«Белорусы в НХЛ прославляют страну. Это реклама нашего хоккея». Интервью с Хенкелем

Минское «Динамо» – одно из главных открытий текущего сезона КХЛ. Белорусский коллектив проводит один из самых ярких сезонов за последние годы и многими рассматривается как грозная сила на Западе с претензиями как минимум на второй раунд плей-офф. Минчане играют активно и агрессивно, другого от команд Дмитрия Квартальнова мы будто бы и не ждём.

Важную роль в успехах минчан играют бывшие игроки «Ак Барса», которые пошли в «Динамо» следом за Дмитрием Вячеславовичем. В первую очередь вспоминают Вадима Шипачёва, который именно в свитере с зубром на груди оформил новый бомбардирский рекорд КХЛ.

Но вместе с Шипачёвым в прошлое межсезонье в «Динамо» оказался ещё и Кристиан Хенкель. Это далеко не самый заметный защитник, однако без его надёжной игры в обороне минчане не смогли бы показывать свой фирменный прессинг на чужой половине площадки.

В интервью «Чемпионату» Кристиан рассказал, с какими эмоциями одноклубники встречали историческое достижение Шипачёва и как поздравили игрока, сравнил «Ак Барс» времён Квартальнова с минским «Динамо» образца текущего сезона, а также поделился планами своей команды оформиться в статусе топ-клуба.

«У меня хорошие воспоминания об «Ак Барсе» – татарский народ за годы стал близким»

– Два очень разных выездных матча для минского «Динамо» – в Магнитогорске и Нижнекамске. Насколько справедлива мысль, что с «Металлургом» вы ещё не вкатились до конца после паузы, а с «Нефтехимиком» уже вернулись в игровой ритм?

– Думаю, что так. После двухнедельной паузы, конечно, нужно будет время чтобы вернуться в игровой режим. Мы заранее это понимали, принимали ситуацию. Постепенно входим в игру, чувствуем ритм. Работали, старались. После «Металлурга» сделали определённые выводы, работу над ошибками. Поэтому получилось уверенно победить.

– Чем занималась команда во время этой двухнедельной паузы?

– Работала. Отдохнули немного, потом плодотворно поработали. Было несколько дней с двухразовыми тренировками, потом отдохнули ещё день, опять потренировались. Ничего особенного: совмещали работу с отдыхом, заложили базу на плей-офф. Всё шло в рабочем режиме.

– В целом история с вынужденной паузой сыграла для «Динамо» скорее в плюс или минус?

– Трудно сказать. В самой по себе ситуации с паузой в календаре нет ничего сверхъестественного. Не нужно искать в ней плюсы или минусы. Есть как есть, мы не выбираем календарь. Конечно, лучше играть, как по мне. Но, если предоставилось свободное время, мы принимаем ситуацию, постарались использовать её в свою пользу. Поработали хорошо, отдохнули. Надеюсь, что всё пойдёт в плюс.

– Когда играли в Нижнекамске, были особые эмоции? Всё-таки много времени провели в Татарстане, в соседней Казани.

– Одна республика, один народ, который стал мне за эти годы близким. Я об этом не забыл, воспоминаний много, хорошие годы провёл в Казани, в Татарстане — как в плане хоккея, так и в плане обычной жизни. Татары – прекрасный, дружелюбный народ. С Нижнекамском часто играли, когда я был в «Ак Барсе», поэтому воспоминаний много.

Кристиан Хенкель в «Ак Барсе» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Матчи с «Ак Барсом» в этом сезоне были для вас по-особенному принципиальными?

– Не скажу, что прямо принципиальными, я бы назвал их скорее особенно важными. Конечно же, хочется обыгрывать бывшую команду. С ребятами встретились после матча, пообщались. Приятно было их увидеть, поддерживаю связь со многими. Приятно было и сыграть, и пообщаться.

– С какими эмоциями выходили на лёд «Татнефть Арены»?

– С позитивными. У меня хорошие воспоминания об «Ак Барсе», было много хорошего. Поэтому выходил играть с отличным настроением.

– Если брать мнение со стороны, «Ак Барс» при Анваре Гатиятулине сильно отличается от «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова, Зинэтулы Билялетдинова и Олега Знарка?

