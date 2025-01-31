Но геройства лидеров не помогли «Кэпиталз» победить в столице Канады.

Вот это Овечкин! Вколотил 876-й в НХЛ, помог сделать дубль лучшему бомбардиру «Вашингтона»

Лидер сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» завершал канадское турне в столице этой страны. При этом две недели назад «Вашингтон» уже играл в Оттаве, та игра запомнилась удивительными 0:0 по итогам основного времени, а также победным голом Овечкина в овертайме.

В сегодняшней встрече первый период тоже оказался безголевым, но во втором отрезке соперников прорвало. «Оттава» реализовала большинство, «Вашингтон» ответил на это шайбой Макмайкла по мотивам большинства, а в конце периода с гостями случилось грандиозное фиаско.

Получив очередной шанс на реализацию лишнего «Кэпиталз» планировали выйти вперёд в счёте, но вместо этого получили два гола в свои ворота! Сначала Норрис реализовал буллит, а затем в меньшинстве отличился ещё и Пинто.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вашингтону» пришлось отыгрываться в третьем периоде, и с этой задачей «столичные» справились. Для начала забил Строум, и это снова было большинство «Кэпиталз». Овечкин в этом эпизоде заработал голевую передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Сенаторы» вскоре ответили на этот гол, восстановив разницу в счёте, но последнюю десятиминутку основного времени «Вашингтон» оставил за собой. Сначала забил Ови – гол под номером 876 в НХЛ!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ну а через полторы минуты Строум сделал дубль и вновь не без помощи Овечкина, набравшего третье очко за матч.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Так «Вашингтон» ушёл от поражения, заработал одно очко, но в овертайме «Оттава» всё-таки добилась победы, благодаря голу Шабо.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Важный успех для канадского клуба, который прямо сейчас идёт в топ-3 Атлантического дивизиона, опережая «Тампу». Для «Кэпиталз» это поражение вряд ли сыграет какую-то роль, ну а великая погоня Овечкина продолжается. До рекорда Гретцки Александру осталось всего 18 голов.