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Новости дня в хоккее за 29 января 2025 года, результаты игр регулярного чемпионата КХЛ, все подробности, календарь

«Авангард» чудом не отыгрался с 0:3, капитан «Салавата» в реанимации. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Новости дня в хоккее за 29 января 2025 года
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КХЛ предупредила клубы о возможности более жёстких мер к игрокам, травмировавшим соперника, а Александр Никишин оправился от сотрясения.

29 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялась одна встреча. Коротко подводим итог матча в Омске, а также рассказываем о других важных событиях из жизни лиги.

«Салават Юлаев» едва не упустил преимущество в три шайбы и обыграл «Авангард» в Омске

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал на своём льду «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Алалыкин, Науменков) – 04:56 (5x4)     0:2 Василевский (Сучков, Ефремов) – 31:18 (5x5)     0:3 Цулыгин (Набиев, Хафизуллин) – 38:55 (5x5)     1:3 Башкиров (Каблуков, Верба) – 42:35 (5x5)     2:3 Буше (Спунер, Фьоре) – 49:03 (5x4)     2:4 Ремпал (Цулыгин, Тодд) – 59:44 (en)    

К концу второго периода «Салават Юлаев» выигрывал с комфортным счётом 3:0. Голы в составе уфимского клуба забили Владислав Ефремов, Алексей Василевский и Ярослав Цулыгин. За два периода хоккеисты «Авангарда» бросили по воротам соперника лишь девять раз. «Салават Юлаев» отметился 25 бросками по воротам.

На третий период хозяева вышли с боевым настроем и за девять минут смогли забросить две шайбы — отличились Данил Башкиров и Рид Буше. Затяжной финальный штурм в исполнении «Авангарда» к результатам не привёл. При этом у того же Буше был роскошный момент, чтобы сравнять счёт, но американский форвард непостижимым образом промахнулся мимо пустых ворот.

ВИДЕО

За несколько секунд до конца шайбу в пустые ворота забросил Шелдон Ремпал. Отметим, что в составе «Салавата Юлаева» отсутствовал лучший бомбардир и снайпер текущего регулярного чемпионата КХЛ Джош Ливо.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Капитан «Салавата» Панин получил повреждение и был отправлен в реанимацию

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что капитан уфимской команды Григорий Панин получил повреждение в жёстком столкновении с форвардом «Авангарда» Джованни Фьоре в первом периоде и был отправлен в реанимацию.

«У Григория Панина повреждение. Было столкновение. Он сейчас находится в реанимации. Надеюсь, что всё нормально с ним», — заявил Козлов в послематчевом интервью.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Панин в матче с «Авангардом» провёл на площадке лишь три смены, в общей сложности отыграв чуть более двух минут. В текущем сезоне на счету защитника уфимского клуба 48 встреч, в которых Григорий Панин набрал 7 (2+5) очков.

Александр Никишин примет участие в ближайшей игре СКА и Матче звёзд КХЛ

Защитник СКА Александр Никишин примет участие в ближайшей игре армейского клуба и Матче звёзд КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба команды с берегов Невы.

«Александр Никишин прошёл все необходимые медицинские обследования и МРТ, по его итогам получил положительное заключение от врачей-неврологов и готов вернуться в состав! У Никишина нет неврологической симптоматики, артериальное давление находится в пределах нормы.

Наш капитан уже участвует в тренировочном процессе с полным контактом и готов выкладываться на 100% в ближайших матчах СКА без риска для здоровья. Александр примет участие в игре завтра и планирует участие в Матче звёзд. Благодарим КХЛ за содействие по данному вопросу», — сказано в сообщении СКА.

Напомним, завтра, 30 января, СКА в Москве встретится со «Спартаком».

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КХЛ предупредила клубы о возможности более жёстких мер к игрокам, травмировавшим соперника

Континентальная хоккейная лига пригрозила клубам более жёсткими мерами к игрокам, нанёсшим травмы соперникам. Об этом сообщили в пресс-службе КХЛ «Чемпионату».

«Лига направила в клубы официальное письмо, в котором обратила внимание на участившиеся травмы игроков в эпизодах, не связанных с отбором шайбы и честным соперничеством. Департамент судейства КХЛ проинформировал клубы о том, что к игрокам, допустившим такие нарушения, могут быть применены более жёсткие дисциплинарные санкции», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому в пресс-службе КХЛ.

Напомним, накануне, 28 января, нападающий «Локомотива» Максим Шалунов был дисквалифицирован на два матча.

Матчи на 30 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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