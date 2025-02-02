Хоккейную сборную России допустят на Олимпиаду? Шансы есть! Заседание Совета ИИХФ. LIVE

2 февраля состоится очередное заседание Совета ИИХФ. Чем интересно это мероприятие в этот раз? Тем, что на нём будет обсуждаться вопрос допуска сборной России по хоккею к международному сезону-2025/2026, а значит – к олимпийскому хоккейному турниру, который пройдёт в Италии через год.
Напомним, наша национальная команда уже три года находится в изоляции от международных турниров. В ИИХФ заявляют, что это обусловлено соображениями безопасности хоккеистов, но очевидно, что решение сугубо политическое и сопряжено с мировой политической повесткой.
Так изменится ли что-то сейчас? В целом видны подвижки по возвращению российских спортсменов на международные соревнования. Без опознавательных символов, с не самыми адекватными условиями, но это уже что-то. Так что шансы вполне себе существуют, и мы в режиме онлайн-трансляции станем следить за решениями, которые будут приняты на Совете ИИХФ.
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Наконец, слегка меняется риторика хоккейных представителей стран Запада. Так, председатель Шведской хоккейной ассоциации и член правления ИИХФ Андерс Ларссон заявил, что национальная команда не будет бойкотировать матчи чемпионата мира и Олимпийских игр в случае возвращения сборной России по хоккею.
«Тенденция [возвращения россиян на международную арену] совершенно очевидна, если взглянуть на разные виды спорта. Я могу говорить только за хоккей, а позиция шведского хоккея (не допускать сборную России. — Прим. «Чемпионата») неизменна, и важно, чтобы мы ясно выражали свою позицию. Однако не может быть и речи о бойкоте матчей, если сборная России вернётся к соревнованиям», — приводит слова Ларссона Dagens Nyheter.
Итак, что же заставляет нас думать, что в этот раз Россию реально могут вернуть? Главное здесь — тенденция из других видов спорта, где россияне начинают потихоньку просачиваться на международные соревнования.
Другой момент непосредственно относится к заседанию Совета ИИХФ. По словам президента организации Люка Тардифа в этот раз на него приглашён представитель ФХР Павел Буре.
Тем временем, в Америке уже говорят о Кубке Мира в 2028 году. В том числе о том, что к этому соревнованию не будет иметь никакого отношения ИИХФ. А мы рассказываем, почему наивно видеть в лице НХЛ спасителей от «русофобской» международной федерации.
А судьи кто? То есть, кто, собственно, входит в Совет ИИХФ и будет принимать решение о будущем сборной России? Подробно рассказываем в этом тексте.