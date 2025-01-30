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Куликов провёл 1000 матчей в НХЛ, кто ещё из россиян достиг такой отметки, Овечкин, Малкин, Фёдоров, Ковалёв и другие

Неожиданный юбилей! Куликов — девятый россиянин с 1000 матчей в НХЛ
Максим Макаров
Куликов — девятый россиянин с 1000 матчей в НХЛ
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Дмитрий отметился голевой передачей в важном для себя матче.

Куликов играет в НХЛ с 2009 года, но того внимания, которое обычно получают российские игроки, Дмитрий не получил. Произошло это ввиду того, что в России защитник особо не засветился, проведя лишь половину сезона в «Локомотиве» во время локаута, а также потому, что не так часто вызывался в сборную – уроженец Липецка лишь три раза участвовал на чемпионате мира и до золотой медали так и не добрался.

История карьеры Куликова:
Самый загадочный русский в плей-офф НХЛ. В чём феномен незаметного Куликова?
Самый загадочный русский в плей-офф НХЛ. В чём феномен незаметного Куликова?

Но карьера в НХЛ от этих фактов менее насыщенной и добротной явно не стала. Куликов был задрафтован под 14-м номером на драфте-2009 «Флоридой» и в первый же сезон пробился в основу. Тогда Дмитрий ещё рассматривался в качестве защитников первой-второй паре с айстаймом в большинстве. Статус российского защитника начал меняться уже после обмена из Санрайза – в «Баффало» и «Виннипеге» уже произошло окончательное преображение в защитника-домоседа третьей пары.

А после переезда из Манитобы Куликов и вовсе превратился в игрока, которым усиливаются на дедлайне. Оно и понятно – командам под плей-офф обычно нужна глубина и надёжность. С 2020 по 2023 год Дмитрий поиграл в пяти командах – «Нью-Джерси», «Эдмонтон», «Миннесота», «Анахайм» и «Питтсбург».

Казалось бы, так оно уже и продолжится, но в межсезонье 2023 года Билл Зито решил вернуть защитника в «Пантерз» и не прогадал – «Флорида» выиграла свой первый кубок, а Куликов надёжно закрыл важнейшую позицию.

Сегодня в матче с «Лос-Анджелесом» Дмитрию предстояло отметить крупный юбилей – 1000 игр в НХЛ. Удался он на славу – голевая передача, причём умная и зрячая, «сухая» победа команды.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А кто из россиян ещё провёл 1000 игр?

ИгрокКоличество игр
Александр Овечкин1460
Алексей Ковалёв1316
Сергей Гончар1301
Сергей Фёдоров1248
Евгений Малкин1192
Вячеслав Козлов1182
Алексей Житник1085
Сергей Зубов1068
Дмитрий Куликов1000

* курсивом выделены действующие игроки

Если Овечкин доработает контракт с «Вашингтоном», а в обратное и не верится, то станет первым российским игроком, достигшим отметки в 1500 матчей. Всего в НХЛ на данный момент 21 игрок, а рекорд принадлежит Патрику Марло, который вышел на лёд аж 1779 раз.

Евгений Малкин в последнее время очень много мучается с травмами, но показатель в 1200 игр должен преодолеть уже в этом сезоне.

А кто ещё из россиян наиболее близок к отметке в 1000 матчей в НХЛ? Давайте посмотрим.

ИгрокКоличество игр
Дмитрий Орлов842
Владимир Тарасенко799
Никита Кучеров772
Владислав Наместников756
Артемий Панарин720

Каждый из перечисленных игроков имеет шансы провести 1000 матчей в НХЛ, загвоздка только в том, чтобы никто раньше времени не покинул лигу.

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