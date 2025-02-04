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25 россиян попали в символические сборные клубов НХЛ за 25 лет XXI века, НХЛ объявила лучших хоккеистов, Овечкин, Малкин, Кучеров

Уважение и восхищение! 25 россиян — в символических сборных клубов НХЛ в XXI веке
Владимир Лаевский
25 россиян — в символических сборных клубов НХЛ
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Четверо хоккеистов попали сразу в две команды, а «Вашингтон» стал самым «русским» клубом.

НХЛ наконец завершила подведение итогов первой четверти XXI века.

С начала 2025 года лига ежедневно публиковала по две символические сборные франшиз за последние 25 лет. Теперь, когда все команды лучших собраны, настало время и нам подвести итоги.

Суммарно в список попали 25 россиян из 18 клубов. Причём четверо удостоились этой чести аж дважды — то есть технически наши хоккеисты упоминались 29 раз.

Кто же попал в символические сборные франшиз НХЛ за первую четверть XXI века? Кто из россиян оказался в этих списках?

Центральный дивизион

Вариант «Чемпионата»:
Сборные клубов НХЛ за четверть века. Первая часть большого проекта «Чемпионата»
Сборные клубов НХЛ за четверть века. Первая часть большого проекта «Чемпионата»

«Аризона Койотс»/«Финикс Койотс»

«Аризона Койотс»

«Аризона Койотс»

Фото: NHL.com

В символические сборные франшизы, которая прекратила существование, попал один россиянин — вратарь Илья Брызгалов.

«Виннипег Джетс»/«Атланта Трэшерз»

«Виннипег Джетс»

«Виннипег Джетс»

Фото: NHL.com

«Виннипег Джетс»

«Виннипег Джетс»

Фото: NHL.com

В первой сборной «Виннипега» также оказался один россиянин. Что самое забавное, он никогда и не играл за «Джетс»! Речь об Илье Ковальчуке. Нападающий выступал за «Атланту», которая позже стала «Виннипегом».

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«Даллас Старз»

«Даллас Старз»

«Даллас Старз»

Фото: NHL.com

«Даллас Старз»

«Даллас Старз»

Фото: NHL.com

В сборную «Далласа» попал защитник Сергей Зубов.

Зубов оказался и в нашей сборной:
Овечкин — не первый, Кучеров и Дацюк — в топ-5. Лучшие россияне в истории НХЛ: 10-1
Овечкин — не первый, Кучеров и Дацюк — в топ-5. Лучшие россияне в истории НХЛ: 10-1

«Колорадо Эвеланш»

«Колорадо Эвеланш»

«Колорадо Эвеланш»

Фото: NHL.com

«Колорадо Эвеланш»

«Колорадо Эвеланш»

Фото: NHL.com

В символической сборной «лавин» также оказался россиянин, но, к удивлению многих, не Валерий Ничушкин — одна из важнейших причин завоевания Кубка Стэнли в 2023 году. Во вторую команду попал вратарь Семён Варламов.

«Миннесота Уайлд»

«Миннесота Уайлд»

«Миннесота Уайлд»

Фото: NHL.com

В первую сборную «дикарей» ожидаемо добавили нападающего Кирилла Капризова.

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«Нэшвилл Предаторз»

«Нэшвилл Предаторз»

«Нэшвилл Предаторз»

Фото: NHL.com

«Нэшвилл Предаторз»

«Нэшвилл Предаторз»

Фото: NHL.com

В составе «хищников» россиян не оказалось.

«Сент-Луис Блюз»

«Сент-Луис Блюз»

«Сент-Луис Блюз»

Фото: NHL.com

Зато в первую сборную «блюзменов» ожидаемо попал нападающий Владимир Тарасенко — один из творцов победы команды в плей-офф в 2019 году.

«Чикаго Блэкхоукс»

«Чикаго Блэкхоукс»

«Чикаго Блэкхоукс»

Фото: NHL.com

«Чикаго» может похвастать крайне звёздным составом, в котором не нашлось места для российских хоккеистов.

