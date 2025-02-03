Капризову нужна помощь в атаке, Макдэвиду — в воротах. Запад НХЛ перед дедлайном

В этом году НХЛ получает почти «олимпийскую» по длительности паузу из-за Турнира четырёх наций — игр не будет с 9 по 22 февраля. Дедлайн обменов при этом намечен на 7 марта — некоторые генменеджеры НХЛ говорили инсайдерам, что такая конфигурация календаря повлечёт появление «раннего» дедлайна обменов до официального.

Как выяснилось, они были правы. Уже сейчас мы увидели несколько мощнейших переходов: чуть ли не самый масштабный за десятилетие размен Рантанен — Нечас; завершение мыльной оперы имени Джей Ти Миллера; обмен с участием четырёх игроков между «Калгари» и «Филадельфией»; наконец, «Даллас» на днях приобрёл Микаэля Гранлунда и Коди Сеси у «Сан-Хосе».

Сезон обменов де-факто начался и продлится ещё месяц — а мы расскажем, чего ждать от клубов НХЛ. Сегодня говорим о Западной конференции.

Всё на продажу

«Сан-Хосе»

Сначала говорилось, что «акулы» не хотят продавать Гранлунда, который перезапустил карьеру в Калифорнии — однако пик первого раунда явно изменил эту позицию. Других таких же ценных игроков с истекающими контрактами у «акул» нет. Наверное, клуб сменит силовик Люк Канин (136 хитов за 54 игры), но вряд ли он будет стоить дороже, чем пик в середине драфта. Другие команды также могут интересоваться габаритным центром Нико Штурмом (чемпионом в составе «Колорадо») и защитником Яном Руттой, но это игроки для нижних звеньев, да и оба пока травмированы.

«Чикаго»

Самый интересный лот в команде — 28-летний Райан Донато, который в последние годы попутешествовал по командам, а в «Чикаго» внезапно ожил и поднялся из четвёртого звена в первое. «Донато не думает, он делает. Если у него шайба и есть возможность для броска — он моментально бросает, если возможности нет — он моментально пасует», — описывает его стиль игры журналист The Athletic Марк Лазерус. Прямо сейчас Райан выходит в первом звене с Бедардом, и это наверняка делается ради небольшого раздувания статистики перед дедлайном. Она и так неплохая — 30 очков в 50 играх.

Райан Донато Фото: Karl B DeBlaker/AP Photo/ТАСС

У «ястребов» есть сразу несколько ветеранов на истекающих контрактах, но сменят ли они команду? Опытный Крэйг Смит толком не играет из-за травмы, трёхкратный обладатель Кубка Алек Мартинес якобы заявил руководству, что дёргаться не хочет и планирует доиграть сезон в «Чикаго». А вот недавний завсегдатай финалов силовик Пэт Марун вполне может отправиться в новый кубковый поход.

«Анахайм»

«Утки» проводят одну из самых серых перестроек в НХЛ, о которой даже толком не говорится. Калифорнийская команда забивает меньше всех в лиге, а большинство молодых форвардов команды идёт на 40-очковые сезоны. Кажется, летом это приведёт к смене главного тренера, но к дедлайну это не относится. Другое дело, что такая игра команды не повышает цену на активы.

Главным из них будет Брайан Дюмулин: выбор среди защитников на дедлайне традиционно сильно у́же, чем у форвардов, а бывший игрок «Питтсбурга» даже в 33 года остаётся вполне надёжным кандидатом для второй или третьей пары. Возможно, команды будут интересоваться Робби Фаббри, но большая история травм и средненькая статистика в этом сезоне (14 очков в 38 играх) могут отпугнуть покупателей. Наконец, есть слухи и об обмене Джона Гибсона — однако вратаря в медиа обменивают уже года три или четыре, но никак продать не могут.

