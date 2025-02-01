Рекорд посещаемости, перформанс игрока СКА. Как прошёл Кубок Вызова МХЛ — 2025?

На первый день февраля пришёлся 14-й по счёту Кубок Вызова. Молодые таланты со всей страны должны были помериться силами в формате Запад против Востока, а четыре лучших игрока через неделю вновь выйдут на «Сибирь-Арену», чтобы принять участие в Матче звёзд КХЛ, но обо всём по порядку.

Одна из главных интриг этого события состояла даже не в том, кто одержит победу, а в том, побьёт ли Новосибирск рекорд по посещаемости. Понятно, что шансы на это были велики, но всё равно. Забегая вперёд – рекорд пал! Встречу посетили 10 378 зрителей. Предыдущий лучший результат был равен 7950 человек 14 лет назад в Уфе.

Кубок Вызова МХЛ в Новосибирске Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

После всех протокольных торжественных речей и поздравлений матч начался. Обе команды первые минуты провели невзрачно, привыкая ко льду и к атмосфере. Первыми адаптироваться смогли номинальные гости – в 25-секундный интервал Запад отличился дважды. Период закончился со счётом 3:2, а Матвей Короткий, оформивший дубль, сделал серьёзную заявку на то, чтобы поехать на Матч звёзд.

Матвей Короткий Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Во втором периоде гости вновь выстрелили дуплетом, а Короткий, в свою очередь, оформил хет-трик. А через пять минут принимающая арена взорвалась – местный воспитанник Егор Климович реализовал большинство броском с острого угла и вернул Восток в игру.

Правда, в третьем периоде Запад забросил две безответные шайбы и заранее предопределил исход встречи. Особенно роскошным выдался последний гол – вратарь Пётр Андреянов передачей верхом отрезал всю пятёрку соперника, а Матвей Максимов умело разобрался при выходе «один в ноль».

ВИДЕО

7:4 – Запад одержал уверенную победу. Подопечные Александра Баркова все 60 минут контролировали ход встречи и заслуженно победили. Яромир Ермаков, Максим Филимонов, Матвей Короткий и Егор Климович примут участие в Матче звёзд через неделю.