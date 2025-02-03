Потолок зарплат НХЛ вырастет на десятки миллионов долларов. Ждём безумных контрактов?

Уже через два года команды лиги смогут ориентироваться на лимит в $ 113,5 млн. Как они потратят эти деньги?

Ковид стал самым мощным ударом по экономике НХЛ за последние десятилетия. Если у остальных больших американских лиг есть шикарные телеконтракты, которые позволяли спокойно выживать и с полупустыми (или пустыми) трибунами, то НХЛ очень сильно зависит от продаж билетов. При этом лига не просто потеряла плей-офф и концовку сезона-2019/2020, но и сезон-2021 получился сильно укороченным.

В результате клубы НХЛ начали серьёзно урезать издержки: у некоторых клубов под нож пошли скаутские отделы чуть ли не в полном составе. Зарплаты игроков тоже не росли: за шесть лет потолок зарплат поднялся всего лишь на $ 4 млн, с $ 79,5 млн до $ 83,5 млн. По сравнению с НБА, где скоро сопоставимые деньги может получать один игрок, это выглядело крайне бедно. Клубы, которые закладывали в подписание новых контрактов будущий рост потолка, тоже оказались в невесёлом положении. Несколько лет назад многие команды любой ценой избавлялись от контрактов, ставших плохими, щедро доплачивая драфт-пиками.

Однако теперь эта эра скромной жизни закончена. Сначала хоккейные инсайдеры подогрели публику обещаниями роста потолка, а вскоре и НХЛ официально объявила это. Планировалось, что в следующем сезоне верхняя планка зарплат составит $ 92 млн — однако теперь эта сумма вырастет до $ 95,5 млн. В сезоне-2026/2027 потолок составит $ 104 млн, ещё через год — сразу $ 113,5 млн. При этом в сезоне-2027/2028 пол зарплат должен почти сравняться с нынешним потолком и составить $ 83,9 млн. Первый же вопрос, который хочется задать: а откуда возьмутся деньги на этот праздник живота?

Напоминаем: лига не может сказать «как же здорово жить при капитализме, укуси меня Трамп» и повысить потолок просто так, потому что захотелось. Согласно Коллективному соглашению, размер потолка зарплат определяется как половина доходов лиги от хоккейной деятельности (HRR), которая делится на 32 команды. Математика простая: если за два года потолок вырастет на $ 18 млн, то за два этих же года общая прибыль лиги должна вырасти на $ 1,152 млрд. В эти деньги не входят вступительные взносы от новых клубов, и появление какой-нибудь «Атланты» №3 на размере потолка не скажется.

Руководители НХЛ Фото: Maxim Thore/ZUMA/ТАСС

Такие скачки обычно обеспечивают большие телевизионные контракты, и действительно — скоро лига должна подписать новую сделку на канадском рынке. По нынешнему договору с компанией Rogers, подписанному ещё в 2013-м, НХЛ получила $ 5,2 млрд за 12 лет (или $ 433 млн в год). Как сообщают инсайдеры, руководство хочет удвоить эту сумму, и это должно случиться: наверняка в борьбу за телеправа вступит и прежний канадский гигант TSN, и стриминговые сервисы. Это даёт лиге лишних полмиллиарда, если только канадский доллар вдруг не начнёт шататься ещё сильнее: недавно он пробил 20-летний минимум, и это влияет на доходы лиги в целом, не только на телеконтракт.

Однако за счёт чего будет обеспечены остальные доходы? Например, за прошлый год скачок составил $ 300 млн — и это в сезон, когда клубы НХЛ массово обзавелись рекламой на форме, и второй нашивки на джерси или шлемах уже не будет. Конечно, стоит учитывать и инфляцию, которая после ковидных лет бушует во всём мире: клубы будут увеличивать цены на билеты. Единственный вариант — компенсация за то, что потолок после ковидных лет фактически занижен. Прямо сейчас доходы лиги составляют $ 6,2 млрд, и потолок уже сейчас должен составлять $ 95 млн. Однако даже так они должны вырасти на целый миллиард за два года, чтобы попасть в прогнозируемые значения.

