Лучший среди худших. В «Баффало» играет самый недооценённый снайпер нашего времени

«Баффало» — команда, которая в последние годы уж слишком редко преподносит позитивные инфоповоды. И в глобальном смысле света в конце тоннеля не видно: игроки не хотят туда ехать из-за репутации франшизы, не самого презентабельного местонахождения, а также из-за не самой приятной системы налогообложения. Даже генеральный менеджер команды будто уже отчаялся: «Мы не город, куда стремятся игроки. У нас нет пальм, но есть налоги».

Однако сегодня тот самый позитивный инфоповод появился – «Баффало» разнёс «Бостон» со счётом 7:2, а Джон Петерка и Тейдж Томпсон оформили по хет-трику. Последний раз два хет-трика за «Сэйбрз» оформляли Дрю Стаффорд и Дерек Рой – было это почти 17 лет назад.

Причём каждый из форвардов забивал в фирменном стиле: Петерка умело продирался сквозь оборонительные редуты, высвобождая с помощью техники свободное пространство, а Томпсон вновь продемонстрировал уникальные снайперские способности. Американец в первом случае отлично бросил с ходу, во втором — оказался в нужном месте и стал наконечником красивой комбинации, а в третьем – снял «паутину» после хлёсткого броска в ближний угол из-под защитника.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Томпсон проводит в «Баффало» уже седьмой сезон и за это время успел сделать семь хет-триков – по этому показателю он теперь вышел на единоличное седьмое место. Но есть факт и более громкий, который довольно своевременно заметил мой коллега: Тейдж за последние три сезона наколотил уже 101 шайбу. Больше него за это время забросили только самые большие звёзды НХЛ: Пастрняк, Мэттьюс, Драйзайтль, Пойнт, Рантанен, Райнхарт, Макдэвид, Маккиннон, Капризов, Нюландер и Хайман. А позади остались Панарин, Кучеров и Овечкин.

Немного вернёмся в прошлое: в конце лета 2022 года Томпсон продлил контракт с «клинками» на семь лет со средним кэпхитом $ 7,143 млн. С одной стороны, человек, только-только забросивший 38 шайб за сезон, вполне это заслужил. С другой — до этого личным рекордом было восемь голов за чемпионат. Риск был.

Однако через год размышления о сумме контракта в корне поменялись – Томпсон провёл выдающийся сезон, забросив 47 шайб и набрав 94 очка. Акцент сместился – контракт Тейджа стали называть явной недоплатой. Потерпи агент и игрок один год, там можно было бы начать разговор о восьмизначной сумме.

В чём же особенность Тейджа Томпсона? Это чистой воды снайпер: он часто оказывается в том месте, где надо завершить атаку, у него отличный поставленный бросок в касание, а также блестящий кистевой. И, самое главное, голевая чуйка – американец буквально одарён этим навыком.

Тейдж Томпсон Фото: Adrian Kraus/AP Photo/ТАСС

И ещё один удивительный факт: рост Томпсона составляет 6,6 фута или почти 202 см. Прямо сейчас в НХЛ только три форварда выше Тейджа: Адам Клапка из «Калгари», который сегодня едва не нанёс травму Тому Уилсону, Эльмер Сёдерблом из «Детройта», забросивший вчера в ворота «Лос-Анджелеса» первую шайбу в сезоне, а также печально известный Мэтт Ремпе.

К чему вообще зашёл разговор о росте игроков? А к тому, что в современной НХЛ такие антропометрические данные форварду могут скорее вредить, чем помогать. Лига стала быстрее, многое решают скорость, техника и катание. Несложно догадаться, что такие высокие игроки обычно катаются хуже и выглядит это, как в случае с тем же Ремпе, порой неуклюже и смешно. Но к Томпсону не применишь размышления подобного формата: несмотря на телосложение, Тейдж добротно работает на ногах. И это ему тоже помогает.

А не получает должного внимания снайпер, идущий на 43 шайбы за сезон (было бы больше, но Томпсон пропустил пять игр в нынешнем сезоне), по трём причинам. Первая – естественно, клуб, в котором он выступает. Франшиза будто не особо уже интересует владельца Терри Пегулу, да и когда кто-то последний раз видел аншлаг в «Кибэнк-центре»? Именно отсутствие внимания (или его незначительность) лишает рекламы самого Тейджа.

Во-вторых, у Томпсона нет диспетчеров звёздного или хотя бы высокого уровня. Никто не говорит, что американского снайпера окружают «деревья», но ассистентов уровня Макдэвида, Марнера, Маккиннона или Кучерова у Тейджа нет. Хотя те же Рантанен, Нюландер и Пойнт забросили не настолько больше шайб за последние три года, чем Томпсон.

Может быть, скоро Томпсон получит отличного партнёра: «Баффало» интересуется Элиасом Петтерссоном — инсайдер Sportsnet

В-третьих, форварду «Баффало» не хватает стабильности на дистанции, но это вполне себе объяснимо: тяжело её показывать в команде, которая из года в год борется за высокие пики на драфте, а не за плей-офф.

Итог – будь у Томпсона звёздный диспетчер или играй он в более успешной команде, говорили бы о нём много и вдохновенно. Но пока Тейдж — лучший среди худших и самый недооценённый снайпер нашего времени. А есть ли возможность избавиться от этого не самого привлекательного статуса, покажет время.