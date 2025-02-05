5 причин смотреть Матч звёзд КХЛ с «Балтикой Безалкогольное»: буллиты, составы и конкурсы

1 февраля в Новосибирске стартовала традиционная Неделя звёзд хоккея. Мероприятие включает в себя Кубок Вызова МХЛ и Матч звёзд КХЛ. Горящие клюшки, парад хоккейного мастерства, шанс блеснуть для молодых игроков и, конечно, множество необычных форматов. Как звёздный ивент объединяет болельщиков со всей страны и чем удивит на этот раз?

От Красной площади до всех уголков России

Само по себе присутствие огромного числа звёзд российского хоккея в одном месте — давняя история. Впервые зрители столкнулись с этим ещё во времена Суперлиги, первое подобное мероприятие состоялось в 1999 году в Новокузнецке. Но всё же именно с образованием Континентальной хоккейной лиги Матч звёзд стал действительно масштабным, ярким и запоминающимся событием. Вплоть до создания КХЛ самым посещаемым был матч в Ярославле (2001), когда местная «Арена-2000-Локомотив» (на тот момент — максимально новая и одна из лучших в России и всей Европе), вмещающая порядка 9 тысяч человек, оказалась забита до отказа.

Начиная с 2010-х Матч звёзд проводили в самых разных городах, которые представлены клубами КХЛ. За это время мероприятие приняли 11 городов. Рекордсменом (три ивента) остаётся Москва, однако событие получило обширную географию. Так, МВЗ проводился не только в традиционно хоккейных регионах, таких как Казань, Уфа и Челябинск, но даже в столицах зарубежных стран — в Минск, Риге, Братиславе и Астане. Поэтому следить за яркими спортивными моментами можно где угодно. Для этого идеально подойдёт «Балтика безалкогольное». Официальный партнёр КХЛ поддерживает спорт в любой точке обширной хоккейной карты страны.

Год Город Зрители 2025 Новосибирск 2023 Санкт-Петербург 20 384 2022 Челябинск 7035 2020 Москва 9650 2019 Казань 7800 2018 Астана 11 500 2017 Уфа 8050 2016 Москва 11 753 2015 Сочи 12 000 2014 Братислава 10 055 2013 Челябинск 6500 2012 Рига 10 950 2011 Санкт-Петербург 10 127 2010 Минск 15 000 2009 Москва 2400

В большинстве случаев удавалось собрать 10 и более тысяч человек на трибунах. Явным исключением стал самый первый подобный матч. Тогда, в январе 2009-го, на игре присутствовало всего около 2500 человек, но тому есть вполне логичное объяснение. Команды Алексея Яшина и Яромира Ягра выступили не на привычной закрытой арене, а на… Красной площади! То шоу с участием лучших игроков лиги и по сей день считается одним из наиболее атмосферных за всю историю КХЛ. Всё началось в столице, но дальше эстафету подхватили регионы. Возможно, следующие звёздные игры пройдут уже в вашем городе.

Рекорд посещаемости был установлен на предыдущем Матче звёзд в Санкт-Петербурге. На только что открытой «СКА Арене», самом вместительном хоккейном стадионе мира, собралось более 20 тысяч болельщиков. К слову, одной из особенностей Матчей звёзд является то, что такое мероприятие объединяет людей, которые любят хоккей, вне зависимости от клубных пристрастий. Пожалуй, это единственные дни в году, когда на трибунах можно увидеть фанатов абсолютно каждого клуба КХЛ.

Фото: ISTOCKPHOTO

В феврале 2025 года Неделя звёзд хоккея впервые проходит в Новосибирске на новенькой «Сибирь-Арене» (вмещает более 10 тысяч человек). С учётом невероятной любви местной публики к игре с клюшкой и шайбой нет сомнений, что привычная планка в 10 тысяч болельщиков на МВЗ вновь будет уверенно пробита.

Матч звёзд КХЛ — шанс блеснуть молодым игрокам

Поскольку лига не стоит на месте в плане креатива, практически ежегодно удаётся удивлять болельщиков, придумывая новые фишки. Одной из них можно назвать появление на Матче звёзд талантливых молодых игроков. Суть проста: в рамках Недели звёзд проводится матч за Кубок Вызова МХЛ, когда не на шутку рубятся лучшие юные хоккеисты России, Беларуси и Казахстана. Это вовсе не преувеличение, поскольку Кубок вызова — вовсе не какая-то показательная история, а полноценный матч по привычным правилам, будущие звёзды стремятся себя проявить. По итогам игры определяется четвёрка лучших игроков, и эти ребята впоследствии присоединяются к большим мастерам из КХЛ на Матче звёзд. Неоднократно в эту четвёрку попадали действительно большие таланты, которые сейчас уже сверкают как в клубах лиги, так и за океаном.

