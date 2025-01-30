«Самый святой рекорд в хоккее». Как погоня Овечкина за Гретцки влияет на «Вашингтон»?

Погоня Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки, безусловно, главная тема в мире хоккея на данный момент. Капитан «Вашингтона» приблизился к Величайшему на расстояние всего в 19 шайб — путь, который можно пройти к концу нынешней регулярки.

В то же время нападающий после травмы резко затормозил, а «Вашингтон», несмотря на разговоры о погоне вокруг команды, вырвался на первое место в НХЛ и не хочет его отдавать.

И хоть Овечкин уже совершил немалый подвиг в этом сезоне, но, смотря со стороны, задаёшься логичными вопросами. А как «Великая погоня» влияет на саму команду? Не отвлекает ли это игроков в раздевалке «Вашингтона»?

А на эти вопросы никто не ответит лучше самих членов команды.

Хоккеисты «Вашингтона» Фото: Steph Chambers/Getty Images

На самом деле это далеко не так. На самом деле всё наоборот.

«Погоня Ови за рекордом? Она повлияла на команду в положительном ключе. Некоторые указывают на неё и говорят: «Разве это не отвлекает, когда вы стремитесь к индивидуальным успехам? Разве это не вызывает проблем внутри вашей структуры, не становится проблемой с точки зрения командной игры?» Но это совсем не так. Это на самом деле помогает нашим ребятам. Когда Овечкин выходит и создаёт пару опасных моментов или даже забивает в начале матча, это заряжает наших хоккеистов энергией. Подъём, который его голы и погоня дают нашей команде в целом, невероятен, и я чувствую это, находясь рядом с игроками», — объяснил главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

Большая заслуга принадлежит самому Овечкину, который, даже окружённый морем микрофонов и вопросов о том, когда побьёт рекорд, некогда считавшийся недостижимым, ставит свою команду на первое место.

«Ови хорошо справляется с этой работой. Дело не в индивидуальных целях, а в том, что это даёт команде. Алекс хочет забить, в этом нет сомнений — он так же голоден, как и любой другой хоккеист, который когда-либо играл, чтобы забивать голы — но всё это в рамках командной структуры и ради победы команды в том или ином матче. Если вы спросите Ови, его ответ будет звучать как заезженная пластинка, но так он говорил всю свою карьеру. Он живёт этим и верит в это, и ребята это чувствуют. Нынешняя ситуация не из тех, когда игроки чувствуют эгоизм в командном виде спорта. Это никогда не связано с индивидуальными достижениями», — добавил Карбери.

Когда Овечкина спрашивают о рекорде, он часто говорит, что идёт «от игры к игре, от смены к смене», а в этом сезоне он даже отказался отвечать на вопросы о рекорде, часто перенося внимание со своей персоны на успехи команды.

«Очевидно, он величайший игрок всех времён. Это прекрасное чувство — видеть его повседневный образ жизни, видеть его на льду каждый раз, видеть, когда он забивает… это воодушевляет всех на нашей скамейке», — сказал Эндрю Манджапане.

В конце концов, Овечкин — именно такой человек, который привык подавать пример. И он продолжает делать это в своём 20-м сезоне в НХЛ.

«Овечкин действительно хорошо справляется с тем, чтобы «очеловечить» себя.

Этен Фрэнк был вызван в основу и сыграл свои первые матчи в НХЛ несколько недель назад, с тех пор он в нашем составе. В его комнате, когда он рос, висел плакат с Ови. И вот теперь он внезапно готовится к матчу рядом с ним и проводит смены в его звене. Овечкин делает так, чтобы людям было очень легко заходить в нашу раздевалку — будь то тренеры, я или новые игроки — не имеет большого значения, кто именно. Мы играем вместе, мы в одной команде. Алекс может периодически пошутить, он может привести игроков прямо на командный ужин или на раскатку после тренировки. Ови просто заставляет чувствовать, что мы вместе, что ты часть команды…

Иногда это трудно, когда вы говорите об одном из величайших игроков, когда-либо игравших, — об Алексе Овечкине, но он заставляет чувствовать, что мы на равных и вместе», — сказал Карбери.

Когда давнего одноклубника Овечкина Тома Уилсона спросили о жизни «Вашингтона» в эти дни, канадец улыбнулся.

«Куда бы мы ни пошли, люди сходят с ума. Неважно, в каком городе мы находимся; куда бы Ови ни пошёл, все мгновенно встают со своими телефонами, когда он проходит мимо. Это то, что происходит с рок-звёздами.

Количество давления с самого начала сезона значительно, но Ови просто продолжает впечатлять и удивлять всех. Это довольно круто, и он так хорошо с этим справляется», — сказал Уилсон.

Том Уилсон и Александр Овечкин Фото: Matt Slocum/AP Photo/ТАСС

Журналист Sportsnet Эрик Франсис описал жизнь вокруг «столичные» в этом сезоне так: «Это действительно захватывающие времена в Вашингтоне, где девизом должно быть «приходи за погоней — оставайся за игрой». На пути Алекса к хоккейному бессмертию произошло нечто забавное — команда, которую старый добрый Ови ведёт за собой как капитан, как раз оказалась на вершине турнирной таблицы.

Лучшая хоккейная команда, которую никто не ожидал увидеть».

Несмотря на потери, включая главного ассистента Александра в карьере — Никласа Бекстрёма, «Кэпиталз» продолжают лидировать в регулярке, а сам Ови — двигаться к «самому святому рекорду в хоккее», как назвал его Франсис.

То, что капитан привносит в команду, даёт свои плоды. То, как он и его энтузиазм объединяют людей, напрямую отражается на результатах. Девять хоккеистов «Вашингтона» забили по меньшей мере 10 голов. А Алексей Протас, чаще всех выходивший с Овечкиным, не считая Дилана Строума, уже второй снайпер команды с 21 голом. Всего на один меньше, чем у капитана.

Но, естественно, Ови не признает своих заслуг. Он просто хочет, чтобы команда побеждала. Однако даже в его словах между строк можно заметить, что, кажется, погоня за рекордом Гретцки действительно как минимум не влияет отрицательно на команду.

«Все в раздевалке поддерживают друг друга», — ответил Овечкин.

Так что, возможно, «Великая погоня» не просто не повредит команде, как ожидалось прежде, а, наоборот, создаст для неё дополнительное преимущество. Кубок Стэнли и величайший рекорд в истории — чем не уникальный сюжет для мира спорта?