«Сиэтл»

Этот дедлайн выглядит довольно бедным на игроков, однако у «Кракен» в составе был один из самых интересных доступных ветеранов. Янни Гурд был центром того самого чемпионского звена «Тампы» с Коулманом и Гудроу, но на днях стало известно, что он выбыл почти на два месяца. Это если не ставит крест на потенциальном обмене, то резко снижает цену. Впрочем, в закромах «Кракен» есть и Брэндон Танев — человек, который не только корчит рожи на официальных фото, но и в 33 года остаётся работоспособным и скоростным силовиком, который усилит нижние звенья любой команды-претендента.

Брэндон Танев Фото: Cole Burston/AP Photo/ТАСС

«Нэшвилл»

План большого скачка в Теннесси не сработал, и теперь команда будет продавать. Единственный НСА в команде — 35-летний Густав Нюквист, однако свежие новости о резком повышении потолка зарплат могут облегчить обмен игроков, у которых есть контракт ещё на один-два сезона. В их числе опытнейший Райан О’Райлли, чьи $ 4,5 млн зарплаты даже на фоне возраста форварда будут выглядеть «кражей», а также универсальный специалист для вбрасываний и меньшинства Колтон Сиссонс ($ 2,85 млн ещё на год).

«Сент-Луис»

Недавно команда упала ниже отметки в 50% набранных очков, и «Блюз» явно рассчитывали провести сезон лучше. Генменеджер Даг Армстронг не боялся продавать на дедлайне и в ситуациях лучше нынешней, а сейчас «Сент-Луис» точно не будет любой ценой гнаться за почти уплывшей путёвкой в плей-офф. Сильно облегчил жизнь команде Брэндон Саад, который после драфта отказов расторг контракт, добровольно отказавшись от зарплаты за полтора сезона.

Впрочем, продавать особо некого — у «Блюз» в наличии либо игроки, на которых рассчитывают в будущем, либо ветераны на больших контрактах. Истекающих сделок лишь две: опытный оборонительный центр Радек Факса, который легко может усилить любое четвёртое звено, а также Райан Сутер. «Даллас» выкупил 40-летнего защитника из-за его ошибок в плей-офф, но в лиге может найтись команда, где Сутер сможет играть не 19-20 минут за матч, а 13-14.

На перепутье

«Юта»

Первый сезон безымянной команды сразу же пошёл не по плану из-за серьёзных травм двух важных защитников (Марино и Дурзи). Недавно с повреждением выбыл и отлично показывающий себя новичок Логан Кули. Всё это вроде бы указывает на то, что «Юта» будет продавать, но в нынешнем положении команды делать это смысла нет. Активов у команды и так прорва, а полноценная борьба за хотя бы ускользающий шанс может быть полезнее для психологии команды, чем средненький драфт-пик. Кроме того, владельцы «Юты» уже показали себя людьми амбициозными и вряд ли сдадутся просто так.

«Калгари»

Перед сезоном шансы «огоньков» на плей-офф всем казались очень низкими, но даже с тормозящей атакой «Калгари» идёт в восьмёрке. Уже стало известно, что «Флэймз» не будут обменивать Назема Кадри, а также защитников Маккензи Уигара и Расмуса Андерссона, по которым получали предложения. Даже после перехода Моргана Фроста и Джоэля Фараби «Калгари» якобы хочет найти ещё одного форварда: центра примерно такой же возрастной категории, как и новички (23-26), и желательно праворукого, так как в основе «Флэймз» есть лишь один нападающий с таким хватом.

«Ванкувер»

«Кэнакс» наконец-то разрубили гордиев узел противоречий между лидерами, но это не значит, что после обмена Миллера в Ванкувере всё сразу встанет на свои места. Непонятно будущее снайпера Брока Бёзера, контракт которого истекает летом, а «Миннесота» якобы очень давно им интересуется. Мелькали слухи и о том, что вратарь Тэтчер Демко уже не горит желанием оставаться в клубе. Команду всё ещё шатает, но не стоит забывать, что президент по хоккейным операциям «Кэнакс» Джим Рутерфорд — любитель больших обменов, и никто из игроков не может чувствовать себя неприкасаемым.

