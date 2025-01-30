Топ-события пятницы: бой Гаджимагомедов — Мчуну, Калинская в теннисе и яркий хоккей

За чем следить 31 января: Зимний Кубок РПЛ, второй полуфинал ЧМ по гандболу, регби, фигурка, а ещё «Лада» — «Ак Барс» в КХЛ! Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 31 января 2025, пятница. 03:00 МСК Оттава Сенаторз Оттава Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли Овечкин продолжить погоню за рекордом Уэйна Гретцки?

Капитан «Вашингтона» немного затормозил, в семи последних матчах забив всего два гола. Овечкин остановился на отметке 875 — на расстоянии 19 шайб от Гретцки. Несмотря на неудачный период у Александра, «Вашингтон» в этих встречах потерпел лишь одно поражение и вырвался на первое место в сводной таблице НХЛ. Теперь «столичным» придётся скрестить клюшки с «Оттавой» — шестой командой Востока.

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: выбьет ли «Лос-Анджелес» «Тампу» из зоны плей-офф?

Несмотря на бомбардирские свершения Никиты Кучерова, «Лайтнинг» испытывают серьёзные проблемы. «Молнии» потерпели четыре поражения в пяти матчах и опустились на восьмое место на Востоке. Они лишь по дополнительным показателям опережают идущий девятым «Коламбус». У «Лос-Анджелеса» дела немногим лучше. «Кингз» занимают седьмую строчку на Западе и опережают «Калгари», расположившийся на девятой строчке, всего на три очка.

🏀 5:30: «Мемфис Гриззлиз» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 31 января 2025, пятница. 05:30 МСК Мемфис Гриззлиз Мемфис Не начался Хьюстон Рокетс Хьюстон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: борьба за вторую строчку в самом разгаре

«Хьюстон Рокетс» и «Мемфис Гриззлиз» ведут ожесточённую борьбу за вторую строчку в Западной конференции. Команды в этом сезоне встречались между собой трижды, в каждой встрече победу одерживали «ракеты». Но сейчас «медведи» в лучшем состоянии – все лидеры без травм. Удастся ли Джа Моранту и компании выиграть хотя бы один матч у «Хьюстона»?

🎾 10:30*: Анна Калинская (Россия, 1) — Мананчэйа Савангкаев (Таиланд, Q), Сингапур, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Анна Калинская впервые за полгода пробиться в полуфинал?

Россиянка Анна Калинская набирает обороты на турнире в Сингапуре. Первая ракетка соревнований обыграла уже двух соперниц и теперь за место в полуфинале сразится с квалифаером из Таиланда Мананчэйа Савангкаев. Теннисистки ранее друг с другом не встречались, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Энн Ли — Кимберли Биррелл. Отметим, что Калинская не играла в полуфиналах с июня прошлого года (Берлин).

⛸️ 13:30: Фигурное катание, чемпионат Европы — 2025, танцы на льду, ритм-танец

Интрига: как выступит дочь Тутберидзе?

В танцевальном турнире чемпионата Европы не выступят действующие победители итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. А это значит, что в этой дисциплине будут новые чемпионы. Наиболее интересный кейс турнира представляет знакомый российским зрителям дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

Дочь и зять Этери Тутберидзе в нacтоящее время представляют сборную Грузии. Пока больших побед паре достичь не удалось. Также показать себя во всей красе в рамках текущего сезона им мешали травмы. Но если фигуристам удастся выступить без срывов, они, вполне вероятно, могут зацепиться за призовую тройку. А там — чем чёрт не шутит?

🏒 16:30: «Авангард» — «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 января 2025, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Барыс» остановить омичей?

«Авангард» потерпел три поражения в четырёх матчах и поставил под угрозу своё шестое место на Востоке. «Адмирал» подобрался к «ястребам» уже на расстояние двух очков. «Барыс» же плотно осел на дне КХЛ. Тем не менее астанинцы только героически переиграли «Сибирь» и прервали кошмарную серию поражений. «Барыс» готов навязать борьбу «Авангарду»?

🏒 18:00: «Лада» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 января 2025, пятница. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: опустится ли «Ак Барс» на пятое место на Востоке?

