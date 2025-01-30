Неожиданный юбилей! Куликов — девятый россиянин с 1000 матчей в НХЛ

Куликов играет в НХЛ с 2009 года, но того внимания, которое обычно получают российские игроки, Дмитрий не получил. Произошло это ввиду того, что в России защитник особо не засветился, проведя лишь половину сезона в «Локомотиве» во время локаута, а также потому, что не так часто вызывался в сборную – уроженец Липецка лишь три раза участвовал на чемпионате мира и до золотой медали так и не добрался.

Но карьера в НХЛ от этих фактов менее насыщенной и добротной явно не стала. Куликов был задрафтован под 14-м номером на драфте-2009 «Флоридой» и в первый же сезон пробился в основу. Тогда Дмитрий ещё рассматривался в качестве защитников первой-второй паре с айстаймом в большинстве. Статус российского защитника начал меняться уже после обмена из Санрайза – в «Баффало» и «Виннипеге» уже произошло окончательное преображение в защитника-домоседа третьей пары.

А после переезда из Манитобы Куликов и вовсе превратился в игрока, которым усиливаются на дедлайне. Оно и понятно – командам под плей-офф обычно нужна глубина и надёжность. С 2020 по 2023 год Дмитрий поиграл в пяти командах – «Нью-Джерси», «Эдмонтон», «Миннесота», «Анахайм» и «Питтсбург».

Казалось бы, так оно уже и продолжится, но в межсезонье 2023 года Билл Зито решил вернуть защитника в «Пантерз» и не прогадал – «Флорида» выиграла свой первый кубок, а Куликов надёжно закрыл важнейшую позицию.

Сегодня в матче с «Лос-Анджелесом» Дмитрию предстояло отметить крупный юбилей – 1000 игр в НХЛ. Удался он на славу – голевая передача, причём умная и зрячая, «сухая» победа команды.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А кто из россиян ещё провёл 1000 игр?

Игрок Количество игр Александр Овечкин 1460 Алексей Ковалёв 1316 Сергей Гончар 1301 Сергей Фёдоров 1248 Евгений Малкин 1192 Вячеслав Козлов 1182 Алексей Житник 1085 Сергей Зубов 1068 Дмитрий Куликов 1000

* курсивом выделены действующие игроки

Если Овечкин доработает контракт с «Вашингтоном», а в обратное и не верится, то станет первым российским игроком, достигшим отметки в 1500 матчей. Всего в НХЛ на данный момент 21 игрок, а рекорд принадлежит Патрику Марло, который вышел на лёд аж 1779 раз.

Евгений Малкин в последнее время очень много мучается с травмами, но показатель в 1200 игр должен преодолеть уже в этом сезоне.

А кто ещё из россиян наиболее близок к отметке в 1000 матчей в НХЛ? Давайте посмотрим.

Игрок Количество игр Дмитрий Орлов 842 Владимир Тарасенко 799 Никита Кучеров 772 Владислав Наместников 756 Артемий Панарин 720

Каждый из перечисленных игроков имеет шансы провести 1000 матчей в НХЛ, загвоздка только в том, чтобы никто раньше времени не покинул лигу.