«Лос-Анджелес»

Даже аутсайдеры Запада забивают больше, чем «Лос-Анджелес», чью атаку и в 37 лет тащит на своих плечах Анже Копитар — однако великолепная оборона позволяет «ЛА» идти в тройке дивизиона. Другое дело, что в последнее время команда проиграла восемь матчей из 11, и место в восьмёрке перестало выглядеть гарантированным. Другой важный вопрос: смогут ли какие-то трансферы в атаку радикально изменить положение этой команды и помочь ей избежать потенциально четвёртого подряд вылета от «Эдмонтона» в первом раунде?

Точечные усиления

«Колорадо»

Мартин Нечас после обмена набрал пять очков за пять матчей, чех даже опережает Рантанена на этом коротком отрезке. Однако «лавины» в чемпионском 2022-м показали, как умеют работать на дедлайне, и вряд ли ограничатся этим обменом. Команде однозначно нужен опытный защитник в третью пару, потому что летние усиления на эту позицию себя не проявили. Кроме того, плей-оффная история Ничушкина и его травмы в этом году как бы намекают на то, что «Колорадо» не повредил бы ещё один вингер во второе-третье звено.

«Даллас»

Наверное, «звёзд» было бы логичнее указывать в следующей категории: из-за множества истекающих контрактов побеждать команде кровь из носу нужно сейчас. Однако «Даллас» уже расстался с пиком первого раунда ради Гранлунда, что «звёзды» на дедлайне вообще не делали в последние годы. Если Тайлер Сегин выздоровеет к плей-офф, топ-9 «Старс» будет выглядеть лучшим в лиге. Но нужны и усиления в защите: подписанный летом Мэтт Дамба продолжает разочаровывать, а переход Сеси с учётом его истории в «Эдмонтоне» вообще выглядит несколько спорно.

Микаэль Гранлунд Фото: Mike Mulholland/AP Photo/ТАСС

«Миннесота»

Без Кирилла Капризова «Миннесота» берёт лишь половину от возможных очков — впрочем, у «дикарей» совсем недавно была лавина травм в защите, которая тоже больно ударила по результатам. Однако лидер «Уайлд» выбыл надолго, и команде очень везёт, что бо́льшая часть этого времени придётся на паузу в регулярке. Будущее «Миннесоты» всё ещё кажется более интригующим, чем настоящее, рисковать уже в этом году пока как будто бы рановато, да и известные проблемы с потолком мешают. Однако ещё один хороший форвард для второго звена «Миннесоте» очень нужен.

Ва-банк

«Виннипег»

Когда, если не сейчас? «Джетс» всё ещё идут первыми в лиге, а этим летом рискуют потерять на рынке свободных агентов двух лидеров команды — Николая Элерса и Нила Пионка. Звенья «Виннипега» бо́льшую часть сезона не дёргают, при этом в составе есть позиции для усиления. Пожалуй, именно канадская команда должна делать самое щедрое предложение за Брока Нелсона из «Айлендерс», так как центральная ось «Джетс» не отличается глубиной. Точечное усиление в третью пару защиты тоже пригодится.

«Эдмонтон»

«Ойлерз» в первую очередь нужно усиливать оборону. Подписание Йона Клингберга — это скорее рискованная ставка в казино, чем надёжный вариант под матчи на вылет. Кроме того, не помешал бы и альтернативный вариант в воротах: Стюарт Скиннер за карьеру в плей-офф имеет лишь 89,4% сэйвов. Вариантов на этом рынке, правда, совсем мало: можно разве что вытащить у «Юты» проводящего блестящий сезон чеха Карела Веймелку, но «мормоны» могут закуситься по причинам, указанным выше.

Стюарт Скиннер Фото: David Zalubowski/AP Photo/ТАСС

«Вегас»

Даже если кажется, что у «рыцарей» и так с составом всё превосходно, главные баламуты рынка НХЛ находят, чем удивить. Драфт-пики в «Вегасе» расходуют по принципу «пренебречь — вальсируем» и год назад смогли вытащить Томаша Гертла на долгосрочном контракте. Подписание Саада из «Сент-Луиса» вряд ли будет единственным шагом команды — никакой фантазии не хватит, чтобы представить, какую блестящую игрушку захотят заполучить в Городе Грехов в этот раз.