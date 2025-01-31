«Возглавил яростный митинг». Реакция Америки на 876-й гол Овечкина и суперкамбэк!

Александр Овечкин за последние семь матчей забил всего два гола, не отметившись иным полезными действиями, да и в последних двух встречах уходил со льда без шайб.

Однако с «Оттавой» капитан «Вашингтона» не просто прервал «засуху», но ещё и сделал это в своих лучших традициях — ровно в тот момент, когда команда нуждалась в своём лидере больше всего.

Овечкин набрал три очка в третьем периоде и помог «столичным» совершить суперкамбэк со счёта 1:3 и 2:4. Алекс забил свой 23-й гол в сезоне и 876-й в карьере. Теперь от Уэйна Гретцки его отделяет всего 18 шайб! А от нового рекорда — 19.

Нападающий попутно вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров при игре в большинстве (591), обогнав Никласа Лидстрёма (590), сократил отставание от Фила Эспозито по количеству результативных баллов в истории НХЛ (1587 против 1590) и вышел на первое место в гонке лучших российских снайперов сезона. А вместе с тем обновил свои же рекорды — по количеству голов в большинстве и по количеству франшиз, которым забрасывал не менее 10 шайб при игре с численным перевесом («Оттава» стала 16-й).

Мегаперформанс Овечкина не остался незамеченным в Северной Америке. Мы собрали самые интересные реакции наших заокеанских коллег.

Александр Овечкин Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

«Овечкину и Строуму не понравилась эта сюжетная линия»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер отметила роль капитана в камбэке «Вашингтона».

«Безумие. Никогда не списывайте эту команду со счетов.

«Вашингтон», безусловно, ощущал последствия длительной выездной серии, давящей на команду, когда проводил последний матч своей поездки с «Оттавой». И это был вечер, который хочется забыть.

В третьем периоде «столичные» проигрывали со счётом 2:4. Однако Алексу Овечкину и Дилану Строуму не понравилась эта сюжетная линия, и они отказались отпускать свою команду с пустыми руками. Эти двое возглавили яростный митинг в заключительной двадцатиминутке, чтобы увести «Кэпиталз» в овертайм.

В третьем периоде Джейк Сандерсон вернул преимущество в два гола для «сенаторов» — 4:2, но Овечкин ответил шайбой в большинстве. Вскоре после этого Алекс снова засиял, стянув всех соперников на себя, прежде чем отдать пас Строуму на пятачок. Дилан добрался до шайбы и отправил её мимо Антона Форсберга, сравняв счёт своим вторым голом за вечер. Но в итоге отсутствие дисциплины и грубая игра привели «Вашингтон» к поражению со счётом 4:5.

39-летний Ови теперь находится в 18 шайбах от Уэйна Гретцки. Алекс забил 23 гола в 35 матчах в этом сезоне, сохранив один из лучших показателей результативности за свою 20-летнюю карьеру», — написала Сильбер.

NHL Network не удивился новому голу Ови: «Алекс в большинстве. Что здесь нового?»

Пресс-служба лиги эмоционально отреагировала на шайбу нападающего: «Кто, как не Ови в большинстве! Он стал на шаг ближе в «Великой погоне»!»

Журналист RMNB Крис Серулло отметил роль Овечкина в главном моменте матча — в эпизоде с четвёртым голом «столичных», позволившим сравнять счёт.

«Отличная работа Строума у ворот, но именно терпение Овечкина на синей линии создало этот гол. Два подряд хороших действия от капитана, позволившие сравнять счёт», — написал Серулло.

«Уморительно способная на что угодно команда»

Пресс-служба телеканала TSN отметила точность броска Ови: «Алекс Овечкин забивает абсолютно снайперским броском от синей линии».

Журналистка The Washington Post Бэйли Джонсон эмоционально отреагировала на гол капитана «Кэпс»: «Какой абсурдный матч! 4:3, Алекс Овечкин в большинстве. Боже мой!»

Журналист Грант Паульсен восхитился и игрой команды.

«Ови на расстоянии 19 голов от истории. За «столичными» так весело наблюдать. «Вашингтон» — уморительно способная на что угодно команда», — написал Паульсен.

Журналист Russian Machine Never Breaks Иан Оланд спрогнозировал, когда Александр сможет побить рекорд Гретцки.

«Лишний раз обработав шайбу, Овечкин лёгким движением запястий приблизился ещё на один шаг к тому, чтобы обойти Уэйна Гретцки в НХЛ.

Этот гол стал 876-м для Алекса в карьере. Ови в среднем забрасывает 0,66 шайбы за встречу и находится на пути к тому, чтобы обойти Гретцки 13 апреля в домашнем матче с «Коламбусом».

Овечкин увеличил количество голов в большинстве в НХЛ до 318 — это на 44 больше, чем у прежнего рекордсмена Дэйва Андрейчука, который за свою карьеру оформил 274 таких шайбы.

Алекс также помог Дилану Строуму забить два гола в третьем периоде, что подарило Ови первый вечер с 3+ очками с 17 ноября, когда он оформил 31-й хет-трик в карьере — в матче с «Вегасом», — напомнил Оланд.