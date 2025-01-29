«Миннесота» вновь надолго потеряла Капризова. Что произошло на этот раз?

Не так давно все болельщики «Миннесоты» и российские любители хоккея радовались возвращению в строй Кирилла Капризова. Форвард «дикарей», который феноменально начал сезон с 50 очками в 34 матчах и даже считался одним из фаворитов в гонке за звание самого ценного игрока регулярного сезона, пропустил почти месяц из-за травмы, полученной в конце 2024 года.

«Уайлд» даже успели внести Капризова в долгосрочный список травмированных, на некоторое время вызвав у собственных фанатов определённую панику, но буквально в тот же день Кирилл впервые с момента получения травмы провёл тренировку вместе с командой и уже через несколько дней вернулся на лёд в официальном матче.

В домашней игре с «Ютой» россиянин остался без результативных действий, зато в следующих двух матчах – с «Калгари» дома и с «Чикаго» в гостях – оформил по одной голевой передаче. А на выезде с «Блэкхоукс» так и вовсе подарил один из самых забавных эпизодов всего сезона – капитан «ястребов» Ник Фолиньо был явно недоволен решением судей и спародировал падение Капризова, за что получил дополнительный двухминутный штраф, который Кирилл сам же и помог реализовать.

В игре в Иллинойсе 97-й номер «Миннесоты» провёл на льду 22 минуты 17 секунд – казалось бы, травма осталась позади, а сам форвард полностью восстановился и подготовился к новым свершением. Увы, это ощущение оказалось ложным.

Как гром среди ясного неба пришла новость от коллег из The Athletic – Кирилл пропустил тренировку во вторник из-за возможной операции. Повреждение нижней части тела, которое и беспокоило Капризова всё это время, так никуда и не делось, а генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин довольно быстро подтвердил, что главной звезде его команды действительно придётся лечь под нож, чтобы устранить все проблемы со здоровьем.

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Впрочем, для «дикарей» и самого Кирилла далеко не всё так плохо, как могло бы быть – по сообщениям из-за океана, восстановление форварда после операции, которая должна пройти до выходных, составит около четырёх недель. Две из них придутся на время проведения Турнира четырёх наций, а общее количество матчей, в которых Капризов не сможет помочь своей команде, будет равно восьми-девяти. Опять же, если всё пойдёт по плану. Но к плей-офф россиянин точно должен будет подойти во всеоружии.

Хотя в этот плей-офф «Миннесоте», конечно, нужно ещё попасть. А с выполнением этой цели в отсутствие Кирилла у команды Джона Хайнса могут возникнуть проблемы – до того, как лидер «дикарей» впервые угодил в лазарет, она шла на третьем месте в Западной конференции и даже выиграла шесть из первых семи матчей без Капризова. Однако затем последовала серия неудач, которые продолжились даже после возвращения Кирилла в состав – и вот «Уайлд» уже на пятой строчке, при этом преследователи не дремлют.

Билл Герин Фото: ZUMA/ТАСС

Полноценно заменить Капризова не представляется возможным. Это понимают и в клубе, но при этом стараются с оптимизмом смотреть в ближайшее будущее: «Мы уже проходили этот путь. Это прискорбно. У Кирилла идёт сезон на «Харт Трофи». Его это разочаровывает. Это разочаровывает и нас, но мы в хорошей позиции в турнирной таблице и в том, как играем. Нам просто нужно справиться с ситуацией. Это не конец света. Мы продолжим играть и становиться лучше. Когда Кирилл выздоровеет и вернётся, станем ещё лучше. Не будем скрывать: с Кириллом в составе мы играем лучше. С этим не поспоришь, но такова реальность профессионального спорта, и, как я уже сказал, мы с этим справимся», – поделился эмоциями генеральный менеджер «Миннесоты».

Хочется верить, что операция точно избавит Капризова от всех беспокоящих его проблем и он вернётся сильнее, чем когда-либо. Пока же и нам, и болельщикам «Миннесоты» остаётся только ждать.