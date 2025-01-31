Большой обмен в НХЛ! «Филадельфия» помогает Кузьменко и осложняет жизнь Мичкову

Какие-то обмены обсуждают месяцами, их детали долго муссируются прессой, но главные действующие лица так и не меняют клуб. А сегодня идея перехода пришла генменеджерам в голову утром, а обтяпали они всё уже вечером того же дня. Трое из четверых игроков, задействованных в обмене, вышли на лёд и вряд ли догадывались, что скоро им выдадут авиабилеты.

Казалось, что Андрей Кузьменко так и доиграет сезон в «Калгари», а летом либо останется в НХЛ на минимальном контракте, либо, что выглядело более вероятным, вернётся в КХЛ. Имена претендентов уже назывались, и это привычная нам компания топ-клубов. Однако оказалось, что в НХЛ есть ещё один клуб, который готов дать шанс — ну или просто решил взять на себя контракт хоккеиста. Вместе с Кузьменко в Пенсильванию отправился другой вингер Джейкоб Пеллетье, в обратном направлении едут крайний форвард Джоэль Фараби и центр Морган Фрост.

Что сделала «Филадельфия»? Отдала двух форвардов (24 и 25 лет), которые идут по карьерному графику в 0,5 очка за игру и сравнительно недавно были выбраны в первом раунде драфта. Фараби совсем недавно считался прошлым менеджментом команды неприкасаемым игроком, Фрост — основной центр, с которым в этом году играл Мичков. «Лётчики» даже не получили сверху пик первого раунда, только второго, а выбор в седьмом раунде аж 2028 года выглядит так, как будто эту сделку уравновешивали в каком-нибудь хоккейном менеджере.

Джоэль Фараби Фото: Erin Hooley/AP/ТАСС

Прямо сейчас, по-хорошему, трансферная цена Кузьменко отрицательная. Это игрок, который с контрактом в $ 5,5 млн недавно не проходил в состав «Калгари», идущего в нижней пятёрке НХЛ по заброшенным шайбам, и уступал место в основе обычным бойцам из фарм-клуба. Однако источники, тесно связанные с офисом «Филадельфии», уверяют, что клубу надо было любой ценой скинуть контракт Фараби ($ 5 млн до 2028-го), не удерживая ни копейки при таком обмене. Из-за этого якобы и пришлось брать в ответ другой плохой контракт.

Хорошо, а почему тогда «лётчики» в пожарном порядке побежали скидывать этот контракт? У «Филадельфии» большие проблемы с потолком? Нет, не наблюдается. Или команда, которая декларирует перестройку, вдруг планирует летом выбросить деньги на рынке НСА? Два года подряд «лётчики» очень тихо работали летом. Или команда собирается менять условного Элиаса Петтерссона, который под заявленную «культуру» «Филадельфии» вообще не подходит? Судя по всему, Фараби — как и Фрост — просто не вписались в хоккей Джона Тортореллы. Слухи об их потенциальном обмене ходили давно, но нынешняя компенсация смутила очень многих.

Бескомпромиссность, публичная прямолинейность и бурный характер главного тренера «Филадельфии» известны давно. Однако именно такая линия поведения главного тренера, который не стесняется разносить своих игроков, как будто и стала одной из причин такого падения цены на Фараби и Фроста. При всём этом «лётчики» почему-то не готовы менять 30-летних рабочего центра Скотта Лотона (к которому интерес уже есть) и Расмуса Ристолайнена, который в последние полтора года перезагрузил карьеру и перестал примагничивать минусы. Они в хоккей Тортса как раз вписываются прекрасно.

Интересно, что сразу после обмена Кузьменко западные медиа стали разгонять историю о том, что воссоединяются два старых партнёра и чуть ли не друга. Это, мягко говоря, не так. Мичков и Кузьменко пересекались в основе СКА лишь пару месяцев осенью 2021-го и ни разу за это время даже не были заявлены в одном звене. Не стоит даже говорить о том, что выход этих двоих в одном звене наверняка приведёт к такой истерике на тренерской скамейке, которую НХЛ ещё и не видела.

Кроме того, «Филадельфия» отдаёт Моргана Фроста, сужая и так небольшую глубину на этой позиции. Прямо сейчас центром первого звена команды является переученный вингер Ноа Кейтс, которым очень доволен Торторелла из-за неуступчивой игры — но сложно представить, что он реально будет первым центром. «Лётчики» получают Джейкоба Пеллетье, которого осенью могли взять на драфте отказов почти бесплатно, отдав символическую компенсацию, положенную по коллективному соглашению. Однако негабаритный (175/72) вингер пропахал себе путь из АХЛ обратно в первое звено команды: когда из-за обмена его сняли с игры, Пеллетье выходил с Юбердо и Кадри.

Зато генменеджер «Калгари» Крэйг Конрой на специально созванной пресс-конференции сиял как начищенный пятак. «Иногда я гуляю по городу и слышу от людей вокруг: «Чем ты вообще занимаешься? У тебя что, телефон не работает?». Я понимаю, что люди хотят со мной поболтать, когда видят вживую, однако ты никогда не знаешь, когда настанет правильное время для сделки. Сегодня я почувствовал, что оно настало. Этот обмен закрывает пару дыр в нашем составе, которые мы пытались закрыть после драфта прошлого года, и этот поиск не был простым», — сказал генменеджер прессе.

Морган Фрост и Матвей Мичков (на заднем плане) Фото: Jason Redmond/AP/ТАСС

Пожалуй, таких сделок на вход летом от «Калгари» никто не ожидал. После обмена нескольких заметных игроков команда должна была опуститься на дно и ждать пика в топ-5 драфта — однако «огоньки» не только начали сезон с пяти побед в шести матчах, но и продолжают идти в зоне плей-офф. Благодарить за это стоит прогрессирующих защитников и молодого вратаря Дастина Вольфа, который отлично ворвался в НХЛ. «Я хотел вознаградить команду за старания, дать новый импульс. Уверен, что эти игроки смогут сделать это — им 24 и 25, они смогут расти вместе с командой, как мы и хотели», — сказал Конрой.

Понятно, в чём расчёт «Калгари». Фараби, за исключением этого года, стабильно шёл на 40-50-очковые сезоны — и это при том, что большинство команды постоянно остаётся плохим (под руководством одного и того же ассистента Тортореллы). Контракт Джоэля для команды, которая еле идёт над полом зарплат — не проблема. Покупка центрфорварда ещё осенью называлась приоритетом клуба с учётом того, что Кадри 34 года, а Баклунду 35 — Фрост должен получить все шансы в ближайшее время и хороший контракт по истечении нынешней сделки.

А вот в чём стратегия «Филадельфии», всё ещё непонятно. Очевидно, что тратить освобождённые деньги на новых талантов команде рано — даже Петтерссон не сделает этот состав претендентом на что-то. Если этот шаг сделан в расчёте на танкинг сезона, то уже поздно, группа отстающих уже фактически определилась, вписаться в неё после относительно удачного начала сезона будет непросто. Да и стоило ли выдёргивать Мичкова до окончания его контракта в России, если клуб планировал сливать?

А ведь легко представить, что «лётчики» возьмут и ухнут некоторую часть драфт-пиков на Джей Ти Миллера. Игрок этот как раз их профиля — центр, жёсткий вне пределов льда, который прекрасно вписался бы в планы Тортореллы учить молодёжь уму-разуму и игре в стиле, который когда-то определил Петерис Скудра на пресс-конференции. И самое странное, что такой вариант может даже быть не худшим.