«Ак Барс» — почти год без Билялетдинова. Как изменил команду Анвар Гатиятулин?

Анвар Гатиятулин окончательно стал в «Ак Барсе» своим. При том что собственно спортивные результаты казанцев вызывают скорее противоречивые эмоции, своей открытостью и подходом к построению команды Анвар Рафаилович заставил уважать себя даже ярых скептиков назначения специалиста без опыта больших побед в топ-клуб.

У «Ак Барса» Гатиятулина есть свой фирменный стиль, и он точно существенно отличается от хоккея Зинэтулы Билялетдинова или Дмитрия Квартальнова. Регулярный сезон подходит к завершающему отрезку, и пусть полноценные выводы можно будет делать только по итогам плей-офф, пищи для анализа вектора движения, в котором идёт казанский клуб при новом главном тренере, уже достаточно. Так какой он – «Ак Барс» Гатиятулина?

В конце марта прошлого года Зинэтула Билялетдинов принял решение в очередной раз закончить с тренерской деятельностью (или снова взять паузу?) и уйти от прямого руководства «Ак Барсом». К этому наверняка подтолкнул провал в плей-офф – поражение в первом раунде 1-4 от «Автомобилиста» для многих было шокирующим. При этом всем было очевидно, что время Билялетдинова закончилось и, несмотря даже на выход в финал в 2023, казанцам нужно идти дальше. Только мало какой клуб КХЛ имеет настолько прочные связи с одним конкретным тренером, поэтому любой, кто встаёт за скамейкой «Ак Барса», будет вынужден столкнуться с невероятным давлением. Олег Знарок продержался всего лишь три месяца регулярки – от титулованного тренера отказались после первой же полосы неудач. Полноценно закрепиться в клубе получилось разве что у Дмитрия Квартальнова, но и ему не простили второй вылет от «Авангарда».

У Анвара Гатиятулина контракт на два сезона, и пока предпосылок к тому, что соглашение с ним разорвут раньше срока, нет. Во многом на фигуре бывшего тренера «Трактора» казанцы остановились вынужденно. Алексей Кудашов не собирался уходить из «Динамо», Илью Воробьёва перехватил ЦСКА. Да и за Гатиятулина пришлось побороться с «Сибирью», хотя в Новосибирске и говорили о приходе Анвара Рафаиловича практически как о свершившемся факте. Гатиятулин обещал изменить стереотипные представления об «Ак Барсе». Прошлой весной высказывались предположения, что Гатиятулин устроил как руководство клуба и республики своим происхождением (тренер-татарин всегда будет в приоритете), так и Билялетдинова, который сохраняет косвенное влияние на «Ак Барс». «Трактор» при Гатиятулине многие называли излишне осторожным, в то время как в Казани ждали решительных перемен – прежде всего в подходе к формированию состава и тактическому построению игры. И эти перемены случились.

Анвар Гатиятулин Фото: ak-bars.ru

Для начала отвечаем на главный вопрос – никаких «автобусов» у «Ак Барса» при Гатиятулине нет. Строго говоря, их не было и при позднем Билялетдинове, и разговоры при отходе к схеме 1-4 скорее миф. Но текущий стиль игры казанцев решительно отличается от «Ак Барса» прошлого сезона. Казанцы идут с заметным опережением командного графика заброшенных шайб и держатся в топе среди всех клубов КХЛ. Но куда важнее здесь даже не статистические показатели, а субъективные ощущения. Стоит посмотреть хотя бы несколько матчей казанцев в сезоне-2024/2025, а затем включить на контрасте игры из сезона-2023/2024, чтобы понять, насколько более раскованно действует теперь татарстанский коллектив. Разумеется, не стоит ждать на «Татнефть-Арене» феерии в атаке, которую дарят нам СКА, «Северсталь» или «Спартак». Но у этих клубов виден и ярый перекос в другую сторону, в то время как Гатиятулин пытается искать баланс.

Получается не без огрехов. Снятые с игроков оковы логично привели не только к тому, что «Ак Барс» начал больше забивать – команда теперь и больше привычного пропускает. Много невынужденных потерь, позиционных ошибок, за которые Билялетдинов практически гарантированно отправил бы в запас как минимум на несколько игр. Гатиятулин с пониманием относится к таким огрехам, что привело к неожиданному эффекту – казалось бы, достигшие своего потолка хоккеисты открылись в этом сезоне заново. Хоть кто-то мог себе представить ещё полгода назад, что Никита Лямкин будет штурмовать бомбардирские рекорды Ильи Никулина? Разговоры о переходе Артёма Галимова в «Чикаго» прошлой весной могли звучать только в качестве шутки. Прогрессирует и Кирилл Семёнов – умный двусторонний центр показал себя в качестве креативного плеймейкера. Илья Сафонов в межсезонье также может рассматривать для себя варианты в НХЛ – Гатиятулин раскрыл лучшие качества этого игрока.

