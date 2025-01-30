Чудо-матч «Спартака» и СКА, впечатляющий разгром от ЦСКА. Итоги дня в КХЛ

30 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Коротко подводим итоги матчей.

Встреча в Балашихе долгое время получалась совсем унылой, да ещё и один из лидеров подмосковного клуба Дмитрий Бучельников был переведён в третье звено. В первых двух периодах команды голов не забили. В середине третьего периода Виталий Кравцов вывел челябинский клуб вперёд. В конце игры Кравцов забросил в пустые ворота, оформив дубль. Для «Трактора» это шестая победа в восьми последних матчах.

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Минское «Динамо» не очень уверенно провело первые матчи после двухнедельной паузы, но заканчивает выезд на мажорной ноте. «Нефтехимик» снова показал запредельную самоотверженность и заблокировал 25 бросков, однако это никак не помогло в атаке, где хозяева забили только при счёте 0:5 в концовке третьего периода. Дубль у минчан оформил Вадим Мороз, ассистентский дубль на счету Ксавье Уэлле.

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«Северсталь» открыла счёт на «ЦСКА-Арене», но лишь для того, чтобы пропустить уже через 20 секунд. После этого забивал только ЦСКА, который подошёл к встрече не в лучшей форме, но правильно сыграл против «Северстали», которая в последних выездных играх уже смотрелась тусклее. 21 блокшот и 27 силовых приёмов помогли «придушить» техничных череповчан, сразу семь игроков команды Ильи Воробьёва набрали по два очка. Зато Андрей Козырев после матча объявил, что останется в команде на следующий год.

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Пожалуй, разницу в игре сделали вратари: Владислав Подъяпольский отразил 32 броска из 33 (правда, среди них было немало попыток от синей линии), а Иван Кульбаков в критический момент допустил помарку, которая помогла «Динамо» забить третий гол. «Динамо» продолжает уверенно играть даже на фоне нескольких травм, а ситуация в «Торпедо» на фоне ускоряющегося «Куньлуня» выглядит хуже.

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Самый зрелищный матч дня состоялся на Ходынке. К 26-й минуте СКА повёл 3:0, очередным голом отметился домосед Илья Карпухин, и «Спартак» поменял вратаря. В третьем периоде москвичи резко прибавили и отыгрались за 12 минут, причём третий гол забил защитник Вениамин Королёв в меньшинстве. В овертайме одна опасная атака сменяла другую, но команды не забили и отправились в серию буллитов. Там для выявления победителя понадобилось 10 раундов, и решающим стал бросок Ивана Демидова.

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Матчи 31 января

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