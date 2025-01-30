Неожиданный юбилей! Куликов — девятый россиянин с 1000 матчей в НХЛ

Куликов играет в НХЛ с 2009 года, но того внимания, которое обычно получают российские игроки, Дмитрий не получил. Произошло это ввиду того, что в России защитник особо не засветился, проведя лишь половину сезона в «Локомотиве» во время локаута, а также потому, что не так часто вызывался в сборную – уроженец Липецка лишь три раза участвовал на чемпионате мира и до золотой медали так и не добрался.
Но карьера в НХЛ от этих фактов менее насыщенной и добротной явно не стала. Куликов был задрафтован под 14-м номером на драфте-2009 «Флоридой» и в первый же сезон пробился в основу. Тогда Дмитрий ещё рассматривался в качестве защитников первой-второй паре с айстаймом в большинстве. Статус российского защитника начал меняться уже после обмена из Санрайза – в «Баффало» и «Виннипеге» уже произошло окончательное преображение в защитника-домоседа третьей пары.
А после переезда из Манитобы Куликов и вовсе превратился в игрока, которым усиливаются на дедлайне. Оно и понятно – командам под плей-офф обычно нужна глубина и надёжность. С 2020 по 2023 год Дмитрий поиграл в пяти командах – «Нью-Джерси», «Эдмонтон», «Миннесота», «Анахайм» и «Питтсбург».
Казалось бы, так оно уже и продолжится, но в межсезонье 2023 года Билл Зито решил вернуть защитника в «Пантерз» и не прогадал – «Флорида» выиграла свой первый кубок, а Куликов надёжно закрыл важнейшую позицию.
Сегодня в матче с «Лос-Анджелесом» Дмитрию предстояло отметить крупный юбилей – 1000 игр в НХЛ. Удался он на славу – голевая передача, причём умная и зрячая, «сухая» победа команды.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
А кто из россиян ещё провёл 1000 игр?
|Игрок
|Количество игр
|Александр Овечкин
|1460
|Алексей Ковалёв
|1316
|Сергей Гончар
|1301
|Сергей Фёдоров
|1248
|Евгений Малкин
|1192
|Вячеслав Козлов
|1182
|Алексей Житник
|1085
|Сергей Зубов
|1068
|Дмитрий Куликов
|1000
* курсивом выделены действующие игроки
Если Овечкин доработает контракт с «Вашингтоном», а в обратное и не верится, то станет первым российским игроком, достигшим отметки в 1500 матчей. Всего в НХЛ на данный момент 21 игрок, а рекорд принадлежит Патрику Марло, который вышел на лёд аж 1779 раз.
Евгений Малкин в последнее время очень много мучается с травмами, но показатель в 1200 игр должен преодолеть уже в этом сезоне.
А кто ещё из россиян наиболее близок к отметке в 1000 матчей в НХЛ? Давайте посмотрим.
|Игрок
|Количество игр
|Дмитрий Орлов
|842
|Владимир Тарасенко
|799
|Никита Кучеров
|772
|Владислав Наместников
|756
|Артемий Панарин
|720
Каждый из перечисленных игроков имеет шансы провести 1000 матчей в НХЛ, загвоздка только в том, чтобы никто раньше времени не покинул лигу.