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Почему в КХЛ сильно возросло количество травм, главные причины, 2 февраля 2025 года

В КХЛ эпидемия травм. Хоккей стал более «грязным» или команды добивает календарь?
Павел Панышев
Почему в КХЛ сильно возросло количество травм
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68 матчей в регулярном чемпионате у каждого клуба — это не шутки.

Нынешний регулярный чемпионат КХЛ ознаменовался большим количеством травм. Причём хоккеисты получают абсолютно разные повреждения, но среди них есть серьёзные, включая сотрясения и переломы. Списки травмированных переполнены, а кому-то, как «Авангарду», приходится терять игроков едва ли не после каждого матча.

Судите сами: у омичей в лазарете находятся Ткачёв, Буше (улетел на операцию в Германию), Бойков, Грант, Маклауд, Прохоркин, а после встречи с «Барысом» выбыл Холодилин, порезавший ногу коньком. И всё это не считая болезней Серебрякова и Башкирова.

В СКА поместили в список травмированных Кузнецова, Грицюка и Толчинского. Там же, по всей видимости, окажется Плотников. Не так давно выздоровели Никишин, Хайруллин, Акользин и Воробьёв.

Ситуация в СКА:
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ЦСКА не может рассчитывать на Просветова, Саморукова и Абрамова, у «Салавата Юлаева» выбыли Варлов, Кузьмин и Панин, сотрясение получил сильнейший легионер КХЛ Ливо. «Локомотиву» приходится играть без Исаева, «Торпедо» не может рассчитывать на Войнова и Абрамова, накануне перелом лицевой кости заработал Ларионов-младший (похожая травма у Буше). В московском «Динамо» потеряли Менелла, Ильенко и Швеца-Рогового, у «Металлурга» нет Ерёменко и Хабарова. «Ак Барс» остался без Бабенко, Миллера и Сафонова.

Этот список с лёгкостью можно продолжать дальше. Нормальная ли ситуация? Безусловно, нет.

«Мы видим, что в КХЛ началась эпидемия травм. Многие скажут, что во всём виноваты очень тяжёлый график или участившаяся грубость. Лично я по своему опыту могу заявить следующее: в наши годы мы проводили под 100 матчей в сезоне. Теперь могу посоветовать хоккеистам не бежать через пять минут после финальной сирены домой, а делать заминку, растяжку, крутить велосипед. Для профессиональных спортсменов очень важно грамотное восстановление, подготовка к завтрашнему дню. Человек должен понимать: его тело — это его бизнес», — считает известный тренер Андрей Назаров.

Мнение главного арбитра КХЛ:
Главный арбитр КХЛ Анисимов высказался о силовом приёме Шалунова на Никишине

На мой взгляд, причин у обострившегося в лиге травматизма сразу несколько. Начнём с самого обсуждаемого – с «грязной» игры. Конечно, она есть, а искоренить её из хоккея полностью просто невозможно ввиду многих обстоятельств. Всё равно найдётся грубиян, который рано или поздно нанесёт сопернику целенаправленный удар в голову или колено. Бороться с такими вещами нужно, что в КХЛ и делают.

«Лига направила в клубы официальное письмо, в котором обратила внимание на участившиеся травмы игроков в эпизодах, не связанных с отбором шайбы и честным соперничеством. Департамент судейства КХЛ проинформировал клубы о том, что к игрокам, допустившим такие нарушения, могут быть применены более жёсткие дисциплинарные санкции», — сообщили «Чемпионату» в Континентальной лиге.

Но сильно драматизировать ситуацию и сваливать всё на грубость, «грязь», ошибки арбитров и хамство на льду, как любят делать некоторые клубы, тоже бессмысленно. Таким поведением ты только раздражаешь людей и настраиваешь против себя всех вокруг, включая судейский департамент и членов СДК. Всё-таки хоккей – это мужская игра, а постоянное нытьё никого не красит.

Арбитр Александр Степучёв

Арбитр Александр Степучёв

Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Куда более весомая и распространённая причина участившихся травм – жёсткий календарь. Каждой команде предстоит провести по 68 матчей в регулярном чемпионате – это очень серьёзные нагрузки на организм. Да, есть «окна» и паузы на Новый год, Кубок Первого канала или Матч звёзд. Однако в целом график перелётов, тренировок и игр неимоверно жёсткий, а различных болячек в подобных случаях не избежать.

Ещё один повод задуматься – произошедшее повсеместно уменьшение размера площадок. Пространства для манёвров стало меньше, стыков и падений – больше, шайба с высокой вероятностью и силой попадёт в хоккеиста как случайно, так и при блокировке броска. В разы увеличились скорости, что, несомненно, украшает и развивает хоккей, но в то же время увеличивает травматизм.

Имели место быть и проблемы жёстких бортов и некачественного льда, но их устранили практически на всех аренах.

Здоровье человека, как верно заметил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, превыше всего, поэтому хочется минимизировать травмы и сделать нашу лигу максимально безопасной. Вот только особенности хоккея – крайне контактного вида спорта – не позволяют запастись оптимизмом.

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