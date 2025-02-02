В КХЛ эпидемия травм. Хоккей стал более «грязным» или команды добивает календарь?

Нынешний регулярный чемпионат КХЛ ознаменовался большим количеством травм. Причём хоккеисты получают абсолютно разные повреждения, но среди них есть серьёзные, включая сотрясения и переломы. Списки травмированных переполнены, а кому-то, как «Авангарду», приходится терять игроков едва ли не после каждого матча.

Судите сами: у омичей в лазарете находятся Ткачёв, Буше (улетел на операцию в Германию), Бойков, Грант, Маклауд, Прохоркин, а после встречи с «Барысом» выбыл Холодилин, порезавший ногу коньком. И всё это не считая болезней Серебрякова и Башкирова.

В СКА поместили в список травмированных Кузнецова, Грицюка и Толчинского. Там же, по всей видимости, окажется Плотников. Не так давно выздоровели Никишин, Хайруллин, Акользин и Воробьёв.

ЦСКА не может рассчитывать на Просветова, Саморукова и Абрамова, у «Салавата Юлаева» выбыли Варлов, Кузьмин и Панин, сотрясение получил сильнейший легионер КХЛ Ливо. «Локомотиву» приходится играть без Исаева, «Торпедо» не может рассчитывать на Войнова и Абрамова, накануне перелом лицевой кости заработал Ларионов-младший (похожая травма у Буше). В московском «Динамо» потеряли Менелла, Ильенко и Швеца-Рогового, у «Металлурга» нет Ерёменко и Хабарова. «Ак Барс» остался без Бабенко, Миллера и Сафонова.

Этот список с лёгкостью можно продолжать дальше. Нормальная ли ситуация? Безусловно, нет.

«Мы видим, что в КХЛ началась эпидемия травм. Многие скажут, что во всём виноваты очень тяжёлый график или участившаяся грубость. Лично я по своему опыту могу заявить следующее: в наши годы мы проводили под 100 матчей в сезоне. Теперь могу посоветовать хоккеистам не бежать через пять минут после финальной сирены домой, а делать заминку, растяжку, крутить велосипед. Для профессиональных спортсменов очень важно грамотное восстановление, подготовка к завтрашнему дню. Человек должен понимать: его тело — это его бизнес», — считает известный тренер Андрей Назаров.

Мнение главного арбитра КХЛ: Главный арбитр КХЛ Анисимов высказался о силовом приёме Шалунова на Никишине

На мой взгляд, причин у обострившегося в лиге травматизма сразу несколько. Начнём с самого обсуждаемого – с «грязной» игры. Конечно, она есть, а искоренить её из хоккея полностью просто невозможно ввиду многих обстоятельств. Всё равно найдётся грубиян, который рано или поздно нанесёт сопернику целенаправленный удар в голову или колено. Бороться с такими вещами нужно, что в КХЛ и делают.

«Лига направила в клубы официальное письмо, в котором обратила внимание на участившиеся травмы игроков в эпизодах, не связанных с отбором шайбы и честным соперничеством. Департамент судейства КХЛ проинформировал клубы о том, что к игрокам, допустившим такие нарушения, могут быть применены более жёсткие дисциплинарные санкции», — сообщили «Чемпионату» в Континентальной лиге.

Но сильно драматизировать ситуацию и сваливать всё на грубость, «грязь», ошибки арбитров и хамство на льду, как любят делать некоторые клубы, тоже бессмысленно. Таким поведением ты только раздражаешь людей и настраиваешь против себя всех вокруг, включая судейский департамент и членов СДК. Всё-таки хоккей – это мужская игра, а постоянное нытьё никого не красит.

Арбитр Александр Степучёв Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Куда более весомая и распространённая причина участившихся травм – жёсткий календарь. Каждой команде предстоит провести по 68 матчей в регулярном чемпионате – это очень серьёзные нагрузки на организм. Да, есть «окна» и паузы на Новый год, Кубок Первого канала или Матч звёзд. Однако в целом график перелётов, тренировок и игр неимоверно жёсткий, а различных болячек в подобных случаях не избежать.

Ещё один повод задуматься – произошедшее повсеместно уменьшение размера площадок. Пространства для манёвров стало меньше, стыков и падений – больше, шайба с высокой вероятностью и силой попадёт в хоккеиста как случайно, так и при блокировке броска. В разы увеличились скорости, что, несомненно, украшает и развивает хоккей, но в то же время увеличивает травматизм.

Имели место быть и проблемы жёстких бортов и некачественного льда, но их устранили практически на всех аренах.

Здоровье человека, как верно заметил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, превыше всего, поэтому хочется минимизировать травмы и сделать нашу лигу максимально безопасной. Вот только особенности хоккея – крайне контактного вида спорта – не позволяют запастись оптимизмом.