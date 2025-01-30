НХЛ никак не поможет сборной России вернуться. Не думайте, что нас там ждут

Вчера, 29 января, в лентах новостей промелькнула во многом техническая информация: НХЛ и Ассоциация игроков отодвинули ИИХФ от организации потенциального Кубка мира в 2028-м. Ничего сенсационного в этом нет: КМ всегда был турниром в первую очередь НХЛ, где международная федерация выступала в лучшем случае игроком второго плана, помогая в организационных моментах.

Совершенно внезапно это известие вызвало эйфорию у отдельных экспертов. «Это правильное решение, все лучшие игроки мира выступают в НХЛ. Ну и, конечно, есть шанс на допуск сборной России. Всё‑таки НХЛ настроена по отношению к нашим хоккеистам не так, как ИИХФ», — заявил Вячеслав Фетисов.

«НХЛ – это одна международная кухня, и там нет места никакой политике, есть место только одному – результату и деньгам, что, в общем-то, не является каким-то негативом, а я даже скажу, что наоборот», — добавил Юрий Новиков.

Ну а «Матч ТВ» вообще добил эту картину новостью, что сборную России якобы могут допустить до Кубка мира, так как НХЛ занимается организацией. Забудем о том, что коллеги уже сообщали пару лет назад, что североамериканцы якобы настаивают на возвращении сборной России на международную арену к 2024-му, потому что это принесёт им лишнюю прибыль. В общем, картина напоминает 2016-й, когда после избрания Дональда Трампа за это поднимали бокалы в высоких кабинетах, а руководители государственных медиа предлагали прокатиться по Москве с флагом США. Что из этого вышло, помните?

Вообще, эта линия в экспертных комментариях заметна давно: противопоставление как бы русофобской ИИХФ (хотя хоккейная федерация ведёт почти такую же политику, как и все остальные ассоциации в игровых видах спорта) и доброй НХЛ, которая не смотрит на политику. Вы же видели — они за погоней Овечкина следят и хорошие статьи пишут! Бобровский вышел с триколором на чемпионский парад, и ему все аплодировали! Трамп вообще про Овечкина вспомнил, очень уважает! В общем, иногда в хоккейном сообществе просыпается странная американофилия, в перестроечном духе.

Сборная России на Кубке мира — 2016 Фото: РИА Новости

Конечно же, самым смешным из этого были последние заявления избранного президента США, который проводил свои мероприятия на арене «столичных». Это привело к водопаду восторгов, некоторые СМИ вообще вышли с заголовками «ИИХФ вернёт Россию на Олимпиаду, а помогут в этом Трамп и Овечкин». И это не шутка. Из российских экспертов только Сергей Коньков справедливо указал, что это сказано ради поднятия рейтинга среди местных болельщиков. Очевидно, что Овечкин — самая популярная персона всего вашингтонского спорта, и если бы Трамп вдруг проводил инаугурацию в Денвере, то наверняка бы вспомнил Николу Йокича. Однако это не означало бы намерение изменить отношения с Сербией.

Давайте ответим на простой вопрос: почему коммерческая НХЛ не смогла сейчас пригласить сборную России на свой междусобойчик? Турнир четырёх наций является слепленным на коленке экспромтом лиги, который к ИИХФ не имеет примерно никакого отношения. По прошлому Кубку мира мы знаем, что лига готова создавать синтетические сборные без определённой национальности. Почему мы не увидели какую-нибудь команду Северной Евразии, где российским игрокам составили бы компанию Артём Левшунов, Алексей Протас и Егор Шарангович? Почему миллиардные обороты лиги не помогли продавить представителей других сборных ради участия России хоть в каком-нибудь виде?

Никакого ясного ответа от НХЛ по этому поводу мы не слышали — только дипломатические отговорки от Гэри Беттмэна, Билла Дэйли и их заместителей. Так почему коммерческая НХЛ, которая думает только о прибыли, сама отказалась от возможности устроить ещё одну последнюю битву Овечкин — Кросби? Почему это вдруг капиталисты в цилиндрах наступили на горло собственной песне? Может быть, потому что на самом деле НХЛ точно так же думает о политике, как и ИИХФ, и зачастую даже в большей степени?

Давайте скажем честно: русских хоккеистов в Америке уважают не из-за того, что они русские. В принципе, НХЛ — это вообще безнациональная лига, когда дело доходит до дел, происходящих внутри неё самой. Определяющие гражданскую идентичность буковки RUS, CAN, CZE заменяются другими буковками — WSH, PIT, DET – определяющими уже идентичность клубную. И «Великую Погоню» в энхаэловской оптике ведёт не лучший российский хоккеист XXI века, а капитан «Вашингтона», который проводит там свой 20-й сезон.

Прямо сейчас, например, на русскоязычной версии сайта НХЛ висит заглушка, которая не меняется почти три года: «С 28 февраля 2022 года мы приостановили отношения с бизнес-партнерами в России и поставили на паузу работу социальных сетей и сайта на русском языке. Кроме того, мы перестали рассматривать Россию в качестве места проведения мероприятий НХЛ в будущем». И НХЛ сейчас в России легально смотреть нельзя — в отличие от почти всех топовых футбольных лиг, турниров УЕФА и чемпионатов мира в большинстве видов спорта. Ситуация смешная: коммерческая НХЛ отпихивает от себя руку с русскими деньгами (пусть наши телеконтракты были маленькими, но все равно это деньги) и кричит: а мы духовные очень, нам ваши грязные деньги не нужны!

Александр Овечкин на КМ-2016 Фото: РИА Новости

И что в этом плане вдруг изменится в 2028-м? Прямо сейчас даже запах больших денег не заставил коммерческую лигу бежать впереди иихафэшного паровоза и паровоза мирового спорта в целом. ИИХФ ведь тоже несёт убытки от нынешней ситуации: почти треть от нынешнего контракта — с компанией Infront. При этом, если снизится градус международной напряжённости, большинство международных организаций и так допустит сборную России до соревнований. Однако НХЛ здесь пионером явно не будет — иначе она бы уже им стала, ведь больше ни одна глобальная лига не зависит от наших представителей так сильно.

В общем, отношение НХЛ можно сформировать как-то так: «Русские игроки в форме наших клубов? Да, пожалуйста. Русские игроки в форме своей страны? Нет, не надо. Русские болельщики? А про вас мы вообще не думаем». Именно это и составляет тот самый коммерческий подход американской лиги. Как там в анекдоте? «Кушать люблю, а так — нет».