– Сильно отличается, если вспоминать тот «Ак Барс», за который я играл. Много новых ребят появилось в составе, система игры поменялась. Поэтому отличий много.

– С Артёмом Лукояновым связь поддерживаете? Он не созванивался с вами перед переходом в жлобинский «Металлург»?

– Нет, с Лукой не созванивались. Я думаю, что он с Сергеем Костицыным на связи был, с ним он тоже вместе за «Ак Барс» играл. Наверняка с ним советовался, мне не звонил.

– Вас удивил тот факт, что один из лидеров «Ак Барса» оказался в чемпионате Беларуси?

– Я же не знаю всех подводных камней в этой истории, лучше спросить об этом у самого Артёма, как так случилось, что произошло. Это вопрос не ко мне.

«Не столь важно, кто в текущий момент тренер – нужно доказывать свою важность для клуба»

– Многие считают, что «Ак Барс» стал играть гораздо активнее, агрессивнее. Вы с этим согласны?

– Со стороны виднее, не скажу, что слежу плотно, но по рассказам ребят и по игре было видно, что рисунок тактический уже совсем другой, команда пошла в другом направлении. Быстро, агрессивно играли, активно в атаке. Надо понимать, что «Ак Барс» – это всегда «Ак Барс», кто бы сейчас ни стоял у руля в Казани. Это очень хорошая команда, поэтому всегда приятно и интересно с ними играть.

– Когда вас обменяли из «Ак Барса» в «Барыс», в прессе ходили разговоры, что вы не подходили под рисунок игры Зинэтулы Билялетдинова. Якобы у вас даже был конфликт. Сколько в этих слухах правды?

– Нет, никаких конфликтов у нас не было, ни в коем случае. Поэтому это всё выдумки. Просто так сложилась ситуация на тот момент, вот и всё.

– Как на вас повлиял уход Дмитрия Квартальнова из «Ак Барса»? Много времени играли при нём, с новым тренерским штабом приходилось заново доказывать свою состоятельность.

– Всегда нужно доказывать свою важность для клуба, в каждом новом сезоне бороться за место в составе, и не столь даже важно, кто в текущий конкретный момент главный тренер. Это новый тренер или старый, нет ничего особенного или страшного.

И при Квартальнове приходилось в течение трёх лет каждый новый сезон заново доказывать, что ты нужен, не только мне, каждому хоккеисту доказывать, что он достоин находиться в команде. Поэтому не вижу в этом никакой проблемы.

– Возвращение в минское «Динамо» именно под руководством Квартальнова для вас особенная история? Многие считают, что это «ваш» тренер.

– Мне важно в принципе играть, выходить на лёд. С любым тренером нужно срабатываться, выполнять тренерские установки, задачи. Выкладываться на все 100%. И тогда ты будешь играть.

Дмитрий Квартальнов во главе минского «Динамо» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Перед началом этого сезона всплывала информация о контрактных спорах с «Динамо». Сколько в ней правды?

– Всё, что было – мы со всем разобрались. Так что всё в порядке, эта страница уже перевёрнута.

– В бытовом плане в Минске вам комфортно? Вернулись фактически домой.

– Дом есть дом. В плане быта здесь всё обустроено, всё есть, привыкать ни к чему не понадобилось. Большинство ребят знаю, со всеми были в сборной, вместе играли. Так что как таковой адаптации не потребовалось, что всегда плюс. Всё отлично.

«Многие сейчас равняются на Ярославль, с ними тяжело играть и хочется их обыгрывать»

– Текущий сезон для Минска называют одним из самых успешных за последние годы. Как это ощущается внутри самой команды?

– Оценивать в любом случае нужно по плей-офф. Так происходит в топ-командах, мы работаем над тем, чтобы стать такой топ-командой. И я думаю, что сейчас у нас безусловно яркий сезон, здорово играем, но полноценно о чём-то судить можно будет только по итогам плей-офф.

– Регулярный чемпионат постепенно подходит к своему завершению. Для команды сейчас важнее шлифовать игровой рисунок, подводить физику или бороться за результат здесь и сейчас?

– Это заключительный отрезок чемпионата, и все большие клубы готовятся к плей-офф, пытаются закрутить последние винтики перед решающим отрезком чемпионата. Рисунок игры – самое главное в этот момент, к играм на выбывание важно подойти в хорошем эмоциональном и физическом состоянии.

