Топ-матчи понедельника: Медведев в Роттердаме, баскетбол и «Челси» — «Вест Хэм»

Начинаем рабочую неделю со спорта: регулярка НХЛ, яркая вывеска «Салават» — «Магнитка» в КХЛ, а также «Филадельфия» — «Бостон» в НБА!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 03 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК Филадельфия Сиксерс Филадельфия Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: хозяева на ходу, но справятся ли они с чемпионами?

«Филадельфия Сиксерс» после семи поражений кряду наконец-то нащупала игру. Команда победила в четырёх встречах подряд, но не немного не справилась с «Денвером» (134:137). Тайриз Макси в великолепной форме, правда, ни Эмбиид, ни Джордж ему не могут помочь, потому что находятся в лазарете. «Филу» ждёт проверка чемпионом. «Бостон» хоть и лихорадит в последнее время, но «кельты» всё равно являются невероятно грозной силой.

🏒 2:00: «Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сколько минут за матч сыграет Романов?

В последней встрече Романов провёл на площадке больше 31 минуты – уже можно констатировать, что в отсутствие Добсона Александр стал настоящим лидером обороны. А у «Айлендерс» тем временем налаживаются дела – семь побед подряд. Причём соперники были не из простых – «Тампа», «Каролина», «Колорадо». Смогут ли «островитяне» продлить серию?

🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: как проявит себя звёздный новичок «Рейнджерс»?

Недавно «Рейнджерс» провели один из самых громких обменов сезона – Джей Ти Миллер вернулся в Нью-Йорк. Уже в первом матче новичок отметился двумя заброшенными шайбами, однако для победы этого оказалось недостаточно. У «Вегаса» дела же складываются не лучшим образом – «рыцари» упустили первое место в Тихоокеанском дивизионе, пропустив вперёд «Эдмонтон». Вернутся ли на вершину «Голден Найтс» после этой встречи?

🏒 2:00: «Даллас Старз» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 03 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК Даллас Старз Даллас Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чья победная серия прервётся?

И «Даллас», и «Коламбус» разогнались в последнее время – у «звёзд» четыре победы подряд, у «мундиров» — три. Но команды решают совершенно разные задачи: «Старз» борются за самые высокие места, а «Блю Джекетс» — только за плей-офф. Кирилл Марченко забросил три шайбы в четырёх последних матчах – получится ли у россиянина огорчить соперника и на этот раз?

🏀 4:30: «Милуоки Бакс» — «Мемфис Гриззлиз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 03 февраля 2025, понедельник. 04:30 МСК Милуоки Бакс Милуоки Не начался Мемфис Гриззлиз Мемфис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: серьёзная проверка для Янниса и Лилларда

«Милуоки Бакс» не лучшим образом играет с командами из Западной конференции. За последнее время «олени» уступили «Клипперс», «Портленду» и «Сан-Антонио». На очереди — встреча с «Мемфис Гриззлиз». «Мишки» во главе с Джа Морантом идут третьими на очень плотном по результатам Западе. Они явно на ходу, так как за последние 10 матчей проиграли лишь дважды. Удастся ли Яннису Адетокунбо исправить положение дел?

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чем завершится битва прямых конкурентов?

«Салават» и «Металлург» ведут ожесточённую борьбу за более высокий посев перед плей-офф – между командами лишь одно очко. При этом уфимцы на время потеряли Джоша Ливо – лучшего бомбардира КХЛ. В Омске это последствий не возымело, а вот не скажется ли нехватка лидера в игре с действующим чемпионом?

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🎾 21:30*: Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — Даниил Медведев (Россия, 2), Роттердам, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Медведев стартует в Роттердаме?

Россиянин Даниил Медведев неудачно выступил в Австралии и теперь начинает борьбу на «пятисотнике» в Роттердаме. Его первым соперником стал ветеран тура Стэн Вавринка из Швейцарии. Теннисисты ранее встречались в официальных матчах четыре раза, и счёт личных встреч у них равный — 2-2. Даниил был сильнее на Уимблдоне-2017 и US Open — 2019, а Стэн первенствовал на Australian Open — 2020 и в Метце-2022. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Маттия Беллуччи — Мес Роттгеринг.

⚽️ 23:00: «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед», АПЛ, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Челси» вернётся в топ-5?

Старт сезона получился для «Челси» крутым. Казалось, что команда вернулась в статус претендента на золото АПЛ. Однако зиму лондонцы проваливают: одна победа за семь туров и промежуточное шестое место. Плохая ситуация. Остаётся лишь борьба за зону Лиги чемпионов. А соперник «Челси» по предстоящей встрече — «Вест Хэм» — находится во второй половине таблицы. Уровень состава не соответствует положению. Именно для улучшения результатов «Вест Хэм» назначил экс-тренера «Челси» Грэма Поттера. У англичанина есть шанс испортить настроение «бывшим». А заодно — усложнить борьбу за зону ЛЧ.