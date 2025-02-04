Трамп не помог. Бан России в международном хоккее продлён ещё на год

Увы, но чуда не случилось – ИИХФ вынесла решение о продлении отстранения сборной России по хоккею на следующий, 2026 год. Если кто-то думал, что со вступлением в должность президента США Дональда Трампа быстро произойдут позитивные подвижки, их надежды не оправдались. Не помогло и участие в заседании Совета ИИХФ Павла Буре – члена Совета федерации от России.

«На протяжении трёх лет наша федерация и я лично активно работали с ИИХФ и всей хоккейной семьёй, чтобы сборная России смогла вернуться на международную арену. За это время мы добились того, что нашу позицию наконец слышат партнёры. На последнем заседании я лично выступал три раза. До этого нам вообще не давали озвучивать свою позицию или даже присутствовать на заседании.

Одним из аргументов ИИХФ не допускать нашу команду была безопасность участников. По нашему мнению, этот аргумент недостаточно сильный. В НХЛ выступают более 50 россиян. Российские пловцы, шахматисты, представители других видов спорта участвуют в международных соревнованиях – и никаких инцидентов на них не происходит. Одним из наших предложений было профинансировать дополнительную безопасность российской команды, только чтобы болельщики хоккея по всему миру снова увидели в деле одну из сильнейших сборных планеты.

Какое бы решение ни было бы принято сейчас, ИИХФ в любом случае придётся допускать нашу команду, так как без России уровень чемпионатов мира гораздо ниже. Мы будем оспаривать это решение в суде и в любом случае добьёмся своего», — приводятся слова Буре в официальном телеграм-аккаунте ФХР.

Призрачная надежда на то, что решение ещё может быть пересмотрено, остаётся. Это можно будет сделать после ЧМ-2025, кроме того, осенью пройдёт ежегодный Конгресс ИИХФ. «Международная федерация хоккея допускает возможность пересмотра решения в случае остановки вооружённого конфликта на Украине», — сообщает ФХР.

«Санкции должны сняться, чтобы Россия участвовала в ЧМ»

Чемпион мира Максим Сушинский не верил в положительный исход дела.

«Нет логистики, нет ничего. Санкции должны сняться, чтобы сборная России участвовала в чемпионате мира. Всё остальное тоже должно быть снято. Пока этого не будет сделано, шансов мало. Я не питал никаких надежд. А что у нас изменилось в сравнении с прошлым годом? В Америке поменялся президент, а мы думаем, что у нас всё сразу хорошо будет! Может, что-то поменяется, когда о чём-то договорятся. Пока — только разговоры.

Конечно, хочется, чтобы всё это побыстрее ушло и мы съездили поболеть за наших ребят. Думаю, больше шансов, что мы поучаствуем в Кубке мира. Организация привыкла зарабатывать деньги. С багажом российских хоккеистов в НХЛ это будет очень интересное мероприятие. Здесь больше шансов на допуск российских игроков», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов тоже не удивлён этому решению.

«Решение ИИФХ — вполне ожидаемое. Не думаю, что проснувшись, они поменяли своё мнение. Некоторые члены международной федерации говорят объективно, но, видимо, не все ещё созрели. Вот когда-то у них в голове что-то изменится, тогда, может, и будет потепление», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Олимпиада — под вопросом

Участие сборной России в олимпийском хоккейном турнире, который должен начаться менее чем через год, по-прежнему остаётся под вопросом. Но это прерогатива МОК, а не ИИХФ. Впрочем, особых иллюзий и по этому поводу пока питать не стоит. На Играх в Париже были допущены только индивидуальные спортсмены, а в командных видах спорта россиян оставили под запретом.

Готовимся к худшему, но всё же в глубине души ещё надеемся на лучшее. То есть увидеть действительно всех сильнейших в Италии-2026.