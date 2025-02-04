Уважение и восхищение! 25 россиян — в символических сборных клубов НХЛ в XXI веке

НХЛ наконец завершила подведение итогов первой четверти XXI века.
С начала 2025 года лига ежедневно публиковала по две символические сборные франшиз за последние 25 лет. Теперь, когда все команды лучших собраны, настало время и нам подвести итоги.
Суммарно в список попали 25 россиян из 18 клубов. Причём четверо удостоились этой чести аж дважды — то есть технически наши хоккеисты упоминались 29 раз.
Кто же попал в символические сборные франшиз НХЛ за первую четверть XXI века? Кто из россиян оказался в этих списках?
Центральный дивизион
«Аризона Койотс»/«Финикс Койотс»
«Аризона Койотс»
Фото: NHL.com
В символические сборные франшизы, которая прекратила существование, попал один россиянин — вратарь Илья Брызгалов.
«Виннипег Джетс»/«Атланта Трэшерз»
«Виннипег Джетс»
Фото: NHL.com
«Виннипег Джетс»
Фото: NHL.com
В первой сборной «Виннипега» также оказался один россиянин. Что самое забавное, он никогда и не играл за «Джетс»! Речь об Илье Ковальчуке. Нападающий выступал за «Атланту», которая позже стала «Виннипегом».
«Даллас Старз»
«Даллас Старз»
Фото: NHL.com
«Даллас Старз»
Фото: NHL.com
В сборную «Далласа» попал защитник Сергей Зубов.
«Колорадо Эвеланш»
«Колорадо Эвеланш»
Фото: NHL.com
«Колорадо Эвеланш»
Фото: NHL.com
В символической сборной «лавин» также оказался россиянин, но, к удивлению многих, не Валерий Ничушкин — одна из важнейших причин завоевания Кубка Стэнли в 2023 году. Во вторую команду попал вратарь Семён Варламов.
«Миннесота Уайлд»
«Миннесота Уайлд»
Фото: NHL.com
В первую сборную «дикарей» ожидаемо добавили нападающего Кирилла Капризова.
«Нэшвилл Предаторз»
«Нэшвилл Предаторз»
Фото: NHL.com
«Нэшвилл Предаторз»
Фото: NHL.com
В составе «хищников» россиян не оказалось.
«Сент-Луис Блюз»
«Сент-Луис Блюз»
Фото: NHL.com
Зато в первую сборную «блюзменов» ожидаемо попал нападающий Владимир Тарасенко — один из творцов победы команды в плей-офф в 2019 году.
«Чикаго Блэкхоукс»
«Чикаго Блэкхоукс»
Фото: NHL.com
«Чикаго» может похвастать крайне звёздным составом, в котором не нашлось места для российских хоккеистов.
ХК «Юта»
ХК «Юта»
Фото: NHL.com
ХК «Юта»
Фото: NHL.com
А это, пожалуй, самая уморительная часть. Для «Юты», которая существует около полугода, также составили две символические сборные. Команда официально не стала правопреемницей «Аризоны», но ей повезло с наследием «койотов» в виде хоккеистов. В первой сборной оказался защитник Михаил Сергачёв.
Как говорится, 25 лет за полгода…
Тихоокеанский дивизион
«Анахайм Дакс»
«Анахайм Дакс»
Фото: NHL.com
В «Анахайме» не нашлось места для россиян.
«Ванкувер Кэнакс»
«Ванкувер Кэнакс»
Фото: NHL.com
«Ванкувер Кэнакс»
Фото: NHL.com
В сборных «Ванкувера» также не оказалось российских хоккеистов.
«Вегас Голден Найтс»
«Вегас Голден Найтс»
Фото: NHL.com
«Вегас Голден Найтс»
Фото: NHL.com
Сборные «рыцарей», очевидно, составлены преимущественно из хоккеистов чемпионского состава. Исключением стал только Марк-Андре Флёри, успевший закрепить за собой статус легенды «Вегаса».
А россиян в составе не оказалось.
«Калгари Флэймз»
«Калгари Флэймз»
Фото: NHL.com
В составе «огоньков» также не нашлось места для российских хоккеистов. Однако НХЛ добавила в первую сборную Джонни Годро.
«Лос-Анджелес Кингз»
«Лос-Анджелес Кингз»
Фото: NHL.com
«Лос-Анджелес Кингз»
Фото: NHL.com
«Короли» без россиян.
«Сан-Хосе Шаркс»
«Сан-Хосе Шаркс»
Фото: NHL.com
«Сан-Хосе Шаркс»
Фото: NHL.com
В составе «акул» оказался вратарь Евгений Набоков.
«Сиэтл Кракен»
«Сиэтл Кракен»
Фото: NHL.com
«Сиэтл Кракен»
Фото: NHL.com
«Сиэтл», как и «Юта», существует совсем ничего, однако в сборные «кракенов» не попали россияне.
