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Расписание спортивных матчей 4 февраля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: «Зенит» — ЦСКА в футболе, хоккей и Рублёв против Чжичжэня
Михаил Георгиев
Спортивные события 4 февраля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
За чем следить 4 февраля: матчи Зимнего Кубка РПЛ, встреча двух грандов КХЛ, а также регулярный чемпионат НБА! Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:30: «Нэшвилл Предаторз» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
04 февраля 2025, вторник. 03:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Не начался
Оттава Сенаторз
Оттава
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: укрепит ли канадская команда позиции в зоне плей-офф?

«Оттава» даже без травмированного Линуса Улльмарка продолжает играть отлично и недавно разгромила «Миннесоту» 6:0. «Нэшвилл» же фактически закончил сезон и готовится к дедлайну переходов НХЛ. Однако восточным командам ни на секунду нельзя расслабляться, потому что плотность в таблице конференции нереальна, побеждать надо в каждой игре.

Что западные команды будут делать на дедлайне?
Капризову нужна помощь в атаке, Макдэвиду — в воротах. Запад НХЛ перед дедлайном
Капризову нужна помощь в атаке, Макдэвиду — в воротах. Запад НХЛ перед дедлайном

🏀 3:30: «Нью-Йорк Никс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
04 февраля 2025, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто лучше провёл работу над ошибками?

«Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс» уже встречались в этой регулярке ранее. В ноябре «ракеты» победили со счётом 109:97. Правда, последние свои матчи клубы проиграли – «Хьюстон» уступил «Бруклину», а «Нью-Йорк» – «Лейкерс». В целом команды по ходу сезона смотрятся отлично – обе идут на третьем месте в своей конференции. Кому на этот раз достанется победа?

Какие обмены нас ещё ждут?
В НБА ещё один громкий обмен! Вы думали, всё остановится на Дончиче и Дэвисе? LIVE
Live
В НБА ещё один громкий обмен! Вы думали, всё остановится на Дончиче и Дэвисе? LIVE

🏀 4:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
04 февраля 2025, вторник. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: серия поражений «оленей» продолжится?

Ни для кого не секрет, что Западная конференция в нынешнем виде намного сильнее Восточной. «Милуоки Бакс» испытывает огромные трудности при игре с командами с Запада. Клуб во главе с Яннисом Адетокунбо недавно уступил «Клипперс», «Портленду», «Спёрс» и «Мемфису». На очереди матч с лучшей командой конференции – «Оклахома-Сити Тандер». Удастся ли прервать череду неудач?

Последний громкий обмен!
У Вембаньямы звёздная подмога! Сделка калибра Дончич — Дэвис, но без лишней шумихи
У Вембаньямы звёздная подмога! Сделка калибра Дончич — Дэвис, но без лишней шумихи

⚽️ 15:00: «Краснодар» — «Динамо» Москва, Зимний Кубок РПЛ

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
04 февраля 2025, вторник. 15:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Краснодар» уступит снова?

На Winline Зимнем Кубке РПЛ стартует московское «Динамо». Команда Марцела Лички сыграет с «Краснодаром», который ранее уступил «Спартаку» — 2:3. Теперь южанам необходима победа, чтобы рассчитывать как минимум на матч за третье место. Но всё же главная задача для всех клубов — подготовка к рестарту сезона. Важнее не травмироваться, наиграть связи и извлечь ошибки.

Первый матч «Краснодара» со «Спартаком» завершился эпично:
Безумный матч «Спартака» и «Краснодара» с пятью голами. Всё решила последняя минута! Видео
Безумный матч «Спартака» и «Краснодара» с пятью голами. Всё решила последняя минута! Видео

🎾 16:30*: Андрей Рублёв (Россия, 4) — Чжан Чжичжэнь (Китай), Роттердам, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Роттердам. 1-й круг
04 февраля 2025, вторник. 16:30 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Чжан Чжичжэнь
50
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь

Интрига: как Рублёв стартует в Роттердаме?

Андрей Рублёв пытается вернуть свою игру и на турнире в Монпелье сумел добраться до 1/2 финала. Теперь 27-летний россиянин начинает борьбу на «пятисотнике» в Роттердаме. Его первым соперником стал китаец Чжан Чжичжэнь. Ранее теннисисты встречались трижды, и во всех случаях сильнее оказался Андрей — в Астане-2022, Дубае-2024 и Цинциннати-2024. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Ян-Леннард Штруфф — Фабиан Марожан.

Андрей пытается нащупать свою игру:
«Мой уровень далёк от топ-10». Рублёва ждут непростые времена, если он не найдёт себя
«Мой уровень далёк от топ-10». Рублёва ждут непростые времена, если он не найдёт себя

🏒 19:00: «Локомотив» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что победит: веселье или структура?

«Локомотиву», как оказалось, весьма сложно играть без Даниила Исаева: бэкапы «Локо» даже в оборонительной системе не могут заменить первого номера. «Спартак» же после разгрома СКА в Петербурге сильно лихорадит: команда проиграла шесть из девяти матчей, все встречи на выезде, а в Череповце пропустила восемь шайб в безумной игре. Появится ли у «Спартака» структура в обороне?

Видеообзор безумного матча:
Видео
«Северсталь» обыграла «Спартак» в матче с 14 шайбами

⚽️ 19:30: «Зенит» — ЦСКА, Зимний Кубок РПЛ

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Как «Зенит» начнёт Зимний Кубок?

«Зенит» откроет для себя Зимний Кубок РПЛ матчем с ЦСКА. Москвичи ранее минимально обыграли «Ростов». Теперь же победить будет тяжелее. До этого «Зенит» уступил в двух последних товарищеских встречах с московским «Динамо» (1:3) и армянской «Ноа» (1:2). Третий раз подряд петербуржцы уступать не настроены. Поэтому нас наверняка ждёт яркий матч.

В «Зените» скоро появится новый топ-игрок:
«Зенит» отдаёт большие деньги за цель «Спартака»! Саласар — прямая замена Клаудиньо
«Зенит» отдаёт большие деньги за цель «Спартака»! Саласар — прямая замена Клаудиньо

🏒 19:30: СКА — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Ак Барс
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как сыграют два гранда КХЛ?

СКА в последнее время одерживает трудные, но победы, и часто заходит в дополнительное время. Пресс-конференции Романа Ротенберга всё больше превращаются в стендап с регулярным вручением будильников. «Ак Барс» в последних матчах набрал отличную форму, проиграв лишь две встречи из последних 10, и одну — на Дальнем Востоке. Чья победная серия продолжится после матча в Петербурге?

Главный тренер СКА снова попадает в заголовки:
Р. Ротенберг: вы знаете, что произошло в 1945 году? Это важнее, чем сколько мы пропустили

🏒 19:30: ЦСКА — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Авангард
Омск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как «Авангард» сыграет без травмированных лидеров?

После кошмарного старта года ЦСКА внезапно встрепенулся и разгромил «Северсталь» с «Торпедо», отправив в ворота этих команд 12 шайб. «Авангард» же столкнулся с эпидемией травм, и даже агрессивная трансферная политика здесь не помогает: в Минске омской команде пришлось играть с 11 форвардами и защитником Артёмом Мурылёвым в нападении. Хватит ли сил «Авангарду» на ещё один подвиг?

Откуда в КХЛ столько травм?
В КХЛ эпидемия травм. Хоккей стал более «грязным» или команды добивает календарь?
В КХЛ эпидемия травм. Хоккей стал более «грязным» или команды добивает календарь?
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