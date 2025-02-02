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Сборную России по хоккею могут допустить на Олимпиаду-2026, когда и кто решает, что известно, онлайн-трансляция

Хоккейную сборную России допустят на Олимпиаду? Шансы есть! Заседание Совета ИИХФ. LIVE
Егор Торишный
Хоккейную сборную России пустят на Олимпиаду? LIVE
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Надеемся и верим.

2 февраля состоится очередное заседание Совета ИИХФ. Чем интересно это мероприятие в этот раз? Тем, что на нём будет обсуждаться вопрос допуска сборной России по хоккею к международному сезону-2025/2026, а значит – к олимпийскому хоккейному турниру, который пройдёт в Италии через год.

Напомним, наша национальная команда уже три года находится в изоляции от международных турниров. В ИИХФ заявляют, что это обусловлено соображениями безопасности хоккеистов, но очевидно, что решение сугубо политическое и сопряжено с мировой политической повесткой.

Но в хоккейном мире Россию ждут?
«Сборная России нужна миру хоккея на Олимпиаде!» Как нам вернуться на международную арену?
«Сборная России нужна миру хоккея на Олимпиаде!» Как нам вернуться на международную арену?

Так изменится ли что-то сейчас? В целом видны подвижки по возвращению российских спортсменов на международные соревнования. Без опознавательных символов, с не самыми адекватными условиями, но это уже что-то. Так что шансы вполне себе существуют, и мы в режиме онлайн-трансляции станем следить за решениями, которые будут приняты на Совете ИИХФ.

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Live Лев Лукин

Наконец, слегка меняется риторика хоккейных представителей стран Запада. Так, председатель Шведской хоккейной ассоциации и член правления ИИХФ Андерс Ларссон заявил, что национальная команда не будет бойкотировать матчи чемпионата мира и Олимпийских игр в случае возвращения сборной России по хоккею.

«Тенденция [возвращения россиян на международную арену] совершенно очевидна, если взглянуть на разные виды спорта. Я могу говорить только за хоккей, а позиция шведского хоккея (не допускать сборную России. — Прим. «Чемпионата») неизменна, и важно, чтобы мы ясно выражали свою позицию. Однако не может быть и речи о бойкоте матчей, если сборная России вернётся к соревнованиям», — приводит слова Ларссона Dagens Nyheter.

11:58 Лев Лукин

Итак, что же заставляет нас думать, что в этот раз Россию реально могут вернуть? Главное здесь — тенденция из других видов спорта, где россияне начинают потихоньку просачиваться на международные соревнования.

Другой момент непосредственно относится к заседанию Совета ИИХФ. По словам президента организации Люка Тардифа в этот раз на него приглашён представитель ФХР Павел Буре.

11:50 Лев Лукин

Тем временем, в Америке уже говорят о Кубке Мира в 2028 году. В том числе о том, что к этому соревнованию не будет иметь никакого отношения ИИХФ. А мы рассказываем, почему наивно видеть в лице НХЛ спасителей от «русофобской» международной федерации.

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11:47 Лев Лукин

А судьи кто? То есть, кто, собственно, входит в Совет ИИХФ и будет принимать решение о будущем сборной России? Подробно рассказываем в этом тексте.

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