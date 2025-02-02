Могучий Овечкин! Спас матч для «Вашингтона», прошив вратаря мощнейшим щелчком

«Вашингтон» и «Виннипег» уверенно лидируют в своих конференциях и почти наверняка разыграют между собой Президентский Кубок. «Реактивщики» не побеждали в столице США с 2013 года – в том матче принимал участие даже Александр Бурмистров, настолько давно это было.

«Кэпиталз» проспали начало матча, отдав полностью инициативу в руки соперника, а тот непременно этим воспользовался – 2:0 после первого отрезка в пользу гостей.

В первом перерыве Спенсер Карбери нашёл нужные слова для пробуждения: «Вашингтон» начал играть более активно и сумел уже на второй минуте одну шайбу отыграть – неразберихой на пятаке воспользовался Дюбуа. На пятой минуте команды обменялись голами в 51-секундный интервал, а шайба хозяев получилась несколько удивительной – Рэддиш бросил с острого угла, и шайба скрылась после этого с глаз не только игроков, но и судей. Но через мгновения её всё-таки разглядели в воротах.

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Уже в начале третьего периода «столичные» пропустили четвёртую и поставили себя в положение, в котором были два дня назад. Однако и в этот раз «Вашингтон» отыгрался с 2:4 и перевёл встречу в овертайм – Уилсон сократил отставание, а Овечкин могучим броском с синей линии прошил Коннора Хеллебайка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В овертайме сильнее оказались гости – Джош Морисси принёс «Виннипегу» первую за 12 лет победу в Вашингтоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Александр Овечкин забросил во втором матче подряд, его шайба вновь помогает «столичным» не уйти с пустыми руками, а до нового снайперского рекорда осталось 18 голов.