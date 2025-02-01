«Очень интересно, откуда пошёл слух про Кузьменко». Интервью с генменеджером «Ак Барса»

На днях в СМИ появилась информация, что «Ак Барс» интересуется подписанием Андрея Кузьменко, который летом должен стать неограниченно свободным агентом и может вернуться в КХЛ.

О том, реален ли интерес казанцев к новичку «Филадельфии», корреспонденту «Чемпионата» рассказал генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин. Кроме этого, функционер оценил игру хоккеистов, пополнивших состав команды накануне дедлайна обменов, ответил на вопрос об интересе клубов НХЛ к Артёму Галимову и Илье Сафонову, а также прокомментировал нашумевший эпизод с Никитой Дыняком и его телефоном.

«Все игроки «Ак Барса» понимают, к чему мы стремимся»

– Как оцените текущее состояние команды?

– Состояние хорошее, идём от матча к матчу. Все ребята понимают, к чему мы стремимся и что хотят видеть тренеры. Коллектив у нас сплочённый. У нас есть игроки с повреждениями, но молодые ребята из «Барса» и «Нефтяника» успешно заполняют образовавшиеся пробелы.

– Насколько вас удовлетворяет игра новичков, которых «Ак Барс» подписал в декабре?

– Хочется сказать отдельно по каждому. Эрик О’Делл не играл около трёх месяцев, ему необходимо набрать игровые кондиции. Как бы ты ни тренировался, всё равно нужно обрести игровой тонус. Потихонечку увеличиваем его игровое время, смотрим, как он работает на тренировочных занятиях. Думаю, у него всё будет хорошо.

Алексей Пустозёров был вне игры даже больше, порядка восьми месяцев. Он понимает, что от него требуют тренеры, хорошо выполняет игровые задания. Поначалу ему приходилось тяжело, сейчас он немного разыгрался, стал больше понимать, начал забивать.

Степан Фальковский был одним из лидеров СКА. Он прекрасно понимает, куда и для каких задач перешёл. Видим у него лидерские качества. Для нас это усиление.

– Ошибки, которые порой допускает Фальковский, прощаются, если потом идёт победный гол в овертайме «зелёного дерби»?

– Не ошибается тот, кто ничего не делает. У кого-то ошибка может быть результативной, а чью-то даже и не заметят. Степан совершает больше положительных действий, нежели допускает ошибок.

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– О’Делл – усиление конкретно под поход за Кубком Гагарина в этом сезоне или же видите в его подписании долгосрочную перспективу?

– Не буду лукавить и скажу как есть. Всё зависит от того, как он сыграет, как покажет себя. Действительно думали немного наперёд – это касается плей-офф и последних игр. Мы этого плана по нему придерживаемся. А дальше – всё в его руках.

«Лямкин может стать для «Ак Барса» таким же игроком, как Никулин»

– В каком статусе сейчас Митчелл Миллер?

– Он обретает форму, немного отдохнул. Его восстановление идёт по плану, есть положительная динамика. Но пока сложно точно сказать, когда он вернётся в строй.

– Глядя на игру Никиты Лямкина в этом сезоне, довольны тем, что в 2023 году продлили с ним контракт до конца сезона-2025/2026? Сейчас за ним наверняка могла бы быть охота.

– Прекрасно понимали, почему его продлевали тогда сразу на такой срок. Никите и его семье всё нравится в Казани. Он здесь и чемпионом становился, и теперь играет на лидерской позиции, у него большое игровое время. Если дальше всё будет так же хорошо, то, считаю, ему нужно связывать всю карьеру с «Ак Барсом». Есть живой пример Ильи Никулина – Никита может стать для клуба таким же игроком.

– К вам обращались из «Анахайма» по поводу Артёма Галимова?

– Слышали об интересе от его представителей, но с нами никто не связывался. Ведём переговоры о продлении контракта с Артёмом.

– Как считаете, готов ли он к отъезду за океан?

– По одному сезону сложно судить. С другой стороны, ему уже 25 лет. Мы тоже всё прекрасно понимаем. Но хотим, чтобы он остался. Будем всё для этого делать.

