьян Ахо (47), топ-3 замыкает Теуво Терявяйнен (26). Следом располагаются Род Бриндамор (25), Рэй Уитни (22) и Джефф Скиннер (21). Как мы видим, впереди расположились одни легенды клуба. Ну, почти.

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