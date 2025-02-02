Хоккейную сборную России допустят на Олимпиаду? Шансы есть! Заседание Совета ИИХФ. LIVE

2 февраля состоится очередное заседание Совета ИИХФ. Чем интересно это мероприятие в этот раз? Тем, что на нём будет обсуждаться вопрос допуска сборной России по хоккею к международному сезону-2025/2026, а значит – к олимпийскому хоккейному турниру, который пройдёт в Италии через год.

Напомним, наша национальная команда уже три года находится в изоляции от международных турниров. В ИИХФ заявляют, что это обусловлено соображениями безопасности хоккеистов, но очевидно, что решение сугубо политическое и сопряжено с мировой политической повесткой.

Так изменится ли что-то сейчас? В целом видны подвижки по возвращению российских спортсменов на международные соревнования. Без опознавательных символов, с не самыми адекватными условиями, но это уже что-то. Так что шансы вполне себе существуют, и мы в режиме онлайн-трансляции станем следить за решениями, которые будут приняты на Совете ИИХФ.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.