Казанцы несколько раз потеряли очки за последнее время и опустились на четвёртую строчку в конференции. Сейчас они имеют в своём активе 64 очка — столько же, сколько у «Металлурга», который уступает «барсам» по дополнительным показателям. «Ак Барс» может уступить свою строчку магнитогорцам. В соперниках, однако, будет «Лада». Тольяттинцы отстали от топ-8 аж на восемь очков, но математически ещё не лишились шансов на плей-офф. По потерянным «Ладу» от восьмого места отделяют всего четыре очка.

⛸️ 19:00: Фигурное катание, чемпионат Европы — 2025, женщины, произвольная программа

Интрига: завоюет ли Губанова второй титул?

В женском турнире чемпионата Европы особое внимание приковано к Анастасии Губановой. Ныне грузинская фигуристка очень осторожно выступала в короткой программе, сорвала дорожку, но судьи оценили её прокат достаточно щедро. Теперь экс-россиянке предстоит либо подтвердить статус лидера, либо наблюдать за триумфом других.

Борьба у женщин будет плотной, так как фигуристки, занявшие первые три места, находятся друг от друга в пределах одного балла: Губанова получила за свой прокат 68,99 балла, эстонка Нина Петрыкина — 68,94, а швейцарка Кимми Репонд — 68,68. Очевидно, что цена любой ошибки в произвольной программе будет достаточно высокой.

⚽️ 19:30: ЦСКА — «Ростов», Зимний Кубок РПЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B 31 января 2025, пятница. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Ростов Ростов-на-Дону Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как команды начнут Зимний Кубок?

Наконец-то мы дождались крутых матчей в межсезонье! Во второй день Зимнего Кубка РПЛ зарубятся ЦСКА и «Ростов». Обе команды в первой части сезона испытывали проблемы. Но по ходу сборов есть шанс исправиться и подойти к весне в идеальной форме. А тактическая дуэль Николича и Карпина — интересный сюжет. Хороший и полезный матч для обеих команд.

🥊 22:00: Муслим Гаджимагомедов (Россия) — Табисо Мчуну (ЮАР), Ночь чемпионов IBA

Интрига: Гаджимагомедов остановит опасного африканца?

Табисо Мчуну — талантливый африканский боксёр, который за карьеру успел дважды сенсационно остановить звёздных российских боксёров — Евгения Тищенко и Дениса Лебедева. Теперь Табисо снова приезжает в Россию: его соперником на этот раз станет Муслим Гаджимагомедов. Серебряный призёр Олимпиады из России моложе, выше и никогда не проигрывал на профессиональном ринге — но и оппонентов такого уровня у Гаджимагомедова ещё не было. Поединок точно будет интересным.

🤾‍♂️ 22:30: Гандбол, чемпионат мира — 2025, мужчины, Дания — Португалия, 1/2 финала

Интрига: сможет ли Португалия обыграть лучшую команду мира?

Во втором полуфинале чемпионата мира сыграют сборные Дании и Португалии. Дания — лучшая сборная мира. Действующие олимпийские чемпионы, действующие чемпионы мира (они вообще взяли три чемпионата подряд!), на ЧМ-2025 они просто снесли всех соперников в предыдущих матчах. Сборная Дании — лом. Есть ли против это команды приём? Португалия на этом турнире играет героически. Впервые в истории вышли в плей-офф, в четвертьфинале одолели вице-чемпионов Олимпиады немцев, но сейчас столкнутся с непобедимой командой. Что может помочь? Бешеный настрой и везение. В спорте тоже иногда случаются чудеса.

🏉 23:15: Регби, Кубок шести наций, Франция — Уэльс, групповой этап, 1-й тур

Интрига: Уэльс провалит ещё один турнир?

Прошлый Кубок шести наций команда Уоррена Гэтланда провела ужасно, заняв последнее место. Из всех участников турнира Уэльс тяжелее всего переживает смену поколений. Буквально за пять дней до матча наставник валлийцев поменял тренера атаки. Сборная Франции же играет дома, а ещё в расположение серебряных призёров – 2024 вернулся Антуан Дюпон. Но валлийцы, несмотря на это, серьёзно настроены реабилитироваться за прошлый год.