Но и победы важны, хочется закончить регулярку на максимально высокой позиции, чтобы начать по возможности плей-офф у себя дома. Когда показываешь хорошую игру, какую ждёшь и в плей-офф, будут и победы, а значит, постепенно будешь подниматься выше по турнирной таблице.

– У Минска есть претензии попасть в топ-4?

– 100%. Чем выше получится подняться – тем лучше. Так у всех команд, на мой взгляд.

– Думаете о подборе соперника? Есть вариант, например, начать плей-офф в гостях, но против «Северстали». Не думаете об этом?

– Ничего нового вам не скажу, из 10 хоккеистов вам 10 скажут, что без разницы, с кем играть в плей-офф.

– Нет желания избежать встречи в первом раунде с «Локомотивом»? Пока что Ярославль смотрится командой без слабых мест.

– Мне кажется, мало кто хочет играть против «Локомотива» в первом раунде, вряд ли такие найдутся. Нам важно подняться повыше в турнирной таблице, начать дома. У нас есть все шансы для этого, тем более турнирная таблица со второго по седьмое-восьмое места очень плотная, и одна-две победы могут многое поменять.

– У вас впереди два матча с «Локомотивом». Это важная проверка перед играми на выбывание?

– Безусловно. Мы сыграли уже с «Локомотивом» две игры. Ярославль – это та команда, на которую сейчас многие равняются, они и в том году добрались до финала, и сейчас стабильно с большим отрывом идут по регулярке. С ними тяжело играть и хочется обыгрывать, это дополнительная мотивация.

«Быть рядом с таким игроком, как Шипачёв, в момент рекорда – огромная честь»

– Как вы охарактеризуете текущий игровой стиль минского «Динамо»? Есть ли схожие черты с «Ак Барсом» времён Дмитрия Квартальнова?

– На мой взгляд, много схожего. Атаки с ходу, давление, игра больше в зоне атаки. Нужно много бросать, работать на пятаке.

– Самое главное в хоккее Квартальнова – полная выкладка на площадке? От своей зоны до чужой, много бегать, выигрывать единоборства…

– Безусловно, делаем на это упор. В первую очередь для Дмитрия Вячеславовича важна самоотдача каждого хоккеиста, в каждой игре ты выходишь доказывать, что достоин места в составе. Для него все в команде равны, и я думаю, это правильно, самое главное – это приносить результат. Так что будем работать дальше.

– Серьёзный упор делаете на физическую подготовку?

– Как раз за освободившиеся две недели у нас была возможность подлатать эти моменты, делали упор на физику. Так что, думаю, проблем с физическим состоянием не будет.

– Вы играете вместе с Вадимом Шипачёвым. Насколько приятно было его встретить после совместного выступления за «Ак Барс»?

– С такой легендой всегда приятно играть, приятно даже просто встретиться. Мы отлично в Казани провели время, когда в Минск Вадим переходил, со мной также созванивался. Что-то советовал, подсказывал ему. Всё здорово, огромная честь с ним вместе играть.

Вадим Шипачёв Фото: Денис Костюченко, photo.khl.ru

– Весь Вашингтон живёт сейчас рекордом Овечкина. Жил ли Минск рекордом Шипачёва?

– Был большой ажиотаж, огромный на самом деле. И, как мне кажется, на Вадима вся эта история с рекордом немного давила. Это нормально, человеческий фактор. Какой бы легендой ты ни был, на Вадима это давило. Но он отлично со всем справился.

Со стороны клуба, со стороны партнёров была полная поддержка, удалось всё красиво представить. Отдельные награждения, таймеры, специальные мероприятия на этот счёт. Шипачёв добился огромного, выдающегося достижения, и быть рядом с таким игроком в такой важный момент – это огромная честь. Просто круто, очень круто.

– Не думали порой лишний раз выдать пас на Вадима, вывести на хороший бросок? Чтобы приблизить рекорд.

– Настолько плотно об этом не думали, такого не было. Но и Вадим, надо понимать, такой хоккеист, что там ничего не надо специально подстраивать. Там оно само, хочешь ты этого или нет, он всё равно найдёт свою передачу или забьёт гол, всегда находит. Так что с этим проблем не было.

