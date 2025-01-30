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Результаты матчей КХЛ за 30 января 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

Чудо-матч «Спартака» и СКА, впечатляющий разгром от ЦСКА. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 30 января 2025 года
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Иван Демидов спасает питерский клуб от провала, а «Динамо» обыгрывает «Торпедо».

30 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Коротко подводим итоги матчей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
0 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Светлаков, Дэй) – 49:31 (5x5)     0:2 Кравцов (Ткачёв, Дэй) – 58:08 (en)    

Встреча в Балашихе долгое время получалась совсем унылой, да ещё и один из лидеров подмосковного клуба Дмитрий Бучельников был переведён в третье звено. В первых двух периодах команды голов не забили. В середине третьего периода Виталий Кравцов вывел челябинский клуб вперёд. В конце игры Кравцов забросил в пустые ворота, оформив дубль. Для «Трактора» это шестая победа в восьми последних матчах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Липский (Улле) – 21:38 (5x5)     0:2 Тирни – 32:51 (4x5)     0:3 Шипачёв (Улле, Гросс) – 35:30 (5x5)     0:4 Мороз (Горбунов, Мелош) – 49:05 (5x5)     0:5 Мороз – 51:46 (5x5)     1:5 Селезнёв (Ураков, Юзленко) – 55:48 (5x5)    

Минское «Динамо» не очень уверенно провело первые матчи после двухнедельной паузы, но заканчивает выезд на мажорной ноте. «Нефтехимик» снова показал запредельную самоотверженность и заблокировал 25 бросков, однако это никак не помогло в атаке, где хозяева забили только при счёте 0:5 в концовке третьего периода. Дубль у минчан оформил Вадим Мороз, ассистентский дубль на счету Ксавье Уэлле.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 1
Северсталь
Череповец
0:1 Чебыкин (Alexei Kruchinin) – 08:16 (5x5)     1:1 Долженков (Афанасьев) – 08:36 (5x5)     2:1 Соркин (Нестеров, Исхаков) – 17:40 (5x4)     3:1 Соркин (Нестеров, Исхаков) – 22:57 (5x5)     4:1 Гурьянов (Афанасьев, Классон) – 24:36 (5x5)     5:1 Классон (Дроздов, Гурьянов) – 28:38 (5x5)     6:1 Провольнев (Долженков) – 41:48 (5x5)    

«Северсталь» открыла счёт на «ЦСКА-Арене», но лишь для того, чтобы пропустить уже через 20 секунд. После этого забивал только ЦСКА, который подошёл к встрече не в лучшей форме, но правильно сыграл против «Северстали», которая в последних выездных играх уже смотрелась тусклее. 21 блокшот и 27 силовых приёмов помогли «придушить» техничных череповчан, сразу семь игроков команды Ильи Воробьёва набрали по два очка. Зато Андрей Козырев после матча объявил, что останется в команде на следующий год.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Пакетт (Рашевский, Комтуа) – 17:41 (5x5)     2:0 Уил (Гусев, Чернов) – 26:27 (5x4)     2:1 Гончарук (Белевич, Томпсон) – 32:41 (4x5)     3:1 Уил (Сикура) – 40:20 (5x5)     4:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 53:58 (5x3)     4:2 Гончарук (Кагарлицкий, Савунов) – 59:56 (5x5)    

Пожалуй, разницу в игре сделали вратари: Владислав Подъяпольский отразил 32 броска из 33 (правда, среди них было немало попыток от синей линии), а Иван Кульбаков в критический момент допустил помарку, которая помогла «Динамо» забить третий гол. «Динамо» продолжает уверенно играть даже на фоне нескольких травм, а ситуация в «Торпедо» на фоне ускоряющегося «Куньлуня» выглядит хуже.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кузьмин (Карпухин) – 07:41 (5x5)     0:2 Карпухин – 23:05 (5x5)     0:3 Григоренко (Алистров) – 25:05 (5x5)     1:3 Голдобин (Морозов, Мальцев) – 43:02 (5x5)     2:3 Порядин (Локтионов, Морозов) – 51:56 (5x4)     3:3 Королёв (Пашин, Рубцов) – 55:29 (4x5)     3:4 Демидов – 65:00    

Самый зрелищный матч дня состоялся на Ходынке. К 26-й минуте СКА повёл 3:0, очередным голом отметился домосед Илья Карпухин, и «Спартак» поменял вратаря. В третьем периоде москвичи резко прибавили и отыгрались за 12 минут, причём третий гол забил защитник Вениамин Королёв в меньшинстве. В овертайме одна опасная атака сменяла другую, но команды не забили и отправились в серию буллитов. Там для выявления победителя понадобилось 10 раундов, и решающим стал бросок Ивана Демидова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 31 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2025, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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