Таких скачков потолка зарплат в НХЛ не было после первых лет его введения, когда в 2005-м лига установила заниженное значение из-за потери целого сезона. Всего за три сезона верхняя планка скакнула с $ 39 млн до $ 56,7 млн в чемпионате-2008/2009. После этого лимит рос весьма умеренными темпами, самым большим однократным повышением был скачок на $ 4,9 млн летом 2011-го. Это логично на фоне того, что и доходы лиги не росли настолько сильно, чтобы обеспечивать взрывной рост потолка.

Что повлечёт за собой такой рост потолка? Конечно же, инфляцию контрактов. Многие болельщики НБА до сих пор с ужасом вспоминают рынок свободных агентов 2016 года — первый после того, как Ассоциация подписала грандиозную телесделку. Тогда клубы стали кидаться огромными деньгами в не самых сильных игроков, так как им надо было втиснуться ещё и в повысившийся пол зарплат. Так игроки типа Соломона Хилла, Луола Денга, Эвана Тёрнера — и, увы, Тимофея Мозгова — навечно вписали себя в учебники истории НБА, но в ту главу, где говорится о плохих контрактах.

Тот же самый процесс, несомненно, случится и в НХЛ. Его демоверсию мы уже видели в последние месяцы. «Сиэтл» выписал вратарю Джоуи Даккорду, у которого к 28 годам за спиной не было и сотни матчей в лиге, $ 5 млн в год. «Колорадо» после пяти матчей Маккензи Блэквуда решил, что от добра добра не ищут, особенно в воротах, и сразу же выдал $ 5,25 млн. «Рейнджерс» оценили 28-летнего защитника третьей пары Уилла Боргена в $ 4,1 млн. Это новая контрактная реальность, и суммы, которые выглядят нелепо для эпохи потолка в $ 88 млн, будут нормально смотреться 20 млн спустя.

Микко Рантанен может озолотиться летом — и не он один Фото: Sarah Stier/Getty Images

Соответственно, рынок-2025 будет безумным. Желание Микко Рантанена получать $ 14 млн ещё пару недель назад казалось многим нелепым — однако теперь очевидно, что ему эти деньги дадут, и потенциально даже больше. Причём, что интересно, в этом году в НХЛ почти нет команд, которые сдавлены потолком, почти у всех предостаточно места — даже у того же «Торонто», которому надо будет продлевать Марнера. Поэтому готовьтесь к ахам и крикам «да что же они делают». Пример НБА доказывает, что даже при таком росте потолка плохие контракты всё равно могут быть, и какие-то сделки рискуют очень быстро стать ночным кошмаром.

Повлияет ли это на КХЛ? Не так сильно, как многие считают. Наша лига в финансовом плане стала проигрывать конкуренцию НХЛ ещё после падения курса рубля в 2014-м, когда и начался более активный отъезд. Да и когда реально востребованный в НХЛ игрок менял эту лигу на КХЛ, не имея каких-то больших проблем? При этом все уехавшие всё равно получат контракты новичков, которые пока всё-таки не повысились.

Надо понимать, что количество мест в НХЛ ограничено — если наши таланты поедут туда и займут места в основе, они вытеснят оттуда других игроков. Эти другие чаще всего предпочтут летать на чартерах и жить в топовых отелях в КХЛ, чем кататься на автобусе и жить в эконом-классе АХЛ. И в этом плане если что и представляет угрозу будущему нашей лиги, так это потенциальное расширение лиги. Две новые команды — это ещё 50 мест в НХЛ и столько же в АХЛ. Конечно, конвейер американского хоккея в последнее время резко нарастил обороты, но Европа всё равно от этого пострадает — если такое решение вообще будет принято, конечно.

Ну а хоккеисты НХЛ наконец-то смогут почувствовать себя большими мальчиками на фоне других американских лиг. Правда, как недавно оказалось, некоторые продавщицы интимных фото и видео обставляют даже суперзвёзд НБА. Здесь НХЛ конкуренцию уже точно не выдержать.