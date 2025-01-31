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Тренер «Авангарда» попал в аварию, а его команду словно прокляли. Итоги дня в КХЛ

31 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко подводим итоги матчей.

«Авангард» обыграл «Барыс», оставшийся без 12 игроков основного состава

Первым в игровом дне на льду «Джи-Драйв-Арены» в Омске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Авангард» победил казахстанский «Барыс» со счётом 5:1.

Шайбами в составе победителей отметились Игорь Мартынов, Илья Каблуков, Райан Спунер и Константин Окулов, оформивший дубль. У гостей отличился Батырлан Муратов.

Напомним, на выезд «Барыс» отправился без 11 человек основного состава, которые находятся в расположении национальной команды Казахстана. Кроме того, в составе команды отсутствует форвард Антон Бурдасов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Авангард» набрал 55 очков и остался на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. «Барыс» (28) — там же на 12-м месте.

После завершения встречи главный тренер «Авангарда» Ги Буше поделился подробностями аварии, в которую он попал по дороге на матч. Тренер не пострадал, добрался до арены и привёл свою команду к победе.

«Я попал в ДТП по дороге на стадион. В машине не было нашего переводчика, как писали многие, я ехал со своей девушкой Вэлари и водителем Гришей. Авария произошла не по вине нашего водителя, он потрясающий человек, здорово водит машину и сделал всё, чтобы избежать столкновения. Но получилось как получилось», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Также канадский специалист высказался об удивительной ситуации с травмированными игроками.

«Ак Барс» переиграл «Ладу», у тольяттинцев пятое поражение подряд

На льду «Лада-Арены» в Тольятти завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местная «Лада» проиграла казанскому «Ак Барсу» со счётом 1:3.

Шайбами в составе команды-победителя отметились Артур Бровкин, Александр Барабанов и Дмитрий Яшкин. У хозяев отличился Архип Неколенко.

«Ак Барс» набрал 66 очков в 49 матчах и сравнялся в Восточной конференции с «Автомобилистом», занимающим третье место. Для «Лады» это поражение стало пятым подряд. Тольяттинцы идут в той же конференции на 10-м месте с 42 очками.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»

Отметим, что сегодня на тренерском мостике «Лады» находился их нападающий и капитан Михаил Фисенко.

«Сочи» обыграл «Куньлунь», прервав четырёхматчевую серию поражений

Последним на арене «Арена-Мытищи» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Пекинский «Куньлунь» уступил «Сочи» со счётом 2:4.

В составе команды-победителя шайбами отметились Игорь Швырёв (оформил дубль), Сергей Попов, Максим Федотов. У «Куньлуня» отличились Александр Шаров и Дойл Сомерби.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Сочи» прервал свою серию поражений, насчитывавшую четыре встречи. В следующем матче сочинская команда сыграет на выезде в Челябинске с «Трактором» (2 февраля).

«Куньлунь» прервал серию из двух побед. В следующей встрече команда из Пекина сыграет в подмосковных Мытищах с казанским «Ак Барсом». Матч состоится 2 февраля.

Матчи на 1 февраля: