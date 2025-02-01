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СКА совершил камбэк в матче с «Динамо», ЦСКА разгромил «Торпедо». Итоги дня в КХЛ

1 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Представляем обзор всех игр.

В этом сезоне «Динамо» выиграло все три очных матча, что однозначно добавляло дополнительной мотивации армейцам. Однако начало встречи им не удалось – уже на 13-й минуте подопечные Кудашова повели со счётом 2:0 благодаря усилиям Джиошвили и Гусева.

Команда из Санкт-Петербурга не сдалась и к концу второго периода повела, а одними из главных творцов камбэка стали защитники – Никишин и Педан забили по голу, а наброс Зайцева превратился в гол Зыкова. «Динамо» спасло матч с 25 секунд до конца, но в овертайме подопечные Ротенберга оказались сильнее – Никишин оформил дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Ремейк последнего финала Кубка Гагарина обещал получиться интригующим, и ожидания он оправдал. Уже в первом периоде гости повели со счётом 2:0 – Юров и Орехов оформили по голу. А во втором «Металлург» ещё нарастил своё превосходство.

Но ярославцы не сдались и отквитали две шайбы – Полунин и Алексеев отлично поработали вблизи ворот. Однако преобразовать преимущество в спасительный третий гол в конце игры подопечные Никитина так и не смогли – «Металлург» одержал тяжелейшую победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Первый период выдался относительно спокойным – хозяева организовали лишь одну шайбу, которую забросил сегодняшний именинник Прохор Полтапов. Однако во втором подопечным Ларионова пришлось капитулировать аж четырежды.

Шайба Артамонова под занавес второго отрезка немного сгладила впечатление, но Иван Дроздов вернул преимущество в пять шайб армейцам уже в начале третьего периода. Больше голов не было.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

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