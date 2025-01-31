Нас ждёт массовый отток за океан? 10 игроков, которые из КХЛ уедут в НХЛ

Зимняя пора – самое время для того, чтобы обсуждать, кто из российских игроков может попробовать свои силы в Северной Америке. И в этом году таких будет предостаточно – о чём это говорит, сегодня говорить не станем. Лучше обсудим, какие шансы у этих игроков добиться успеха. Специально для этого возьмём пятизначную шкалу оценивания переезда, где «5» будет означать, что надо однозначно ехать, а «1» — что стоит остаться в КХЛ.

Василий Глотов («Трактор»)

Оценка — 3

Обмен Глотова из СКА в «Трактор» однозначно стал главным потрясением в дедлайн. Василий был одним из любимчиков Романа Ротенберга — и неспроста: форвард всегда полностью отдавался делу и был максимально полезен. Но, вероятно, руководство СКА хотело извлечь из такого актива что-то ценное, ведь разговоры, что Глотов хочет попробовать себя за океаном, уже ходили. Хоть Алексей Волков и попытался убедить общественность в том, что есть хорошие шансы на продление контракта, веры в то, что это произойдёт, особо нет.

Что же ждёт Глотова за океаном? А ждёт его там «Баффало», который задрафтовал нападающего в 2016 году в седьмом раунде. Вот только найдётся ли там Василию место? Да, но в такой напичканной проспектами команде нужно будет проявлять себя на уровне Капризова образца 2020 года, чтобы получить место в топ-6. Во всех остальных вариантах предпочтут более молодых коллег. И теперь вопрос: стоит ли ехать в один из худших клубов НХЛ для того, чтобы играть там в третьем звене? Есть сомнения.

Виталий Кравцов («Трактор»)

Оценка – 2

Кравцов – главное преображение этого сезона. Бенуа Гру смог раскрыть самые невидимые таланты Виталия: оказывается, он может играть в меньшинстве, не лениться выполнять черновую работу и с двух ног бежать из зоны атаки помогать обороне. При этом навыки игры в чужой зоне от этого не пострадали – у форварда остался его бросок, он эффективен при игре в большинстве и в подыгрыше.

Виталий Кравцов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Не будь трёх неудачных попыток закрепиться за океаном, можно было бы смело ставить оценку выше, но, может, хватит уже стучаться в закрытую дверь? Кравцов прекрасен в «Тракторе», а лишние телодвижения могут навредить. При этом есть чёткая уверенность, что в случае отъезда Виталию не будет уготован исход трёх предыдущих попыток.

Максим Шабанов («Трактор»)

Оценка – 5

Уже третий сезон кряду Шабанов проводит на высочайшем уровне, а в этом Максим идёт по графику «очко за игру». Про красивые голы, передачи и лакроссы знают все, кто хоть пару раз включал матчи «Трактора», но в этом случае ценно немного другое: форвард челябинцев — настоящий трудяга. Партнёры по команде всегда отмечают, каким работоспособным игроком является Шабанов, а Бенуа Гру часто просит обратить внимание на то, как хорош Максим в обороне.

Почему поставлена самая высокая оценка? Шабанов не задрафтован ни одним клубом и может вести переговоры со всеми командами лиги, что значительно увеличивает шансы на то, что выбор будет правильный. Максиму нужна команда, которая даст ему творить в атаке, а таких в НХЛ предостаточно.

Артём Галимов («Ак Барс»)

Оценка – 1

Про то, какими навыками и талантом обладает Галимов, начали постепенно забывать, но Анвар Гатиятулин нашёл нужный подход к форварду «Ак Барса». Артём стал лидером казанцев, набрал уже 43 (23+20) очка и проводит много времени на площадке. Плюс его в том, что он не является узкоспециализированным специалистом – играет во всех спецбригадах, может забить и отдать.

Почему же Артёму не надо торопиться с отъездом? Многие эксперты справедливо делают акцент на том, что одного хорошего сезона мало, нужно продержать этот уровень пару-тройку лет. Плюс нельзя забывать, что Галимов задрафтован «Анахаймом», где перспектива развития равна примерно нулю. В стане «уток» гаснут даже игроки, которых выбирали в первой пятёрке.