Артём Галимов Фото: ak-bars.ru

«Прогресс ребят — это не только моя работа, это работа всего тренерского штаба. Она основывается на доверии, мы строим отношения с хоккеистами, индивидуально работаем с каждым игроком, находим позитив», – объясняет тренер. «Ак Барс» вырос за счёт внутренних резервов и установил важный клубный рекорд. Впервые в истории КХЛ у казанцев больше трёх хоккеистов набрали 40+ очков. Эту планку перешагнули Александр Барабанов (45), Артём Галимов (44), Дмитрий Яшкин (41) и Кирилл Семёнов (41). Наверняка преодолеть её до конца регулярного сезона успеют и Ник Петан (37) с Никитой Лямкиным (36). То есть потенциально сразу шесть хоккеистов покажут выдающийся бомбардирский потенциал. Подобным не может похвастаться в лиге больше никто, разве что легионерская тройка «Салавата Юлаева» дружно выбила 40+, но там не особо кто за ними поспевает. У СКА пять человек в диапазоне очков 31-40.

Важное отличие Гатиятулина от Билялетдинова – доверие молодёжи. Отчасти вынужденное, прямо сейчас 23-летний Семён Терехов выходит в первой тройке нападения явно не от хорошей жизни. Тем не менее регулярную практику получают ровесники Терехова Артур Бровкин и Денис Комков, эпизодически задействуют и 19-летнего Радэля Замалтдинова. Вновь в составе Никита Евсеев, конфликт которого с Билялетдиновым дошёл даже до арбитража по делу о «спортивной дискриминации». Единственное, хотелось бы видеть теперь и от самих ребят больше практической пользы, всё-таки выданные авансы надо оправдывать. Тем не менее говорить, что «Ак Барс» не задействует ресурсы своей системы и списывает собственных воспитанников в утиль, не приходится. Шанс по ходу сезона появился даже у 21-летнего вратаря Максима Арефьева, когда Тимур Билялов и Амир Мифтахов синхронно получили травмы.

Амир Мифтахов Фото: ak-bars.ru

По вратарской позиции Гатиятулин сразу же обозначил, что не будет делить голкиперов на позиции первого и второго номера. Тем не менее цифры не обманешь – Мифтахов явно переигрывает Билялова, и, скорее всего, именно на Амира будет сделана ставка в плей-офф. К матчам на вылет важно будет разобраться, и на кого рассчитывает Анвар Рафаилович из полевых игроков. Одновременно с тем, как выросли уже игравшие в составе «Ак Барса» хоккеисты, мало что дали клубу новички, которых подписывали уже под Гатиятулина. 100-процентным попаданием можно назвать только Александра Барабанова. Он без проблем вернулся в реалии КХЛ после нескольких лет за океаном и стал лидером казанцев во всех смыслах. Здорово играет и грекоканадец Петан, однако Нику мешают травмы. А вот игра Альберта Яруллина откровенно расстраивает – не постоянных обрезов и позиционных просчётов ждали от него, когда забирали домой из «Трактора».

Эрик О’Делл никак не наберёт кондиции и наберёт ли он их в принципе? Егор Коршков и Семён Кошелев играют нестабильно, Егор Бабенко вылетел до конца сезона, Алексей Пустозёров ярко зашёл в первых играх, но, очевидно, у него есть видимый потолок возможностей. В дедлайн Марат Валиуллин обменял одного из главных ветеранов клуба Дмитрия Юдина в СКА на Степана Фальковского, и до сих пор трудно сказать, кто выиграл от этого трансфера. Белорус должен был добавить Казани мощи на пятаке и у бортов, а также помочь при розыгрыше большинства. С этим Фальковский справляется, однако индивидуальных ошибок слишком много, чтобы быть уверенным в Степане на 100%.

Степан Фальковский Фото: ak-bars.ru

К слову, о спецбригадах – казанцы лучшие в лиге по нейтрализации меньшинства. И с секретным оружием в виде голов в меньшинстве сразу семь шайб удалось организовать, когда у соперника было на одного игрока больше. С большинством в целом всё также неплохо – уверенное место в топ-10 лиги и показатели свыше 20% реализации. Главной проблемой на пути к Кубку Гагарина для «Ак Барса» сейчас видится трудность в поиске игрового ритма. Казанцам трудно собраться на длительную победную серию, отличный матч с эталонными командными действиями как впереди, так и сзади чередуется с невнятным поражением в следующей игре. Однако прямо сейчас у «барсов» три победы кряду. Вечером встреча со СКА в Санкт-Петербурге, которая поможет ответить на вопрос, насколько готов коллектив Гатиятулина к плей-офф. Ведь стабильность – едва ли не главный аспект в матчах на вылет.