– Как команда поздравила Шипачёва? Вадим «проставлялся» за рекорд?

– Конечно, мы его поздравляли, Вадим, как мне кажется, уже просто устал от всех этих награждений. После каждой игры награждения, поздравления от всех ребят. После одного рекорда – торт, после ещё одного — майка в рамке в подарок, каждый раз находили способ чем-то удивить, приятное сделать человеку. Всё-таки большие рекорды, большие достижения. Находили способ и Вадиму приятное сделать, и позитив в команде поддержать.

– Забавных историй на этот счёт не было? Не было мысли как-то подколоть Вадима?

– Понравилась идея с майками, когда нам дали на разминку всем игровые майки и у всех было написано «Вадим Шипачёв». Если не ошибаюсь, там был подсчёт количества сыгранных встреч. После рекорда по очкам подарили торт. Надеюсь, ему было приятно.

– Следующий важный рекорд – забитые голы в регулярных чемпионатах. Преимущество у Сергея Мозякина приличное, но Вадим второй. Верите, что покорит и эту вершину?

– Вадик — огромный профессионал. Мы все верим в него, уверен, что он и сам верит в себя. Будем стараться помогать ему в этом. Надеюсь, побьёт рекорд, он будет делать всё для этого, а мы будем стараться ему помогать.

«Белорусы в НХЛ прославляют нашу страну, это реклама нашего хоккея»

– Следите за рекордом Овечкина? Наверное, весь хоккейный мир следит.

– Конечно, а как не следить? За этим невозможно не следить, любого человека спросишь, даже не из мира хоккея, даже тех, кто спортом особо не интересуется – наверняка хоть что-то слышал. Уже осталось 17 голов, дистанция небольшая. Мы все следим, на наших глазах творится история.

– Нет обиды, что все следят за рекордом Овечкина и упускают тем временем шикарный сезон Алексея Протаса? Ваш соотечественник – едва ли не главное открытие сезона в НХЛ.

– Не думаю, что о нём никто не говорит, по крайней мере, у нас в Беларуси все знают Алексея. Он проводит прекрасный сезон. Понятное дело, что достижения Саши Овечкина немного выше стоят, но и про Лёшу никто не забывает, все наблюдают, смотрят за его игрой. На Родине все его поддерживают.

– Вы с ним знакомы, пересекались?

– Пересекались в сборной.

– То есть вас не удивил его прогресс?

– Лёша – пробивной человек, у него все данные есть: и физика, и катание, и бросок. Все хоккейные данные при нём, трудолюбивый, работоспособный парень. Поэтому молодец, я рад что у него всё получается, надеюсь, и дальше всё будет идти так, как нужно. Главное – здоровье.

– Когда следите за соотечественниками в НХЛ, нет грусти, что сами не попробовали себя в лучшей лиге мира?

– Не думаю об этом. Рад за ребят, что у них всё получается, что у них всё хорошо. Надеюсь, также и будет получаться, что они будут играть и набирать очки, приносить победы своим командам. Никакой зависти не было точно.

– Дальше ждёте Протаса, Шаранговича и других ребят дома в минском «Динамо»? Хотелось бы их вернуть обратно?

– Пускай играют в НХЛ, пока могут, пока у них идёт. Здорово играют, НХЛ – лучшая лига мира, это в том числе и реклама Беларуси, реклама белорусского хоккея, пусть выступают, пока они востребованы. Ребята прославляют страну, это популяризация хоккея в стране, они приносят её. Поэтому молодцы.

Кристиан Хенкель в сборной Беларуси Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

– Есть мнение, что сборная Беларуси серьёзно прибавила в качестве и в рисунке игры за последние пару лет за счёт регулярных спаррингов со сборной России. Насколько этот тезис соответствует действительности?

– Матчи со сборной России помогли нам вырасти в хоккейном, в игровом плане. Против России играть – это большой и важный опыт для многих ребят. У сборной России всегда хороший уровень игры, всегда привозят ребят, которые в своих клубах в КХЛ на ведущих ролях. И на Кубке Первого канала была очень тяжёлая, напряжённая игра, кость в кость.

Всегда интересно играть со сборной России, и мы уже не мальчики для битья, есть возможность показать себя, побороться за победу.