– В чём видите причину его прогресса в этом сезоне? Смена тренера так повлияла?

– Не сказал бы, что в предыдущие годы ему завязывали руки. Наверное, он начал взрослеть и понимать, что хоккейная карьера не вечная. В этом сезоне ему стали чуть больше доверять. К тому же с ним в звене были хорошие партнёры – Илья Сафонов, Александр Барабанов. Артём вышел на лидерские позиции. После предыдущего сезона ушли многие ребята, и он взял это бремя лидера на себя.

– Насколько реален интерес из НХЛ к Илье Сафонову?

– К нему действительно есть интерес из-за океана уже на протяжении двух-трёх лет. Мы общаемся с Ильёй и его агентом. Будем дожидаться конца сезона, потом наступит ясность.

– Если игроки захотят уехать, чем «Ак Барс» сможет их удержать?

– Мы всё для этого делаем, но в первую очередь всё зависит от их желания – хотят ли они остаться здесь или же попробовать что-то новое.

«Дыняк теперь популярен не только в России»

– При этом летом в целом ожидается большой отток россиян из КХЛ. Это повод для гордости тем, что у нас воспитывается большое количество талантов, или же проблема?

– Школы в России – сильнейшие в мире. Из НХЛ смотрят в сторону наших игроков, многие ребята уезжали и в предыдущие годы, это происходит ежегодно. Может, это и повод для гордости, но наша лига тоже сильная. Считаю, что КХЛ ничем не уступает НХЛ. Ребята, которые возвращаются сюда, это прекрасно видят. Наша лига развивается.

– Прошёл слух, что Андрей Кузьменко летом может пополнить состав «Ак Барса»...

– Нам тоже очень интересно, откуда он вообще пошёл (смеётся). Какой-то вброс о том, что мы претендуем на него. Сами узнали об этом из СМИ.

– На днях КХЛ разослала по клубам специальное письмо, в котором обратила внимание на «участившиеся травмы в эпизодах, не связанных с отбором шайбы и честным соперничеством». Насколько необходима такая инициатива?

– Борьба идёт везде, удары в голову происходят. Но бывают же разные моменты. Я например, не считаю, что Марченко играл грубо против Ливо. Он шёл в борьбу, у него голова была опущена, рука поднималась. Какого-то определённого воздействия он не хотел. А бывают ситуации, когда целенаправленно бьют в голову или другие части тела. Нет таких игроков, которые хотели бы совершать грубость, вредить другому человеку. Потому что в следующей игре всё может поменяться и такой игрок может сам получить такой удар.

Марат Валиуллин Фото: ak-bars.ru

– Назрело ли, на ваш взгляд, такое обращение от лиги в этот конкретный момент времени?

– Такое всегда происходит, когда зацикливаешь на этом внимание. Грубо говоря, когда хочешь купить белую машину, начинаешь замечать все белые машины вокруг. Думаю, что обращать внимание на это надо постоянно. Удары в голову – это плохо. Но нужно оценивать это от момента к моменту. Смотреть на разные факторы – целенаправленно или нет, один и тот же игрок совершает такое на постоянной основе или случайно. Хоккеист может играть в лиге 5-10 лет, а затем один раз попасть в голову – и его сразу начинают обвинять во всех бедах. Это неверно.

– Насколько серьёзно лично вы отнеслись к эпизоду с выпавшим телефоном Никиты Дыняка в матче с «Авангардом»?

– Интересный момент. Никита действительно не брал телефон во время собрания. Просто он как-то неудачно завалился. Телефон же потом вылетел на лёд. Если бы Никита хотел его спрятать, то сделал бы это хорошо, и телефон бы не вылетел (смеётся). Комическая ситуация. КХЛ отправила всем клубам письма, в которых сказала, что за посторонние предметы на льду команды будут наказываться двухминутным штрафом. А Никита теперь популярен не только в России, но и за рубежом. Везде этот клип с ним крутили. Ничего плохого я в этом не вижу, всякое бывает.