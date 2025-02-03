Шоу от Панарина! Набрал три очка и принёс «Рейнджерс» важнейшую победу

Ближе к новому календарному году «Рейнджерс» начали выходить из кризиса и даже вплотную приблизились к зоне плей-офф, однако три поражения кряду вновь откинули команду вниз. Новичок «синерубашечников» Джей Ти Миллер должен помочь команде опытом и атакующими навыками, что он показал в первой игре после возвращения в Нью-Йорк.

Лавиолетт не стал трогать новое собранное звено с Панариным, Зибанеджадом и Миллером, которое (забегая вперёд) и сделало результат. Но начало встречи забрали гости, взвинтившие темп с первых минут – им тоже нужно было прервать серию обидных поражений. Под занавес стартового отрезка «рыцари» смогли-таки выжать из игрового преимущества пользу – Джек Айкел реализовал большинство.

Начиная со второй двадцатиминутки, положение дел на площадке начало меняться – «Рейнджерс» быстро сравняли счёт, а звёздное звено хозяев начало запирать гостей в зоне, Панарин даже в одном из моментов угодил в перекладину. Однако лучший бомбардир «рыцарей» Айкел после сольного прохода вновь вывел команду вперёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Такой энергозатратный хоккей не мог не возыметь последствий – «Вегас» подсел и дал сопернику большинство, которое сразу же было реализовано. Через шесть минут первое звено «Рейнджерс» соорудило победный гол – Панарин пошёл в прессинг и отобрал шайбу, Зибанеджад скинул шайбу на синюю линию, а К'Андре Миллер вонзил её в ближний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В конце третьего периода в момент, когда гостям пора было устраивать финальный штурм, Пьетранджело получил две минуты, которые вновь закончились голом – Зибанеджад разрезал зону поперечной передачей, а Панарин отправил снаряд в ближний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

4:2 – «Рейнджерс» прерывают серию поражений и одерживают важнейшую победу в борьбе за плей-офф. А Панарин сегодня выдал настоящее представление: был самым заметным игроком на площадке, в нетипичной для себя ситуации организовал победный гол, так ещё и поставил точку при игре в большинстве.

Несколько слов надо сказать и про Миллера — Джей Ти отлично влился в команду, создал вокруг себя убойное звено с Панариным и Зибанеджадом и набрал в двух матчах четыре очка.