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Расписание спортивных матчей 3 февраля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: Медведев в Роттердаме, баскетбол и «Челси» — «Вест Хэм»
Михаил Георгиев
Спортивные события 3 февраля 2025 года
Аудио-версия:
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Начинаем рабочую неделю со спорта: регулярка НХЛ, яркая вывеска «Салават» — «Магнитка» в КХЛ, а также «Филадельфия» — «Бостон» в НБА!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: хозяева на ходу, но справятся ли они с чемпионами?

«Филадельфия Сиксерс» после семи поражений кряду наконец-то нащупала игру. Команда победила в четырёх встречах подряд, но не немного не справилась с «Денвером» (134:137). Тайриз Макси в великолепной форме, правда, ни Эмбиид, ни Джордж ему не могут помочь, потому что находятся в лазарете. «Филу» ждёт проверка чемпионом. «Бостон» хоть и лихорадит в последнее время, но «кельты» всё равно являются невероятно грозной силой.

Обмен века?
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Неожиданно, но мощно. Всё, что нужно знать о союзе Леброна и Дончича в «Лейкерс»

🏒 2:00: «Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько минут за матч сыграет Романов?

В последней встрече Романов провёл на площадке больше 31 минуты – уже можно констатировать, что в отсутствие Добсона Александр стал настоящим лидером обороны. А у «Айлендерс» тем временем налаживаются дела – семь побед подряд. Причём соперники были не из простых – «Тампа», «Каролина», «Колорадо». Смогут ли «островитяне» продлить серию?

Деанджело принёс победу «Айлендерс» в последнем матче:
Бросок Кучерова спас матч для «Тампы». Но какую красоту в овертайме забил Деанджело!
Видео
Бросок Кучерова спас матч для «Тампы». Но какую красоту в овертайме забил Деанджело!

🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как проявит себя звёздный новичок «Рейнджерс»?

Недавно «Рейнджерс» провели один из самых громких обменов сезона – Джей Ти Миллер вернулся в Нью-Йорк. Уже в первом матче новичок отметился двумя заброшенными шайбами, однако для победы этого оказалось недостаточно. У «Вегаса» дела же складываются не лучшим образом – «рыцари» упустили первое место в Тихоокеанском дивизионе, пропустив вперёд «Эдмонтон». Вернутся ли на вершину «Голден Найтс» после этой встречи?

Подробности грандиозного обмена
Очередной громкий обмен в НХЛ! «Рейнджерс» «ограбили» «Ванкувер», заполучив суперзвезду?
Очередной громкий обмен в НХЛ! «Рейнджерс» «ограбили» «Ванкувер», заполучив суперзвезду?

🏒 2:00: «Даллас Старз» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чья победная серия прервётся?

И «Даллас», и «Коламбус» разогнались в последнее время – у «звёзд» четыре победы подряд, у «мундиров» — три. Но команды решают совершенно разные задачи: «Старз» борются за самые высокие места, а «Блю Джекетс» — только за плей-офф. Кирилл Марченко забросил три шайбы в четырёх последних матчах – получится ли у россиянина огорчить соперника и на этот раз?

«Даллас» совершил большой обмен
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🏀 4:30: «Милуоки Бакс» — «Мемфис Гриззлиз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Не начался
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: серьёзная проверка для Янниса и Лилларда

«Милуоки Бакс» не лучшим образом играет с командами из Западной конференции. За последнее время «олени» уступили «Клипперс», «Портленду» и «Сан-Антонио». На очереди — встреча с «Мемфис Гриззлиз». «Мишки» во главе с Джа Морантом идут третьими на очень плотном по результатам Западе. Они явно на ходу, так как за последние 10 матчей проиграли лишь дважды. Удастся ли Яннису Адетокунбо исправить положение дел?

Конфликт между звёздами НБА
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🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чем завершится битва прямых конкурентов?

«Салават» и «Металлург» ведут ожесточённую борьбу за более высокий посев перед плей-офф – между командами лишь одно очко. При этом уфимцы на время потеряли Джоша Ливо – лучшего бомбардира КХЛ. В Омске это последствий не возымело, а вот не скажется ли нехватка лидера в игре с действующим чемпионом?

А ещё «Салават» на долгий срок потерял капитана:
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🎾 21:30*: Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — Даниил Медведев (Россия, 2), Роттердам, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Роттердам. 1-й круг
03 февраля 2025, понедельник. 21:30 МСК
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: как Медведев стартует в Роттердаме?

Россиянин Даниил Медведев неудачно выступил в Австралии и теперь начинает борьбу на «пятисотнике» в Роттердаме. Его первым соперником стал ветеран тура Стэн Вавринка из Швейцарии. Теннисисты ранее встречались в официальных матчах четыре раза, и счёт личных встреч у них равный — 2-2. Даниил был сильнее на Уимблдоне-2017 и US Open — 2019, а Стэн первенствовал на Australian Open — 2020 и в Метце-2022. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Маттия Беллуччи — Мес Роттгеринг.

Даниил готовится реабилитироваться за Мельбурн:
Медведев заново начинает сезон после провала на АО. Роттердам для него — ключевой турнир
Медведев заново начинает сезон после провала на АО. Роттердам для него — ключевой турнир

⚽️ 23:00: «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед», АПЛ, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
03 февраля 2025, понедельник. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Челси» вернётся в топ-5?

Старт сезона получился для «Челси» крутым. Казалось, что команда вернулась в статус претендента на золото АПЛ. Однако зиму лондонцы проваливают: одна победа за семь туров и промежуточное шестое место. Плохая ситуация. Остаётся лишь борьба за зону Лиги чемпионов. А соперник «Челси» по предстоящей встрече — «Вест Хэм» — находится во второй половине таблицы. Уровень состава не соответствует положению. Именно для улучшения результатов «Вест Хэм» назначил экс-тренера «Челси» Грэма Поттера. У англичанина есть шанс испортить настроение «бывшим». А заодно — усложнить борьбу за зону ЛЧ.

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