Илья Набоков («Металлург»)

Оценка – 5

Илья Набоков стал самым ценным игроком прошлогоднего плей-офф, и его не накрыл синдром «второго сезона», что в какой-то мере подтвердило высокий уровень голкипера. Несмотря на то что «Металлург» проводит не самый стабильный чемпионат, показатели по регулярке у Набокова остались примерно те же.

Почему однозначно стоит пробовать силы за океаном? Всё максимально просто: Илья попадёт в команду, которая при нынешнем костяке ещё несколько лет будет рассматриваться как претендент на Кубок Стэнли. Важное значение имеет и конкуренция: на дистанции Набоков спокойно «съест» и Блэквуда, и Уэджвуда.

Данила Юров («Металлург»)

Оценка – 4

При Андрее Разине Данила Юров по-настоящему раскрылся и стал важным элементом в построении чемпионской команды. Разговоры о переезде ходили и после окончания прошлого сезона, но форвард принял решение ещё год поиграть в России. В этом году его статистика упала, но не критически.

Данила Юров Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

С одной стороны, Юров кажется готовым игроком для того, чтобы ехать и пробовать, как принято говорить, мечту на вкус. С другой — в нынешней «Миннесоте» уже не так просто будет отвоевать место под солнцем. Однако, может быть, не сразу, но у Данилы должно это получиться.

Дмитрий Гамзин (ЦСКА)

Оценка – 2

Гамзин – самый малоизвестный игрок в данной выборке. Тут причина отъезда несколько иная – на Дмитрия не рассчитывают в ЦСКА как на первого номера, а его амбиции, видимо, не дают ему сидеть на скамейке и ждать.

Сможет ли получить желаемое голкипер за океаном? В АХЛ, наверное, да, но и это не сразу. А в НХЛ однозначно нет, Илья Сорокин и Семён Варламов вряд ли кому-то отдадут место. У первого большой контракт с «островитянами», а второй ещё два с половиной года будет связан с «Айлендерс».

Иван Демидов (СКА)

Оценка – 5

Демидов – тот игрок, которого надо показывать человеку, только знакомящемуся с хоккеем. Так он точно влюбится в эту игру. Иван является не по годам зрелым игроком, который не просто бездумно «плетёт кружева», но ещё и отлично чувствует партнёров. Игра в обороне молодого таланта тоже очень неплоха для его возраста.

Делегация «Монреаля» уже посмотрела на Демидова вживую и наверняка осталась довольна. Для «Канадиенс», начавших вылезать из перестройки, российский форвард – тот самый игрок, который станет лицом франшизы в ближайшем будущем. Все описанные причины говорят нам о том, что вопрос насчёт отъезда даже не должен стоять.

Арсений Грицюк (СКА)

Оценка – 2

Ещё чуть больше года назад над Грицюком потешались многие, припоминая ему переход из «Авангарда», но Арсений пережил попадания в запас и смог выбраться на сушу. Сейчас уроженец Красноярска является третьим бомбардиром СКА, выходя в первом звене петербуржской команды.

Почему такая низкая оценка? Дело в том, что в нынешнем «Нью-Джерси» заполучить место в топ-6 будет крайне сложно, а в нижних звеньях Грицюк едва ли будет полезен. Тем более и рояль таскать там есть кому.

Александр Никишин (СКА)

Оценка – 5

Уже три года Никишин является безоговорочно лучшим защитником КХЛ. В двух предыдущих сезонах Александр становился лучшим бомбардиром-защитником, а в прошлом стал лучшим и по показателю полезности. Чтобы понять значимость призёра Олимпиады достаточно посмотреть два матча СКА – с ним и без него. Тогда сразу станет всё понятно.

Для Никишина уготовано место в первой паре одного из самых стабильных клубов НХЛ. Ни по навыкам в обороне, ни по игре в атаке в «Каролине» сейчас нет защитника, который бы превосходил Александра. Тем более контракты Бёрнса и Орлова закончатся следующим летом.

Александр Никишин Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Некоторые, кто дочитал до конца, наверняка почесали голову и подумали – а где игроки из «Локомотива», лидера регулярки и последнего финалиста Кубка Гагарина? Да, из Ярославля могут отправиться за океан и Берёзкин, и Бут, и Симашев, но никому из них не стоит этого делать. В случае с Даниилом и Дмитрием уж точно – нужно ещё немного обрасти мясом.