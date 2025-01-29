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Кирилл Капризов перенесёт операцию после травмы нижней части тела, что произошло, реакция Миннесоты, сколько пропустит

«Миннесота» вновь надолго потеряла Капризова. Что произошло на этот раз?
Дмитрий Сторожев
«Миннесота» вновь надолго потеряла Капризова
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К счастью, Кирилл должен вернуться в игру через месяц.

Не так давно все болельщики «Миннесоты» и российские любители хоккея радовались возвращению в строй Кирилла Капризова. Форвард «дикарей», который феноменально начал сезон с 50 очками в 34 матчах и даже считался одним из фаворитов в гонке за звание самого ценного игрока регулярного сезона, пропустил почти месяц из-за травмы, полученной в конце 2024 года.

«Уайлд» даже успели внести Капризова в долгосрочный список травмированных, на некоторое время вызвав у собственных фанатов определённую панику, но буквально в тот же день Кирилл впервые с момента получения травмы провёл тренировку вместе с командой и уже через несколько дней вернулся на лёд в официальном матче.

Что тогда произошло?
«Миннесота» поместила Капризова в долгосрочный список травмированных. Всё настолько плохо?
«Миннесота» поместила Капризова в долгосрочный список травмированных. Всё настолько плохо?

В домашней игре с «Ютой» россиянин остался без результативных действий, зато в следующих двух матчах – с «Калгари» дома и с «Чикаго» в гостях – оформил по одной голевой передаче. А на выезде с «Блэкхоукс» так и вовсе подарил один из самых забавных эпизодов всего сезона – капитан «ястребов» Ник Фолиньо был явно недоволен решением судей и спародировал падение Капризова, за что получил дополнительный двухминутный штраф, который Кирилл сам же и помог реализовать.

В игре в Иллинойсе 97-й номер «Миннесоты» провёл на льду 22 минуты 17 секунд – казалось бы, травма осталась позади, а сам форвард полностью восстановился и подготовился к новым свершением. Увы, это ощущение оказалось ложным.

Как гром среди ясного неба пришла новость от коллег из The Athletic – Кирилл пропустил тренировку во вторник из-за возможной операции. Повреждение нижней части тела, которое и беспокоило Капризова всё это время, так никуда и не делось, а генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин довольно быстро подтвердил, что главной звезде его команды действительно придётся лечь под нож, чтобы устранить все проблемы со здоровьем.

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Впрочем, для «дикарей» и самого Кирилла далеко не всё так плохо, как могло бы быть – по сообщениям из-за океана, восстановление форварда после операции, которая должна пройти до выходных, составит около четырёх недель. Две из них придутся на время проведения Турнира четырёх наций, а общее количество матчей, в которых Капризов не сможет помочь своей команде, будет равно восьми-девяти. Опять же, если всё пойдёт по плану. Но к плей-офф россиянин точно должен будет подойти во всеоружии.

Хотя в этот плей-офф «Миннесоте», конечно, нужно ещё попасть. А с выполнением этой цели в отсутствие Кирилла у команды Джона Хайнса могут возникнуть проблемы – до того, как лидер «дикарей» впервые угодил в лазарет, она шла на третьем месте в Западной конференции и даже выиграла шесть из первых семи матчей без Капризова. Однако затем последовала серия неудач, которые продолжились даже после возвращения Кирилла в состав – и вот «Уайлд» уже на пятой строчке, при этом преследователи не дремлют.

Билл Герин

Билл Герин

Фото: ZUMA/ТАСС

Полноценно заменить Капризова не представляется возможным. Это понимают и в клубе, но при этом стараются с оптимизмом смотреть в ближайшее будущее: «Мы уже проходили этот путь. Это прискорбно. У Кирилла идёт сезон на «Харт Трофи». Его это разочаровывает. Это разочаровывает и нас, но мы в хорошей позиции в турнирной таблице и в том, как играем. Нам просто нужно справиться с ситуацией. Это не конец света. Мы продолжим играть и становиться лучше. Когда Кирилл выздоровеет и вернётся, станем ещё лучше. Не будем скрывать: с Кириллом в составе мы играем лучше. С этим не поспоришь, но такова реальность профессионального спорта, и, как я уже сказал, мы с этим справимся», – поделился эмоциями генеральный менеджер «Миннесоты».

Хочется верить, что операция точно избавит Капризова от всех беспокоящих его проблем и он вернётся сильнее, чем когда-либо. Пока же и нам, и болельщикам «Миннесоты» остаётся только ждать.

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