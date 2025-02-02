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Новости дня в хоккее за 2 февраля 2025 года, результаты игр регулярного чемпионата КХЛ, все подробности, календарь

«Спартак» выдал безумное шоу, «Автомобилист» — самый горячий клуб лиги. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Новости дня в хоккее за 2 февраля 2025 года
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«Ак Барс» снова выиграл на выезде, а «Авангард» добыл победу в серии буллитов.

2 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось семь встреч. Коротко подводим итоги матчей.

«Амур» дома разгромил «Барыс» со счётом 5:0, Барулин оформил дубль

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 1
Барыс
Астана
1:0 Мартынов (Верба, Коледов) – 06:28 (5x5)     2:0 Окулов (Якупов, Фьоре) – 07:01 (5x4)     3:0 Окулов (Спунер, Якупов) – 16:11 (5x5)     3:1 Муратов (Бочаров) – 26:13 (5x5)     4:1 Каблуков (Воронков, Кулик) – 48:42 (5x5)     5:1 Спунер (Мартынов, Чистяков) – 55:32 (5x5)    

В первом периоде за хозяев забили Иван Мищенко и Владислав Барулин. Во второй двадцдатиминутке Барулин, Артур Гиздатуллин и Девин Броссо довели счёт до разгромного.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»

Отметим, что во встрече впервые с 5 октября 2024 года сыграл голкипер «Барыса» Юхан Маттссон, пропустив пять шайб.

«Амур» с 31 баллом в активе занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 28 очками остаётся на последнем, 12-м месте в таблице Востока.

«Сибирь» победила «Адмирал», дальневосточный клуб потерпел третье поражение подряд

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 11:15 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Основин (Родевальд) – 11:35 (5x5)     1:1 Яковлев (Широков, Рассказов) – 12:58 (5x5)     1:2 Рукавишников (Гоголев, Пьянов) – 14:06 (5x5)     2:2 Родевальд (Муранов, Солянников) – 14:18 (5x5)     2:3 Андреофф – 16:01     3:3 Сошников (Петухов) – 57:11 (5x5)     3:4 Яковлев (Аланов) – 62:42 (3x3)    

На 12-й минуте первого периода Вячеслав Основин с передачи Джека Родевальда открыл счёт во встрече. Спустя полторы минуты Алексей Яковлев с передач Сергея Широкова и Кирилла Рассказова восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте периода Роман Рукавишников с передачи Павла Гоголева вывел «Сибирь» вперёд. Через 12 секунд Джек Родевальд с передач Ивана Муранова и Георгия Солянникова сделал счёт 2:2. На 17-й минуте периода Энди Андреофф вновь вывел гостей вперёд, реализовав буллит.

На 18-й минуте третьего периода Никита Сошников с передачи Егора Петухова сделал счёт 3:3.

В овертайме Алексей Яковлев принёс гостям победу, оформив дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»

«Трактор» в овертайме сломил сопротивление «Сочи» в матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались челябинский «Трактор» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. «Трактор» одержал победу со счётом 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
ОТ
ХК Сочи
Сочи
1:0 Телегин (Гуськов) – 15:47 (5x5)     1:1 Мачулин (Венгрыжановский, Авершин) – 24:09 (5x5)     2:1 Светлаков (Горюнов-Рольгизер, Коромыслов) – 46:38 (5x5)     2:2 Сероух (Федотов) – 56:39 (5x5)     3:2 Светлаков (Дронов) – 60:31 (3x3)    

В составе «Трактора» отличились Сергей Телегин и Андрей Светлаков (дважды). За «Сочи» заброшенными шайбами отметились Василий Мачулин и Даниил Сероух.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 74 очка за 54 матча. «Сочи» находится на последней, 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 36 очков за 51 игру.

«Автомобилист» переиграл «Ладу», у команды из Екатеринбурга 10 побед подряд

Следом на льду «Лады-Арены» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местная «Лада» на своей площадке проиграла «Автомобилисту» из Екатеринбурга со счётом 2:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Меркли (Бывальцев) – 15:50 (5x5)     1:1 Юртайкин (Неколенко) – 23:21 (5x5)     2:1 Кугрышев (Волков) – 30:01 (5x5)     2:2 Да Коста (Хрипунов) – 31:47 (5x5)     2:3 Бывальцев (Воробьёв, Хрипунов) – 53:32 (5x5)     2:4 Блэкер (Бывальцев) – 59:41 (en)    

Шайбами в составе команды победителей отметились Ник Меркли, Стефан Да Коста, Алексей Бывальцев и Джесси Блэкер. У хозяев точные броски на счету Данилы Юртайкина и Дмитрия Кугрышева.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»

«Автомобилист» одержал 10 побед подряд. Екатеринбуржцы набрали 68 очков в 50 матчах и вышли на вторую строчку в Восточной конференции. У «Лады» 42 очка в 48 матчах и 10-е место в той же конференции.

В следующем матче «Автомобилист» встретится на выезде с «Куньлунем» (4 февраля), а «Лада» сыграет с «Нефтехимиком» дома (4 февраля).

