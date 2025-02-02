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Тампа — Айлендерс — 2:3 ОТ, Кучеров забил на последней минуте, победный гол Деанджело в овертайме, видео

Бросок Кучерова спас матч для «Тампы». Но какую красоту в овертайме забил Деанджело!
Лев Лукин
Тони Деанджело
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Первая шайба Тони после возвращения в НХЛ позволила «Айлендерс» продлить мощную серию побед.

Игра «Тампы» и «Айлендерс» — это встреча конкурентов за место в плей-офф в Восточной конференции. Пусть команды и находятся в разных дивизионах, но в топ-3 своих восьмёрок сейчас не попадают («островитянам» об этом вообще приходится только мечтать), так что объединены борьбой за позиции в зоне уайлд-кард.

Турнирная таблица НХЛ

Матч выдался не самым богатым на голы, Андрей Василевский и Илья Сорокин действовали уверенно, переигрывая нападение оппонентов в большинстве ситуаций. Ко второму перерыву команды лишь обменялись голами: на шайбу Гюнцеля из «Тампы» ответил Боквист.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Гюнцель (Чернак, Гонсалвес) – 25:39     1:1 Боквист (Барзал, Хольмстрём) – 38:16     1:2 Палмьери (Цыплаков) – 46:41     2:2 Кучеров (Рэддиш, Пойнт) – 59:13     2:3 Деанджело (Хорват, Хольмстрём) – 60:33    

На 47-й минуте игры «Айлендерс» вышли вперёд. Максим Цыплаков блестяще разобрался за воротами Василевского и выложил удобнейший пас под бросок Палмьери, который не промахнулся.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Дело пошло к успеху «островитян», однако «Тампа» сумела спастись на последней минуте основного времени. Никита Кучеров кистями бросил из правого круга вбрасывания, шайба попала в ногу Пажо и срикошетила в ближний угол ворот Сорокина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но в овертайме гости всё-таки нашли путь к седьмой подряд победе. Автором решающего гола стал наш старый знакомый Тони Деанджело, забросивший первую шайбу после возвращения в НХЛ! Но какой же фантастический пас через всю площадку ему отдал Бо Хорват…

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Таким образом, «Айлендерс» продолжают свой рывок, приближающий «островитян» к зоне плей-офф. «Тампа» же начинает отставать от «Оттавы» в топ-3 Атлантического дивизиона, но пока «молнии» идут в зоне уайлд-кард.

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