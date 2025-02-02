Капитан спас очередной матч для «Вашингтона», а попутно забил лучшему вратарю мира прямо сейчас.

«Больше никогда не увидим такого голеадора, как он». Реакция Америки на 877-й гол Овечкина

Александр Овечкин продолжает стрелять дуплетами. И, как всегда, в самый ответственный момент.

Ещё два дня назад, 31 января, капитан «Вашингтона» набрал 1+2 и помог команде совершить крутой камбэк в матче с «Оттавой». Сегодня, 2 февраля, Ови забил спасительный для «Кэпиталз» гол во встрече с «Виннипегом» — основным соперником в борьбе за Президентский кубок.

Теперь на счету Алекса 24 гола в 36 матчах. И 877 — в карьере. Овечкин приблизился к Уэйну Гретцки на расстояние 17 шайб. И на 18 — к новому рекорду.

Вместе с тем Ови забил 56-й гол в ворота «Виннипега» и обновил историческое достижение по количеству шайб одной франшизе. Нападающий «столичных» уже удерживал этот рекорд — и теперь укрепил своё лидерство.

Приводим перевод главных реакций на новые подвиги от наших коллег из Северной Америки.

«Неважно, кто вы и каковы ваши способности — Алекс забьёт и вам»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер отметила уникальность Овечкина как хоккеиста и снайпера.

«Если есть желание, то есть и возможность. Такова история «Вашингтона» в этом сезоне.

Через два дня после дикой погони за очком в Оттаве «Кэпиталз» ждал ещё один сумасшедший вечер, и это был матч с сильнейшим соперником — лидирующим в лиге «Виннипегом». В столкновении лидеров конференций Том Уилсон и Ови помогли возглавить яростный рывок за очко ещё раз.

Размышляю по дороге домой… мы, вероятно, больше никогда не увидим такого голеадора, как Алекс Овечкин. Невероятно, что он смог сделать за 20 лет и продолжает это делать. Какой путь!» — написала Сильбер.

Александр Овечкин Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

Кроме того, журналистка ответила на мнение о том, что нападающий «Вашингтона» забивает лишь в одном стиле: «Вы явно не следили за Алексом Овечкиным последние 20 лет, если думаете, что он забивает только одним определённым типом броска».

Журналист ESPN Джон Буччигросс похвалил капитана «столичных»: «Алекс Овечкин. Ещё 18 голов до рекорда. Киборг».

Обозреватель Иан Оланд разобрал нюансы шайбы Овечкина.

«Чтобы оценить последний гол Алекса в перспективе:

— Хеллебайк — лучший вратарь лиги;

— Коннор видел весь момент от начала до конца;

— Ови бросил от синей линии;

— Хеллебайк всё равно не смог справиться с этим броском.

Это пятый гол Овечкина в карьере, забитый Коннору Хеллебайку — одному из лучших вратарей в хоккее. Неважно, кто вы и каковы ваши способности — Алекс забьёт и вам.

Толпа скандирует: «Ови!» Болельщики «Кэпиталз» по телевизору теперь так громко кричат. Ови разбудил их», — написал Оланд.

«В Лувр. Прямо сейчас»

Журналист Грант Паульсен отметил общие успехи «столичных»: «Алекс Овечкин. На ещё один гол ближе к Гретцки. И «Вашингтон» как команда неимоверен, как кажется на данный момент. «Кэпс» неумолимы».

Пресс-служба «Вашингтона» эмоционально отреагировала на шайбу капитана: «В Лувр. Прямо сейчас».

NHL Network так прокомментировал гол Александра: «Овечкин вколачивает ракету в ворота!»

Александр Овечкин Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

Издание Russian Machine Never Breaks рассказало, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки.

«Алекс Овечкин принёс «Вашингтону» одно очко в турнирной таблице только благодаря своему мощнейшему, почти неотразимому броску.

После 877-го гола в карьере Овечкину теперь не хватает 18 шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.

Ови своим щелчком, который Хеллебайк видел всё время, заковал вратаря «Джетс» в наручники и забил благодаря отскоку от левой руки Коннора. Скорость броска составляла 88,8 мили в час (примерно 143 км/ч. — Прим. «Чемпионата»).

Толпа на «Кэпитал Уан-Арене» взорвалась после того, как Алекс сравнял счёт, поскольку «Кэпс» весь матч преследовали соперника. Верующие в «столичных» скандировали: «Ови!» Но гола Ови оказалось недостаточно, «Вашингтон» проиграл в овертайме со счётом 4:5.

Овечкин забил 24 гола в 36 матчах, сыгранных в этом сезоне (0,67 шайбы за встречу). Капитан «Кэпиталз» сейчас на пути к тому, чтобы сравняться с Гретцки 6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» на Лонг-Айленде, а затем обойти Уэйна 12 апреля во встрече с «Коламбусом» на «Нейшнвайд-Арене».

Это был пятый гол Овечкина в карьере в ворота Хеллебайка — ещё одного вратаря, под номером 128, из «списка Ови».

Теперь у Алекса 56 голов в 74 встречах с франшизой «Виннипег Джетс»/«Атланта Трэшерз» — больше, чем в матчах с любой другой франшизой, которой он забивал», — говорится в сообщении.