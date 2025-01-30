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Почему НХЛ не поможет сборной России, сыграет ли Россия на Кубке мира по хоккею

НХЛ никак не поможет сборной России вернуться. Не думайте, что нас там ждут
Родион Власов
Почему НХЛ не поможет сборной России
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«Коммерческий подход», о котором любят писать в России, не сопряжён с любовью к нашей команде.

Вчера, 29 января, в лентах новостей промелькнула во многом техническая информация: НХЛ и Ассоциация игроков отодвинули ИИХФ от организации потенциального Кубка мира в 2028-м. Ничего сенсационного в этом нет: КМ всегда был турниром в первую очередь НХЛ, где международная федерация выступала в лучшем случае игроком второго плана, помогая в организационных моментах.

Совершенно внезапно это известие вызвало эйфорию у отдельных экспертов. «Это правильное решение, все лучшие игроки мира выступают в НХЛ. Ну и, конечно, есть шанс на допуск сборной России. Всё‑таки НХЛ настроена по отношению к нашим хоккеистам не так, как ИИХФ», — заявил Вячеслав Фетисов.

«НХЛ – это одна международная кухня, и там нет места никакой политике, есть место только одному – результату и деньгам, что, в общем-то, не является каким-то негативом, а я даже скажу, что наоборот», — добавил Юрий Новиков.

Что за люди руководят ИИХФ:
«Карточный домик» ИИХФ. Какие люди будут принимать решение о возвращении России?
«Карточный домик» ИИХФ. Какие люди будут принимать решение о возвращении России?

Ну а «Матч ТВ» вообще добил эту картину новостью, что сборную России якобы могут допустить до Кубка мира, так как НХЛ занимается организацией. Забудем о том, что коллеги уже сообщали пару лет назад, что североамериканцы якобы настаивают на возвращении сборной России на международную арену к 2024-му, потому что это принесёт им лишнюю прибыль. В общем, картина напоминает 2016-й, когда после избрания Дональда Трампа за это поднимали бокалы в высоких кабинетах, а руководители государственных медиа предлагали прокатиться по Москве с флагом США. Что из этого вышло, помните?

Вообще, эта линия в экспертных комментариях заметна давно: противопоставление как бы русофобской ИИХФ (хотя хоккейная федерация ведёт почти такую же политику, как и все остальные ассоциации в игровых видах спорта) и доброй НХЛ, которая не смотрит на политику. Вы же видели — они за погоней Овечкина следят и хорошие статьи пишут! Бобровский вышел с триколором на чемпионский парад, и ему все аплодировали! Трамп вообще про Овечкина вспомнил, очень уважает! В общем, иногда в хоккейном сообществе просыпается странная американофилия, в перестроечном духе.

Сборная России на Кубке мира — 2016

Сборная России на Кубке мира — 2016

Фото: РИА Новости

Конечно же, самым смешным из этого были последние заявления избранного президента США, который проводил свои мероприятия на арене «столичных». Это привело к водопаду восторгов, некоторые СМИ вообще вышли с заголовками «ИИХФ вернёт Россию на Олимпиаду, а помогут в этом Трамп и Овечкин». И это не шутка. Из российских экспертов только Сергей Коньков справедливо указал, что это сказано ради поднятия рейтинга среди местных болельщиков. Очевидно, что Овечкин — самая популярная персона всего вашингтонского спорта, и если бы Трамп вдруг проводил инаугурацию в Денвере, то наверняка бы вспомнил Николу Йокича. Однако это не означало бы намерение изменить отношения с Сербией.

Давайте ответим на простой вопрос: почему коммерческая НХЛ не смогла сейчас пригласить сборную России на свой междусобойчик? Турнир четырёх наций является слепленным на коленке экспромтом лиги, который к ИИХФ не имеет примерно никакого отношения. По прошлому Кубку мира мы знаем, что лига готова создавать синтетические сборные без определённой национальности. Почему мы не увидели какую-нибудь команду Северной Евразии, где российским игрокам составили бы компанию Артём Левшунов, Алексей Протас и Егор Шарангович? Почему миллиардные обороты лиги не помогли продавить представителей других сборных ради участия России хоть в каком-нибудь виде?

Никакого ясного ответа от НХЛ по этому поводу мы не слышали — только дипломатические отговорки от Гэри Беттмэна, Билла Дэйли и их заместителей. Так почему коммерческая НХЛ, которая думает только о прибыли, сама отказалась от возможности устроить ещё одну последнюю битву Овечкин — Кросби? Почему это вдруг капиталисты в цилиндрах наступили на горло собственной песне? Может быть, потому что на самом деле НХЛ точно так же думает о политике, как и ИИХФ, и зачастую даже в большей степени?

Давайте скажем честно: русских хоккеистов в Америке уважают не из-за того, что они русские. В принципе, НХЛ — это вообще безнациональная лига, когда дело доходит до дел, происходящих внутри неё самой. Определяющие гражданскую идентичность буковки RUS, CAN, CZE заменяются другими буковками — WSH, PIT, DET – определяющими уже идентичность клубную. И «Великую Погоню» в энхаэловской оптике ведёт не лучший российский хоккеист XXI века, а капитан «Вашингтона», который проводит там свой 20-й сезон.

Разговор со вторым человеком в лиге:
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«Рекорд Овечкина в этом году, безусловно, возможен». Эксклюзивная беседа с боссом НХЛ

Прямо сейчас, например, на русскоязычной версии сайта НХЛ висит заглушка, которая не меняется почти три года: «С 28 февраля 2022 года мы приостановили отношения с бизнес-партнерами в России и поставили на паузу работу социальных сетей и сайта на русском языке. Кроме того, мы перестали рассматривать Россию в качестве места проведения мероприятий НХЛ в будущем». И НХЛ сейчас в России легально смотреть нельзя — в отличие от почти всех топовых футбольных лиг, турниров УЕФА и чемпионатов мира в большинстве видов спорта. Ситуация смешная: коммерческая НХЛ отпихивает от себя руку с русскими деньгами (пусть наши телеконтракты были маленькими, но все равно это деньги) и кричит: а мы духовные очень, нам ваши грязные деньги не нужны!

Александр Овечкин на КМ-2016

Александр Овечкин на КМ-2016

Фото: РИА Новости

И что в этом плане вдруг изменится в 2028-м? Прямо сейчас даже запах больших денег не заставил коммерческую лигу бежать впереди иихафэшного паровоза и паровоза мирового спорта в целом. ИИХФ ведь тоже несёт убытки от нынешней ситуации: почти треть от нынешнего контракта — с компанией Infront. При этом, если снизится градус международной напряжённости, большинство международных организаций и так допустит сборную России до соревнований. Однако НХЛ здесь пионером явно не будет — иначе она бы уже им стала, ведь больше ни одна глобальная лига не зависит от наших представителей так сильно.

В общем, отношение НХЛ можно сформировать как-то так: «Русские игроки в форме наших клубов? Да, пожалуйста. Русские игроки в форме своей страны? Нет, не надо. Русские болельщики? А про вас мы вообще не думаем». Именно это и составляет тот самый коммерческий подход американской лиги. Как там в анекдоте? «Кушать люблю, а так — нет».

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