ХК «Юта»

ХК «Юта»

ХК «Юта»

Фото: NHL.com

ХК «Юта»

ХК «Юта»

Фото: NHL.com

А это, пожалуй, самая уморительная часть. Для «Юты», которая существует около полугода, также составили две символические сборные. Команда официально не стала правопреемницей «Аризоны», но ей повезло с наследием «койотов» в виде хоккеистов. В первой сборной оказался защитник Михаил Сергачёв.

Как говорится, 25 лет за полгода…

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Тихоокеанский дивизион

Версия «Чемпионата»:
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«Анахайм Дакс»

«Анахайм Дакс»

«Анахайм Дакс»

Фото: NHL.com

В «Анахайме» не нашлось места для россиян.

«Ванкувер Кэнакс»

«Ванкувер Кэнакс»

«Ванкувер Кэнакс»

Фото: NHL.com

«Ванкувер Кэнакс»

«Ванкувер Кэнакс»

Фото: NHL.com

В сборных «Ванкувера» также не оказалось российских хоккеистов.

«Вегас Голден Найтс»

«Вегас Голден Найтс»

«Вегас Голден Найтс»

Фото: NHL.com

«Вегас Голден Найтс»

«Вегас Голден Найтс»

Фото: NHL.com

Сборные «рыцарей», очевидно, составлены преимущественно из хоккеистов чемпионского состава. Исключением стал только Марк-Андре Флёри, успевший закрепить за собой статус легенды «Вегаса».

А россиян в составе не оказалось.

У «Вегаса» появилась российская звезда:
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«Калгари Флэймз»

«Калгари Флэймз»

«Калгари Флэймз»

Фото: NHL.com

В составе «огоньков» также не нашлось места для российских хоккеистов. Однако НХЛ добавила в первую сборную Джонни Годро.

«Лос-Анджелес Кингз»

«Лос-Анджелес Кингз»

«Лос-Анджелес Кингз»

Фото: NHL.com

«Лос-Анджелес Кингз»

«Лос-Анджелес Кингз»

Фото: NHL.com

«Короли» без россиян.

«Сан-Хосе Шаркс»

«Сан-Хосе Шаркс»

«Сан-Хосе Шаркс»

Фото: NHL.com

«Сан-Хосе Шаркс»

«Сан-Хосе Шаркс»

Фото: NHL.com

В составе «акул» оказался вратарь Евгений Набоков.

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«Сиэтл Кракен»

«Сиэтл Кракен»

«Сиэтл Кракен»

Фото: NHL.com

«Сиэтл Кракен»

«Сиэтл Кракен»

Фото: NHL.com

«Сиэтл», как и «Юта», существует совсем ничего, однако в сборные «кракенов» не попали россияне.

«Эдмонтон Ойлерз»

«Эдмонтон Ойлерз»

«Эдмонтон Ойлерз»

Фото: NHL.com

«Эдмонтон Ойлерз»

«Эдмонтон Ойлерз»

Фото: NHL.com

«Нефтяники» с Макдэвидом и Драйзайтлем, но без россиян.

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Атлантический дивизион

Вариант «Чемпионата»:
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«Баффало Сэйбрз»

«Баффало Сэйбрз»

«Баффало Сэйбрз»

Фото: NHL.com

«Баффало Сэйбрз»

«Баффало Сэйбрз»

Фото: NHL.com

В «Баффало» россиян тоже не оказалось. Хотя когда-то там здорово себя проявил Максим Афиногенов!

Зато Афиногенов есть в нашем топе:
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«Бостон Брюинз»

«Бостон Брюинз»

«Бостон Брюинз»

Фото: NHL.com

«Бостон Брюинз»

«Бостон Брюинз»

Фото: NHL.com

«Мишки» также без российских хоккеистов.

«Детройт Ред Уингз»

«Детройт Ред Уингз»

«Детройт Ред Уингз»

Фото: NHL.com

«Детройт Ред Уингз»

«Детройт Ред Уингз»

Фото: NHL.com

Зато у «красных крыльев» их ожидаемо сразу двое — Павел Дацюк и Сергей Фёдоров!