«Северсталь» обыграла «Спартак» в матче с 14 шайбами

На льду Ледового дворца в Череповце завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местная «Северсталь» обыграла московский «Спартак» со счётом 8:6.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
8 : 6
Спартак
Москва
1:0 Щучинов (Калдис, Аймурзин) – 02:52 (5x5)     2:0 Чебыкин (Подшивалов, Калдис) – 04:44 (5x5)     3:0 Котляревский (Квочко) – 09:45 (4x5)     3:1 Морозов (Голдобин, Порядин) – 19:35 (5x5)     3:2 Морозов (Голдобин) – 24:52 (5x5)     3:3 Ружичка (Мальцев) – 27:40 (5x5)     4:3 Пилипенко (Аймурзин, Чебыкин) – 31:43 (5x4)     4:4 Голдобин (Морозов) – 32:49 (5x5)     5:4 Котляревский (Чебыкин) – 36:17 (5x5)     5:5 Ружичка (Пашин) – 39:36 (5x5)     6:5 Думбадзе (Чебыкин, Подшивалов) – 42:23 (5x5)     6:6 Мальцев – 51:13 (5x5)     7:6 Пилипенко (Калдис, Думбадзе) – 57:35 (5x5)     8:6 Думбадзе – 59:59 (en)    

Шайбами в составе команды-победителя отметились Артём Щучинов, Николай Чебыкин, а также Давид Думбадзе с Кириллом Пилипенко и Михаилом Котляровским, забросившими по две шайбы.

У «Спартака» точные броски — у Николая Голдобина, Михаила Мальцева и Адама Ружички с Иваном Морозовым, у которых в этой встрече по две шайбы. Отметим, что красно-белые по ходу матча отыгрались со счёта 0:3.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»

«Северсталь» набрала 67 очков и вышла на вторую строчку в Западной конференции. «Спартак» с 65 очками остался на пятой позиции.

«Ак Барс» переиграл «Куньлунь» в матче с девятью шайбами

В Подмосковье на льду «Арены-Мытищи» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Пекинский «Куньлунь Ред Стар» проиграл казанскому «Ак Барсу» со счётом 3:6.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 6
Ак Барс
Казань
1:0 Граовац (Хальбгевакс, Кленденинг) – 00:33 (5x5)     1:1 Князев (Пустозёров, Кошелев) – 12:04 (5x5)     1:2 Галимов (Яшкин) – 29:41 (5x4)     2:2 Граовац (Лихачёв, Маккошен) – 30:19 (5x5)     2:3 Семёнов (Яшкин, Терехов) – 33:39 (5x5)     2:4 Коршков (Мифтахов) – 44:27 (5x5)     2:5 Яшкин (Семёнов, Фальковский) – 52:27 (4x4)     2:6 Дыняк (Кателевский, Лямкин) – 59:26 (en)     3:6 Кленденинг (Дрозг, Локхарт) – 59:54 (5x4)    

Шайбами в составе команды-победителя отметились Артемий Князев, Артём Галимов, Кирилл Семёнов, Егор Коршков, Дмитрий Яшкин и Никита Дыняк. У хозяев дубль на счету Тайлера Граоваца и шайба — у Люка Локхарта.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»

Для «Ак Барса» эта победа стала третьей подряд. Казанская команда набрала 68 очков, сравнявшись с идущим на втором месте Восточной конференции «Автомобилистом». Оба клуба провели по 50 матчей. У «Куньлуня» остаётся 48 очков и девятая строчка в Западной конференции.

«Авангард» в серии буллитов переиграл минское «Динамо»

В эти минуты на льду «Минск-Арены» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местное «Динамо» на своём льду принимало омский «Авангард». Основное время матча и овертайм закончились с равным счётом — 4:4, а победу в серии буллитов одержали хоккеисты «Авангарда».

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 5
Б
Авангард
Омск
1:0 Мороз (Горбунов, Шипачёв) – 09:56 (5x5)     1:1 Фьоре – 20:54 (4x5)     2:1 Горбунов (Улле, Энас) – 22:36 (5x4)     2:2 Воронков (Спунер) – 24:50 (5x5)     2:3 Якупов (Кулик, Меркли) – 28:19 (5x5)     3:3 Тирни (Улле, Дюбе) – 33:47 (5x5)     3:4 Мартынов (Окулов, Чистяков) – 51:48 (5x5)     4:4 Брук (Волков, Энас) – 57:20 (5x5)     4:5 Спунер – 65:00    

Шайбами в составе минской команды отметились Вадим Морозов, Роман Горбунов, Крис Тирни и Джош Брук. У гостей отличились Джованни Фьоре, Егор Воронков, Наиль Якупов и Игорь Мартынов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»

«Авангард» одержал вторую победу подряд. С 57 очками в 51 матче коллектив остаётся на шестой строчке Восточной конференции. В следующей игре омичам предстоит выездной матч с московским ЦСКА (4 февраля).
«Динамо» с 59 очками в 49 матчах располагается на седьмом месте турнирной таблицы Западной конференции. В следующем матче команда Дмитрия Квартальнова встретится дома с «Сочи» 4 февраля.

Матч на 3 февраля:

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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