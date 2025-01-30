«Слухи о моём переходе в СКА – какой-то непонятный вброс» Интервью с Дорожко

Во время дедлайна обменов в КХЛ Максим Дорожко был одним из самых обсуждаемых игроков – за считаные часы до закрытия окна переходов появилась информация, будто бы голкипер «Витязя» отправится в СКА.

О том, мог ли Максим действительно сменить Балашиху на Санкт-Петербург, а также об игре в нынешнем сезоне и реакции на вызов на Матч звёзд КХЛ, сам Дорожко рассказал в небольшом эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата».

«Нельзя обалдевать от противника»

— Что пошло не так для «Витязя» в матче со СКА?

— Тяжёленькая была игра. Очень плотный матч, нас много держали в нашей зоне. Инициативу не смогли перехватить. Хорошо нас повозили.

— У вас было довольно много работы во втором периоде. Может, даже слишком.

— В любом случае мы команда. Такая моя работа. Может что-то получаться, что-то — нет. Главное, что мы делаем впереди. Нужно держать удар и показывать в следующих моментах, переводить всё это в положительное русло. А так мы друг друга всегда прикроем, если что. Это хоккей, ошибки часто случаются. Зацикливаться на этом не нужно.

— Павел Десятков на пресс-конференции сказал, что игроки «Витязя» «обалдели» от некоторых фамилий, против которых играли. Согласитесь с ним?

— Мы приезжаем и знаем, с кем играем, как ни крути. Не должно быть такого, чтобы мы обращали слишком много внимания на соперника. Нельзя обалдевать от противника, от трибун. Нужно играть от себя. Неважно, кто перед нами. Главное — кто рядом. Только так придут победы.

— Как играется при таком количестве болельщиков?

— Приятно, это придаёт драйва. Очень интересно.

«Каждую игру нужно быть недовольным собой»

— Ходили слухи, что вы могли и в СКА оказаться. Будто бы за считаные минуты до дедлайна вас обменяли. Есть ли в этом доля правды?

— Это всё слухи. Был какой-то вброс непонятный, чьи-то додумки. Я тогда с агентом созвонился. Мне сказали, что никаких переходов никуда не будет. Буквально через минут 10 после появления этих слухов дали отбой. Просто какой-то вброс.

— Но вы наверняка ожидали, что к вам будет интерес со стороны других команд?

— Да вы знаете… Каждую игру нужно быть недовольным собой и стремиться к лучшему. А считать, что у тебя всё хорошо, неправильно.

Интерес к Максиму был и раньше: Генменеджер «Витязя»: клубы КХЛ знали, что обращаться к нам по Дорожко — бесполезно

— В первом полноценном сезоне в КХЛ у вас многое получалось, во втором была небольшая просадка, сейчас вы опять показываете хороший уровень. С чем это связываете?

— Всё приходит через работу. Может, где-то предсезонная подготовка с моей стороны год назад была не на высшем уровне, с этого всё пошло. Много факторов может сложиться. Тут не знаешь, что будет завтра. Нужно много работать, и тогда получится держать высоту.

— Болельщики выбрали вас на Матч звёзд КХЛ. Для вас это имеет значение?

— Конечно, спасибо болельщикам за возможность поехать туда. Но я ни в коем случае не считаю себя каким-то особенным. Просто благодарю болельщиков.