«Эдмонтон Ойлерз»
«Эдмонтон Ойлерз»
Фото: NHL.com
«Эдмонтон Ойлерз»
Фото: NHL.com
«Нефтяники» с Макдэвидом и Драйзайтлем, но без россиян.
Атлантический дивизион
«Баффало Сэйбрз»
«Баффало Сэйбрз»
Фото: NHL.com
«Баффало Сэйбрз»
Фото: NHL.com
В «Баффало» россиян тоже не оказалось. Хотя когда-то там здорово себя проявил Максим Афиногенов!
«Бостон Брюинз»
«Бостон Брюинз»
Фото: NHL.com
«Бостон Брюинз»
Фото: NHL.com
«Мишки» также без российских хоккеистов.
«Детройт Ред Уингз»
«Детройт Ред Уингз»
Фото: NHL.com
«Детройт Ред Уингз»
Фото: NHL.com
Зато у «красных крыльев» их ожидаемо сразу двое — Павел Дацюк и Сергей Фёдоров!
«Монреаль Канадиенс»
«Монреаль Канадиенс»
Фото: NHL.com
«Монреаль Канадиенс»
Фото: NHL.com
У «Хабс», как и у «Детройта», двое россиян в сборных, причём оба в первой — защитник Андрей Марков и нападающий Алексей Ковалёв.
«Оттава Сенаторз»
«Оттава Сенаторз»
Фото: NHL.com
«Оттава Сенаторз»
Фото: NHL.com
«Сенаторы» без россиян.
«Тампа-Бэй Лайтнинг»
«Тампа-Бэй Лайтнинг»
Фото: NHL.com
«Тампа-Бэй Лайтнинг»
Фото: NHL.com
В первой сборной «молний» ожидаемо оказались форвард Никита Кучеров и голкипер Андрей Василевский.
«Торонто Мэйпл Лифс»
«Торонто Мэйпл Лифс»
Фото: NHL.com
«Кленовые листья» без россиян.
«Флорида Пантерз»
«Флорида Пантерз»
Фото: NHL.com
В состав «пантер» попали нападающий Павел Буре и вратарь Сергей Бобровский.
Столичный дивизион
«Нью-Йорк Айлендерс»
«Нью-Йорк Айлендерс»
Фото: NHL.com
«Нью-Йорк Айлендерс»
Фото: NHL.com
«Островитянам» повезло с российскими вратарями. В обеих сборных «Айлендерс» оказались наши голкиперы — Илья Сорокин и Семён Варламов, для которого это попадание в списки лучших уже второе.
«Вашингтон Кэпиталз»
«Вашингтон Кэпиталз»
Фото: NHL.com
«Вашингтон Кэпиталз»
Фото: NHL.com
«Столичные» стали самой «русской» командой. В сборных «Кэпиталз» оказалось сразу четверо россиян. Правда, только Александру Овечкину удалось попасть в первую команду. Вторая была представлена нападающим Евгением Кузнецовым и защитниками Сергеем Гончаром и Дмитрием Орловым.
«Каролина Харрикейнз»
«Каролина Харрикейнз»
Фото: NHL.com
«Каролина Харрикейнз»
Фото: NHL.com
В составе «ураганов» россиян не оказалось, но, возможно, однажды в символические сборные смогут попасть Андрей Свечников, Дмитрий Орлов и Пётр Кочетков.
«Коламбус Блю Джекетс»
«Коламбус Блю Джекетс»
Фото: NHL.com
«Синие мундиры» представлены двумя российскими хоккеистами. Это вратарь Сергей Бобровский, для которого такое упоминание стало вторым, и нападающий Артемий Панарин.
«Нью-Джерси Дэвилз»
«Нью-Джерси Дэвилз»
Фото: NHL.com
«Нью-Джерси Дэвилз»
Фото: NHL.com
«Дьяволы» без россиян.
«Питтсбург Пингвинз»
«Питтсбург Пингвинз»
Фото: NHL.com
«Питтсбург Пингвинз»
Фото: NHL.com
Среди «пингвинов» оказалось двое российских хоккеистов. Это, естественно, нападающий Евгений Малкин, а также защитник Сергей Гончар, который был упомянут во второй раз.
«Нью-Йорк Рейнджерс»
«Нью-Йорк Рейнджерс»
Фото: NHL.com
«Нью-Йорк Рейнджерс»
Фото: NHL.com
В первой символической сборной оказался форвард Артемий Панарин, который также был в команде «Коламбуса». Во вторую попал вратарь Игорь Шестёркин. Шести, конечно, заслуживает места и в первой, но Хенрик Лундквист — это культовая личность для Нью-Йорка. Его потеснить может позволить лишь Кубок Стэнли.
«Филадельфия Флайерз»
«Филадельфия Флайерз»
Фото: NHL.com
«Филадельфия Флайерз»
Фото: NHL.com
В составе «лётчиков» оказался защитник Иван Проворов.