Фото: ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ БАЛТИКА»

Компания «Балтика» — официальный партнёр КХЛ. Один из лидеров пивоваренной отрасли в стране на протяжении многих лет поддерживает спорт во всех его проявлениях. Безалкогольная продукция бренда органично дополнит просмотр Матча звёзд и поднимет эмоции от игры на новый уровень. — официальный партнёр КХЛ. Один из лидеров пивоваренной отрасли в стране на протяжении многих лет поддерживает спорт во всех его проявлениях. Безалкогольная продукция бренда органично дополнит просмотр Матча звёзд и поднимет эмоции от игры на новый уровень.

Помимо непосредственно хоккеистов, шанс проявить себя на Матче звёзд получают и ведущие представители СМИ. Известные хоккейные телеведущие и комментаторы не только освещают событие, но и принимают в нём участие. Им неоднократно доверяли возможность стать помощниками главных тренеров команд. Получалось необычно, интересно и, конечно, весело. Такое не увидеть нигде, кроме как во время звёздного события.

Составы на Матч звёзд определяем мы с вами

Одна из наиболее волнительных тем МВЗ — определение составов сборных дивизионов. Они зависят от нас с вами.

На первом этапе всё доверено болельщикам, которые голосуют за своих любимцев в Сети. Победители открытого голосования (по четыре человека для каждой сборной) попадают в итоговый состав сборной того дивизиона, где играет их клуб. Кстати, наиболее активными по традиции являются болельщики из Омска, Уфы, Новосибирска и Минска.

Далее всё в свои руки берут представители СМИ. В течение нескольких дней комментаторы, корреспонденты и журналисты из разных городов выбирают ещё по три игрока в каждый дивизион. А затем по три игрока в каждую команду определяет и сама КХЛ. Так что можно заявить смело: фактически судьбу участников Матча звёзд определяет всё хоккейное сообщество.

Активности для болельщиков разных поколений

Ни для кого не секрет — для того чтобы добиться успеха, нельзя ограничиваться уже имеющейся аудиторией. Необходимо как привлекать и совсем молодых людей, кто ещё далёк от продукта, так и удерживать уже имеющихся ценителей. Хоккей — не исключение. И в этом направлении КХЛ, совместно с компанией «Балтика» и её обширной безалкогольной линейкой пива, продолжает работать, стараясь увеличить целевую аудиторию.

Фото: istockphoto

Матч звёзд является в этом плане очень значимым мероприятием. Нередко привлекаются различные медийные личности из мира шоу-бизнеса. Сюда же входят известные музыкальные исполнители, популярные у разных возрастных групп. Специально для МВЗ выпускаются музыкальные треки. Несколько раз они открывали хоккейный праздник и пришлись по душе большинству болельщиков — от мала до велика.

Удивлять удаётся и благодаря уникальной коллекции атрибутики, которая ежегодно обновляется под каждый Матч звёзд КХЛ. Различную сувенирную продукцию с символикой мероприятия (включая лимитированную) стремятся заполучить фанаты и даже сами игроки с тренерами. Неудивительно, ведь это останется на долгую память.

Конкурсы, которые можно увидеть только раз в год

Не стоит забывать, что Матч звёзд КХЛ хоть и соответствует современным трендам, став в последнее время полноценным шоу, но это всё ещё спорт. А поскольку вместе собираются лучшие игроки КХЛ, уровень мастерства просто зашкаливает.

Помимо самой игры (которая проводится в формате 3х3 для повышения зрелищности), присутствует и мастер-шоу — показ хоккейного мастерства. Только один раз в году можно увидеть конкурсы «Сила броска», «Круг на скорость», «Эффектный буллит». Лига разнообразит форматы и добавляет новые состязания. Например, такие как «Надёжная защита» и обновлённый «Конкурс капитанов».

Дата Событие 8 февраля Конкурсы мастер-шоу 8 февраля Полуфиналы мини-турнира 9 февраля Вторая часть мастер-шоу 9 февраля Матч за третье место и финал

Пожалуй, самым главным и наиболее ожидаемым испытанием является исполнение буллитов. История Матчей звёзд богата на запоминающиеся перформансы — от чисто хоккейного мастерства до настоящего артистизма. От горящей клюшки (и это не шутка!) до магии с привязанной на практически невидимой леске шайбой. Нет сомнений, что и в этом году хоккеисты постараются удивить чем-то новеньким. На Матче звёзд всегда кипят страсти. Если не хотите пропустить такое (а кто захочет?), то вы уже знаете, что приятно провести время и разделить знаковые спортивные моменты можно с «Балтикой 0%».

Матч звёзд КХЛ — 2025: детали

Неделя звёзд хоккея в этом сезоне впервые пройдёт в Новосибирске на льду «Сибирь-Арены». 1 февраля состоялся матч за Кубок Вызова МХЛ. 8 и 9 февраля в дело вступят и игроки КХЛ (конечно, вместе с той самой четвёркой лучших ребят из МХЛ). Сам Матч звёзд пройдёт в формате мини-турнира: матчи по 20 минут в формате 3х3. По истечении 10 минут команды меняются воротами. При ничейном счёте после 20 минут победитель определяется в серии бросков без овертайма.

«Реклама». Возрастное ограничение 18+

Рекламодатель: ООО «Пивоваренная Компания Балтика»

ИНН: 7802849641

erid: 2RanynuXC4y