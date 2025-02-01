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Кубок Вызова — 2025, Запад победил Восток — 7:4, Ермаков, Филимонов, Короткий и Климович выступят на Матче звёзд КХЛ

Рекорд посещаемости, перформанс игрока СКА. Как прошёл Кубок Вызова МХЛ — 2025?
Максим Макаров
Как прошёл Кубок Вызова МХЛ — 2025
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Запад уверенно переиграл Восток со счётом 7:4.

На первый день февраля пришёлся 14-й по счёту Кубок Вызова. Молодые таланты со всей страны должны были помериться силами в формате Запад против Востока, а четыре лучших игрока через неделю вновь выйдут на «Сибирь-Арену», чтобы принять участие в Матче звёзд КХЛ, но обо всём по порядку.

МХЛ — Кубок Вызова . Кубок Вызова 2024
01 февраля 2025, суббота. 11:20 МСК
Сборная Востока
Окончен
4 : 7
Сборная Запада
0:1 Короткий (Лукьянцев, Пестерев) – 07:19 (5x5)     0:2 Филимонов – 07:44 (5x5)     1:2 Фёдоров (Телегин) – 09:34 (5x5)     1:3 Короткий (Шуленин, Фёдоров) – 12:59 (5x5)     2:3 Ахсянов (Сорокин) – 16:22 (5x5)     2:4 Бондарь – 31:46     2:5 Короткий (Лукьянцев, Яценко) – 32:02 (5x5)     3:5 Глинский (Матюшин) – 33:34 (5x5)     4:5 Климович (Фёдоров) – 36:26 (5x4)     4:6 Лутцев (Филимонов, Дудоров) – 46:26 (5x5)     4:7 Максимов (Андреянов) – 55:51 (5x5)    

Одна из главных интриг этого события состояла даже не в том, кто одержит победу, а в том, побьёт ли Новосибирск рекорд по посещаемости. Понятно, что шансы на это были велики, но всё равно. Забегая вперёд – рекорд пал! Встречу посетили 10 378 зрителей. Предыдущий лучший результат был равен 7950 человек 14 лет назад в Уфе.

Кубок Вызова МХЛ в Новосибирске

Кубок Вызова МХЛ в Новосибирске

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

После всех протокольных торжественных речей и поздравлений матч начался. Обе команды первые минуты провели невзрачно, привыкая ко льду и к атмосфере. Первыми адаптироваться смогли номинальные гости – в 25-секундный интервал Запад отличился дважды. Период закончился со счётом 3:2, а Матвей Короткий, оформивший дубль, сделал серьёзную заявку на то, чтобы поехать на Матч звёзд.

Матвей Короткий

Матвей Короткий

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Во втором периоде гости вновь выстрелили дуплетом, а Короткий, в свою очередь, оформил хет-трик. А через пять минут принимающая арена взорвалась – местный воспитанник Егор Климович реализовал большинство броском с острого угла и вернул Восток в игру.

Правда, в третьем периоде Запад забросил две безответные шайбы и заранее предопределил исход встречи. Особенно роскошным выдался последний гол – вратарь Пётр Андреянов передачей верхом отрезал всю пятёрку соперника, а Матвей Максимов умело разобрался при выходе «один в ноль».

ВИДЕО

7:4 – Запад одержал уверенную победу. Подопечные Александра Баркова все 60 минут контролировали ход встречи и заслуженно победили. Яромир Ермаков, Максим Филимонов, Матвей Короткий и Егор Климович примут участие в Матче звёзд через неделю.

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