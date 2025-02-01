«Придётся звонить психотерапевту». Все 11 вратарей, которым забивали и Овечкин, и Гретцки

Среди них есть один россиянин! А также лучший голкипер в истории и Доминик Гашек.

С момента завершения карьеры Уэйна Гретцки прошло уже более 25 лет. Великий канадец повесил коньки за гвоздь в далёком 1999 году.

Только через шесть лет в НХЛ дебютировал Александр Овечкин. В 2005-м молодой нападающий с ноги ворвался в лучшую лигу мира. А спустя 20 лет гонится за вечным рекордом Уэйна.

Естественно, Овечкин и Гретцки не успели пересечься. Да, в начале 2006-го нападающий «Вашингтона» забил Тот-Самый-Гол в ворота «Финикса», которым руководил легендарный канадец. Но это всё-таки не совсем то. Или, вернее, совсем не то.

Более того, несмотря на то что оба отыграли в НХЛ достаточно долго, за всю историю лиги был лишь один хоккеист, успевший побыть одноклубником и Александра, и Уэйна — Майк Кнубл.

Однако на самом деле Ови и Гретцки объединяет чуть больше, чем кажется. А именно — вратари, которым забивали оба.

Да, такие были! Причём чуть больше десятка — 11.

Вот так выглядит весь список:

Вратарь Сколько пропустил от Овечкина Сколько пропустил от Гретцки Шон Бурк 3 10 Мартин Бродо 7 5 Жан-Себастьян Жигер 7 1 Эд Белфор 6 1 Николай Хабибулин 4 2 Олаф Колциг 1 3 Крис Осгуд 1 3 Доминик Гашек 1 2 Майк Данэм 2 1 Гарт Сноу 2 1 Кевин Уикс 1 2

«Алекс Овечкин и Уэйн Гретцки — два величайших голеадора в истории НХЛ. Хотя лучшие во все времена играли в разные эпохи, им всё равно удалось немного пересечься, если говорить статистически», — написало Russian Machine Never Breaks.

В общей сложности эти 11 вратарей пропустили от Овечкина и Гретцки 66 голов.

Примечательно, что трое из них являются членами Зала хоккейной славы (Бродо, Белфор и Гашек), а на всех у этой комании аж 10 Кубков Стэнли (у Бродо и Осгуда — по три, два у Гашека, по одному — у Белфора и Хабибулина).

Среди 11 голкиперов оказался даже россиянин — Николай Хабибулин. Овечкин забивал легендарному стражу ворот четыре раза, Гретцки — дважды.

Интересно, что россиянин встречался со звёздным соотечественником четырежды, но забивал Хабибулину только в двух матчах — зато сразу по дублю. Сначала это произошло в 2008-м, когда Николай защищал ворота «Чикаго», а затем — в 2011-м, когда голкипер играл за «Эдмонтон».

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Самым невезучим хоккеистом оказался Шон Бурк. Он пропустил больше всех от Гретцки и Овечкина, в общей сумме — 13 голов.

«Мне придётся позвонить своему психотерапевту», — отшучивался голкипер.

Александр Овечкин и Уэйн Гретцки Фото: Getty Images

А вот на втором месте по этому показателю находится, возможно, величайший вратарь в истории НХЛ — Мартин Бродо. Канадец (наравне с Жигером) пропустил больше всех от Овечкина — семь голов. Уэйн забросил ему всего три раза, но одна из этих шайб оказалась исторической. Именно в ворота Бродо Гретцки оформил свой 1000-й гол в НХЛ, включая плей-офф. А карьеру Величайший завершил на отметке в 1016 шайб.

«Не знаю, горжусь ли я тем, что являюсь частью этого списка», — рассказывал Бродо.

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ВИДЕО одного из голов Гретцки в ворота Бродо.

Отдельно хочется выделить и Колцига — великого вратаря «Вашингтона». Тем примечательнее, что Овечкин сумел забить даже легенде своего же клуба.

Единственную шайбу Олафу Александр забросил 10 ноября 2008 года, когда обладатель «Везины» выступал уже за «Тампу». Овечкин в конце третьего периода забил свой третий гол в сезоне и 166-й – в карьере, а «Кэпиталз» одержали победу со счётом 4:2. В той регулярке капитан «столичных» забросил 56 шайб и выиграл «Морис Ришар Трофи».

Гретцки же трижды поражал ворота Колцига. Последние два гола в ворота Олафа канадец забил 3 января 1998 года. Тогда «Рейнджерс» Уэйна встречались с «Кэпиталз» в Вашингтоне. Величайший начал камбэк «рейнджеров» с 0:2 — он же его и завершил. «Синерубашечники» обыграли «столичных» со счётом 3:2, а эти голы стали 872-м и 873-м в карьере Гретцки.

Интересно, что за свою 20-летнюю карьеру канадец смог пробить всего 155 вратарей. В то время как на счету Овечкина — уже 179 голкиперов, единоличный рекорд по этому показателю и ещё полтора года контракта в НХЛ.

Конечно, все вратари, которым забивали и Гретцки, и Ови, давным-давно завершили карьеры. Тем не менее впереди у нападающего «Вашингтона» новая планка — 200 «жертв». А те, кто пропустил от него, уже стали историей. Увлекательной и интересной историей.