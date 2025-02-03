Безумный концерт в КХЛ! Ливо идёт на рекорд, а победный гол «Салавата» — это нечто

Самый результативный матч между Уфой и «Магниткой» в КХЛ с 2015 года.

Если уж игровой день КХЛ не богат на встречи, как сегодняшний, то этот единственный матч должен быть таким, как в Уфе! «Салават Юлаев» и «Металлург» постарались на славу, чтобы насытить его целой прорвой интереснейших событий и десятком заброшенных шайб.

Начать хотя бы с того, что капитан уфимцев Григорий Панин, который после столкновения во встрече с «Авангардом» угодил в реанимацию с переломом ребра и остался в больнице в Омске, когда вся команда вернулась домой, появился во вполне добром здравии, но не на льду, а на тренерском мостике! Не первый раз уже, даже в этом сезоне, клубы дают вот так поучаствовать в игре своим травмированным лидерам (вспомнить того же Андрея Миронова на скамейке «Спартака») и попробовать себя в новой роли.

Вернулся в состав «Салавата Юлаева» и невероятный Джош Ливо, пропустивший предыдущий матч из-за травмы. Нападающий семимильными шагами движется к новому рекорду по голам за одну регулярку КХЛ и сегодня продолжил забивать!

Канадец сравнял счёт после того, как Никита Михайлис быстро вывел «Магнитку» вперёд в первом периоде, прицельно бросив в большинстве из круга вбрасывания.

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Ливо стал первым игроком в нынешнем сезоне КХЛ, сумевшим достичь отметки в 40 точных бросков. Форвард уфимского клуба реализовал большинство, огорчив Александра Смолина, которого Андрей Разин отрядил сегодня защищать последний рубеж «Металлурга». Если же говорить обо всей истории лиги, то ранее только Дмитрий Яшкин (40), Рид Буше (44) и Сергей Мозякин (48) покоряли отметку в 40+ голов в одном регулярном чемпионате.

У гостей вскоре снова появился шанс вырваться вперёд, но Денис Зернов не смог переиграть Александра Самонова, а в ответной атаке разобрался со Смолиным в ближнем бою. Второй период начался с дуплета «Магнитки» — сначала Михайлис оформил дубль, а затем Дмитрий Моисеев в третий раз пробил Самонова.

Прямо скажем, сегодня был не день вратарей, но иначе бы и не случилось этого безумного матча-концерта! А в третьем периоде началось самое интересное – Петунин, перехватив шайбу в зоне обороны, отправил Юрова на рандеву с вратарём, и на табло загорелись цифры 2:4.

Но тут же, через 30 секунд, Даниил Алалыкин забил с острого угла рикошетом от конька Яковлева, а затем Ярослав Цулыгин дальним броском сквозь трафик поставил арену на уши, сравняв счёт! Однако вишенкой на торте стал победный гол Уфы, который случился исключительно благодаря защитнику «Магнитки» Робину Прессу. Тот в совершенно безобидной ситуации сделал передачу через центр в своей зоне – прямо на клюшку Ремпалу, который переправил шайбу в ворота. «Что это было?» — читалось на лице бедного шведа, которое выхватили телекамеры после гола. Это было нечто.

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Александр Хмелевски снял все вопросы за две с половиной минуты до конца, установив окончательный счёт – 6:4 в пользу «Салавата». Этот матч стал самым результативным матчем в КХЛ между «Салаватом» и «Магниткой» с 2015 года (тогда, кстати, Уфа тоже выиграла 6:4, но на выезде).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.