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Результаты матчей КХЛ за 1 февраля 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей на 2 января

СКА совершил камбэк в матче с «Динамо», ЦСКА разгромил «Торпедо». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 1 февраля 2025 года
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Ремейк финала Кубка Гагарина — 2024 закончился победой «Металлурга».

1 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Джиошвили (Сикура, Пыленков) – 07:29 (5x5)     2:0 Гусев – 12:45 (5x5)     2:1 Зыков (Зайцев, Педан) – 16:13 (5x5)     2:2 Никишин (Григоренко, Демидов) – 31:53 (5x4)     2:3 Педан (Никишин, Григоренко) – 36:58 (5x5)     3:3 Гусев (Пыленков, Пакетт) – 59:35 (6x5)     3:4 Никишин (Демидов, Акользин) – 63:16 (3x3)    

В этом сезоне «Динамо» выиграло все три очных матча, что однозначно добавляло дополнительной мотивации армейцам. Однако начало встречи им не удалось – уже на 13-й минуте подопечные Кудашова повели со счётом 2:0 благодаря усилиям Джиошвили и Гусева.

Команда из Санкт-Петербурга не сдалась и к концу второго периода повела, а одними из главных творцов камбэка стали защитники – Никишин и Педан забили по голу, а наброс Зайцева превратился в гол Зыкова. «Динамо» спасло матч с 25 секунд до конца, но в овертайме подопечные Ротенберга оказались сильнее – Никишин оформил дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Юров (Петунин, Минулин) – 00:54 (5x5)     0:2 Орехов (Яковлев, Канцеров) – 09:54 (5x5)     0:3 Моисеев – 33:01 (5x5)     1:3 Полунин (Рафиков, Тесанов) – 47:55 (5x5)     2:3 Алексеев (Берёзкин) – 55:11 (5x5)    

Ремейк последнего финала Кубка Гагарина обещал получиться интригующим, и ожидания он оправдал. Уже в первом периоде гости повели со счётом 2:0 – Юров и Орехов оформили по голу. А во втором «Металлург» ещё нарастил своё превосходство.

Но ярославцы не сдались и отквитали две шайбы – Полунин и Алексеев отлично поработали вблизи ворот. Однако преобразовать преимущество в спасительный третий гол в конце игры подопечные Никитина так и не смогли – «Металлург» одержал тяжелейшую победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Полтапов (Нестеров, Соркин) – 11:38 (5x5)     2:0 Соркин (Исхаков, Полтапов) – 21:42 (5x5)     3:0 Каменев (Мамин, Седов) – 25:01 (5x5)     4:0 Нестеров (Исхаков, Каменев) – 26:57 (5x4)     5:0 Мамин (Каменев) – 28:56 (5x5)     5:1 Артамонов (Ларионов, Гончарук) – 39:38 (5x3)     6:1 Дроздов (Гурьянов) – 40:54 (5x5)    

Первый период выдался относительно спокойным – хозяева организовали лишь одну шайбу, которую забросил сегодняшний именинник Прохор Полтапов. Однако во втором подопечным Ларионова пришлось капитулировать аж четырежды.

Шайба Артамонова под занавес второго отрезка немного сгладила впечатление, но Иван Дроздов вернул преимущество в пять шайб армейцам уже в начале третьего периода. Больше голов не было.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Матчи 2 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Ак Барс
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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