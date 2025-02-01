Короткий — лучший на Кубке Вызова, Демидов — лидер СКА. Откуда взялись эти парни?

В Новосибирске завершился Кубок Вызова, в котором команда Запада обыграла Восток со счётом 7:4, а безоговорочно лучшим у победителей стал молодой центрфорвард СКА Матвей Короткий, оформивший хет-трик. По большому счёту Матвей мог и не оказаться на этой игре – он получает стабильное место в основном составе петербуржцев, уже отметился набранными очками на взрослом уровне и отчётливо прогрессирует с каждой игрой. СКА даже просил лигу оставить Короткого в расположении команды – в игре с «Динамо» он точно получил бы много игрового времени, с учётом огромного количества травм, но навстречу армейцам функционеры из КХЛ не пошли.

Зато в составе СКА Иван Демидов – главная молодая звезда страны. Он уже в седьмой раз был признан лучшим новичком недели. В СКА ему доверяют. Скажем, в игре со «Спартаком» Демидов сначала ошибся в эпизоде с первым голом, потом не реализовал два буллита. Сложно представить, что в такой ситуации в другой команде ему бы доверили третью попытку, но в СКА рискнули, и в итоге именно Демидов стал автором победной попытки.

Иван Демидов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Оба молодых таланта подходили к основному составу СКА постепенно: Короткий с детства выступает в Санкт-Петербурге, Демидов сменил несколько школ, но в итоге тоже оказался в системе армейцев. И Короткого, и Демидова подводили к составу постепенно: были в их карьере и «СКА-Варяги», и Кубок Харламова в «СКА-1946», а затем они влились и в основу армейцев.

Сейчас Академия СКА насчитывает несколько филиалов в Москве и регионах, почти 3000 юных хоккеистов и растущие с каждым годом результаты на детском и молодёжном уровне. Достаточно сказать, что 28 из 40 обладателей Кубка Харламова – выходцы именно из клубной академии, и только в 2024 году 14 из них успели дебютировать в МХЛ, а некоторые – даже в КХЛ. А ведь до этого был и ещё один Кубок Харламова двумя годами ранее.

Как работает академия

Прежде всего помогает современная инфраструктура. Да, есть примеры, когда хоккеисты становятся звёздами, даже тратя в детстве много часов на то, чтобы добраться до единственного в городе катка с холодными раздевалками и некачественным льдом. Но сколько игроков было потеряно из-за того, что юные хоккеисты не выдерживали такой ритм жизни и не могли совмещать учёбу и тренировки?

В Петербурге есть «Хоккейный город», где имеются ледовые площадки и многофункциональный зал, центр хоккейного развития с четырьмя зонами для совершенствования игрового мастерства. В «Хоккейном городе» функционирует современный медицинский центр, где можно пройти любые исследования от нагрузочного тестирования до тредмилл-теста и эрогоспирометрии. Недаром о возможностях спортивного восстановления с восхищением отзывались и игроки НХЛ, оказавшиеся в Петербурге.

Огромное внимание уделяется подбору тренерского штаба – постоянно проводятся семинары, мастер-классы, в которых участвуют даже тренеры и игроки основной команды, привлекаются сторонние специалисты по тактической работе, питанию, реабилитации, особенностям функциональной диагностики, не останавливается селекция. Это не даст результат мгновенно, но на дистанции станет одним из кирпичиков в фундаменте общего успеха.

Матвей Короткий Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Ещё одно отличие Академии СКА от обычных спортивных школ – упор на гармоничное развитие. Организация спортивных классов на базе общеобразовательных школ, контроль успеваемости, осуществляемый как учителями, так и тренерами, встречи с ветеранами, звёздами прошлого и настоящего, участие в мероприятиях даже основной команды (как, к примеру, выставочные матчи или презентация Евгения Кузнецова), занятия шахматами, плаванием, силовыми единоборствами – всё это включено в график воспитанника СКА, и даже если с выпуском из академии его хоккейная карьера не удастся, то в большом мире он точно не пропадёт. А не это ли по большому счёту самое важное?