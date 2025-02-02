«Спартак» выдал безумное шоу, «Автомобилист» — самый горячий клуб лиги. Итоги дня в КХЛ

«Ак Барс» снова выиграл на выезде, а «Авангард» добыл победу в серии буллитов.

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2 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось семь встреч. Коротко подводим итоги матчей.

«Амур» дома разгромил «Барыс» со счётом 5:0, Барулин оформил дубль

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

В первом периоде за хозяев забили Иван Мищенко и Владислав Барулин. Во второй двадцдатиминутке Барулин, Артур Гиздатуллин и Девин Броссо довели счёт до разгромного.

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Отметим, что во встрече впервые с 5 октября 2024 года сыграл голкипер «Барыса» Юхан Маттссон, пропустив пять шайб.

«Амур» с 31 баллом в активе занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 28 очками остаётся на последнем, 12-м месте в таблице Востока.

«Сибирь» победила «Адмирал», дальневосточный клуб потерпел третье поражение подряд

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

На 12-й минуте первого периода Вячеслав Основин с передачи Джека Родевальда открыл счёт во встрече. Спустя полторы минуты Алексей Яковлев с передач Сергея Широкова и Кирилла Рассказова восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте периода Роман Рукавишников с передачи Павла Гоголева вывел «Сибирь» вперёд. Через 12 секунд Джек Родевальд с передач Ивана Муранова и Георгия Солянникова сделал счёт 2:2. На 17-й минуте периода Энди Андреофф вновь вывел гостей вперёд, реализовав буллит.

На 18-й минуте третьего периода Никита Сошников с передачи Егора Петухова сделал счёт 3:3.

В овертайме Алексей Яковлев принёс гостям победу, оформив дубль.

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«Трактор» в овертайме сломил сопротивление «Сочи» в матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались челябинский «Трактор» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. «Трактор» одержал победу со счётом 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

В составе «Трактора» отличились Сергей Телегин и Андрей Светлаков (дважды). За «Сочи» заброшенными шайбами отметились Василий Мачулин и Даниил Сероух.

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«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 74 очка за 54 матча. «Сочи» находится на последней, 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 36 очков за 51 игру.

«Автомобилист» переиграл «Ладу», у команды из Екатеринбурга 10 побед подряд

Следом на льду «Лады-Арены» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местная «Лада» на своей площадке проиграла «Автомобилисту» из Екатеринбурга со счётом 2:4.

Шайбами в составе команды победителей отметились Ник Меркли, Стефан Да Коста, Алексей Бывальцев и Джесси Блэкер. У хозяев точные броски на счету Данилы Юртайкина и Дмитрия Кугрышева.

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«Автомобилист» одержал 10 побед подряд. Екатеринбуржцы набрали 68 очков в 50 матчах и вышли на вторую строчку в Восточной конференции. У «Лады» 42 очка в 48 матчах и 10-е место в той же конференции.

В следующем матче «Автомобилист» встретится на выезде с «Куньлунем» (4 февраля), а «Лада» сыграет с «Нефтехимиком» дома (4 февраля).

«Северсталь» обыграла «Спартак» в матче с 14 шайбами

На льду Ледового дворца в Череповце завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местная «Северсталь» обыграла московский «Спартак» со счётом 8:6.

Шайбами в составе команды-победителя отметились Артём Щучинов, Николай Чебыкин, а также Давид Думбадзе с Кириллом Пилипенко и Михаилом Котляровским, забросившими по две шайбы.

У «Спартака» точные броски — у Николая Голдобина, Михаила Мальцева и Адама Ружички с Иваном Морозовым, у которых в этой встрече по две шайбы. Отметим, что красно-белые по ходу матча отыгрались со счёта 0:3.

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«Северсталь» набрала 67 очков и вышла на вторую строчку в Западной конференции. «Спартак» с 65 очками остался на пятой позиции.

«Ак Барс» переиграл «Куньлунь» в матче с девятью шайбами

В Подмосковье на льду «Арены-Мытищи» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Пекинский «Куньлунь Ред Стар» проиграл казанскому «Ак Барсу» со счётом 3:6.

Шайбами в составе команды-победителя отметились Артемий Князев, Артём Галимов, Кирилл Семёнов, Егор Коршков, Дмитрий Яшкин и Никита Дыняк. У хозяев дубль на счету Тайлера Граоваца и шайба — у Люка Локхарта.

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Для «Ак Барса» эта победа стала третьей подряд. Казанская команда набрала 68 очков, сравнявшись с идущим на втором месте Восточной конференции «Автомобилистом». Оба клуба провели по 50 матчей. У «Куньлуня» остаётся 48 очков и девятая строчка в Западной конференции.

«Авангард» в серии буллитов переиграл минское «Динамо»

В эти минуты на льду «Минск-Арены» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местное «Динамо» на своём льду принимало омский «Авангард». Основное время матча и овертайм закончились с равным счётом — 4:4, а победу в серии буллитов одержали хоккеисты «Авангарда».

Шайбами в составе минской команды отметились Вадим Морозов, Роман Горбунов, Крис Тирни и Джош Брук. У гостей отличились Джованни Фьоре, Егор Воронков, Наиль Якупов и Игорь Мартынов.

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«Авангард» одержал вторую победу подряд. С 57 очками в 51 матче коллектив остаётся на шестой строчке Восточной конференции. В следующей игре омичам предстоит выездной матч с московским ЦСКА (4 февраля).

«Динамо» с 59 очками в 49 матчах располагается на седьмом месте турнирной таблицы Западной конференции. В следующем матче команда Дмитрия Квартальнова встретится дома с «Сочи» 4 февраля.

Матч на 3 февраля: