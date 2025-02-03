Русской звезде НХЛ сломал челюсть партнёр по команде. Итоги дня в хоккее

«Салават Юлаев» отыгрался с 2:4 и победил «Магнитку» в Уфе, а Кирилл Марченко получил нелепую травму.

3 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялась всего одна встреча. Коротко подводим итог матча в Уфе, а также рассказываем о других важных новостях из мира хоккея.

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» в результативном матче с 10 голами

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург». Команды играли на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. «Салават Юлаев» одержал победу со счётом 6:4 (2:1, 0:2, 4:1).

В составе «Салават Юлаев» заброшенными шайбами отметились Джош Ливо, Шелдон Ремпал, оформивший дубль, Данил Алалыкин, Ярослав Цулыгин, Александр Хмелевски. За «Металлург» забил Никита Михайлис, оформивший дубль, Дмитрий Моисеев, Данила Юров.

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Примечательно, что перед началом третьего периода уфимцы уступали 2:3, а в начале заключительного отрезка хозяева пропустили ещё и четвёртую шайбу. Однако оставшегося времени команде Виктора Козлова хватило не только на то, чтобы восстановить равновесие, но и на победу в основное время. Решающий момент в матче произошёл при счёте 4:4, когда лидер гостей Робин Пресс допустил чудовищную ошибку, позволив оформить дубль Ремпалу.

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Кирилл Марченко получил перелом челюсти в матче с «Даллас Старз»

Российский хоккеист, игрок «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко получил перелом челюсти в матче с «Даллас Старз». Хоккеисты «Коламбуса» уступили со счётом 3:5.

В конце второго периода защитник «Коламбуса» Дэнтон Матейчук неудачно выбросил шайбу за пределы площадки – она отскочила на скамейку и попала Марченко в подбородок. Удар рассёк кожу на левой стороне лица и, судя по всему, был настолько сильным, что сломал нижнюю челюсть.

Сроки восстановления Марченко пока неясны, но стандартный период восстановления при переломе челюсти составляет от шести до восьми недель. Напомним, Марченко играет в НХЛ с 2022 года, у него в текущем чемпионате набрано 55 очков после 53 встреч. «Коламбус» сейчас находится на восьмом месте Восточной конференции НХЛ и попадает в зону плей-офф.

Представитель Панарина объяснил задолженность хоккеиста перед ФНС

Артём Гаврилов, представляющий интересы форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, прокомментировал задолженность россиянина перед ФНС России. Форвард имеет задолженность по налогам в размере 75 тыс. рублей. В случае неуплаты хоккеисту могут заблокировать счета и подать на него в суд.

«Предполагаю, что это связано с автомобильным налогом. Артемий мог пропустить сообщения, он же кнопочным телефоном пользуется. Разберёмся в ситуации. Написали, что он занимается изданием газет, книг и журналов. Это не так. Артемий курирует благотворительный фонд для помощи людям в сложных ситуациях», – цитирует Гаврилова «РИА Новости».

Напомним, в межсезонье 2019 года Панарин заключил контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на семь лет на общую сумму в $ 81,5 млн. Россиянин является одним из самых высокооплачиваемых хоккеистов в НХЛ.

Матчи на 4 февраля:

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 февраля 2025, вторник. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 февраля 2025, вторник. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2