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«Монреаль Канадиенс»

«Монреаль Канадиенс»

«Монреаль Канадиенс»

Фото: NHL.com

«Монреаль Канадиенс»

«Монреаль Канадиенс»

Фото: NHL.com

У «Хабс», как и у «Детройта», двое россиян в сборных, причём оба в первой — защитник Андрей Марков и нападающий Алексей Ковалёв.

«Оттава Сенаторз»

«Оттава Сенаторз»

«Оттава Сенаторз»

Фото: NHL.com

«Оттава Сенаторз»

«Оттава Сенаторз»

Фото: NHL.com

«Сенаторы» без россиян.

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

Фото: NHL.com

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

Фото: NHL.com

В первой сборной «молний» ожидаемо оказались форвард Никита Кучеров и голкипер Андрей Василевский.

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«Торонто Мэйпл Лифс»

«Торонто Мэйпл Лифс»

«Торонто Мэйпл Лифс»

Фото: NHL.com

«Кленовые листья» без россиян.

«Флорида Пантерз»

«Флорида Пантерз»

«Флорида Пантерз»

Фото: NHL.com

В состав «пантер» попали нападающий Павел Буре и вратарь Сергей Бобровский.

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Столичный дивизион

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«Нью-Йорк Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс»

Фото: NHL.com

«Нью-Йорк Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс»

Фото: NHL.com

«Островитянам» повезло с российскими вратарями. В обеих сборных «Айлендерс» оказались наши голкиперы — Илья Сорокин и Семён Варламов, для которого это попадание в списки лучших уже второе.

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«Вашингтон Кэпиталз»

«Вашингтон Кэпиталз»

«Вашингтон Кэпиталз»

Фото: NHL.com

«Вашингтон Кэпиталз»

«Вашингтон Кэпиталз»

Фото: NHL.com

«Столичные» стали самой «русской» командой. В сборных «Кэпиталз» оказалось сразу четверо россиян. Правда, только Александру Овечкину удалось попасть в первую команду. Вторая была представлена нападающим Евгением Кузнецовым и защитниками Сергеем Гончаром и Дмитрием Орловым.

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«Каролина Харрикейнз»

«Каролина Харрикейнз»

«Каролина Харрикейнз»

Фото: NHL.com

«Каролина Харрикейнз»

«Каролина Харрикейнз»

Фото: NHL.com

В составе «ураганов» россиян не оказалось, но, возможно, однажды в символические сборные смогут попасть Андрей Свечников, Дмитрий Орлов и Пётр Кочетков.

«Коламбус Блю Джекетс»

«Коламбус Блю Джекетс»

«Коламбус Блю Джекетс»

Фото: NHL.com

«Синие мундиры» представлены двумя российскими хоккеистами. Это вратарь Сергей Бобровский, для которого такое упоминание стало вторым, и нападающий Артемий Панарин.

«Нью-Джерси Дэвилз»

«Нью-Джерси Дэвилз»

«Нью-Джерси Дэвилз»

Фото: NHL.com

«Нью-Джерси Дэвилз»

«Нью-Джерси Дэвилз»

Фото: NHL.com

«Дьяволы» без россиян.

«Питтсбург Пингвинз»

«Питтсбург Пингвинз»

«Питтсбург Пингвинз»

Фото: NHL.com

«Питтсбург Пингвинз»

«Питтсбург Пингвинз»

Фото: NHL.com

Среди «пингвинов» оказалось двое российских хоккеистов. Это, естественно, нападающий Евгений Малкин, а также защитник Сергей Гончар, который был упомянут во второй раз.

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«Нью-Йорк Рейнджерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Фото: NHL.com

«Нью-Йорк Рейнджерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Фото: NHL.com

В первой символической сборной оказался форвард Артемий Панарин, который также был в команде «Коламбуса». Во вторую попал вратарь Игорь Шестёркин. Шести, конечно, заслуживает места и в первой, но Хенрик Лундквист — это культовая личность для Нью-Йорка. Его потеснить может позволить лишь Кубок Стэнли.

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«Филадельфия Флайерз»

«Филадельфия Флайерз»

«Филадельфия Флайерз»

Фото: NHL.com

«Филадельфия Флайерз»

«Филадельфия Флайерз»

Фото: NHL.com

В составе «лётчиков» оказался защитник Иван Проворов.

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