Топ-матчи среды: «Трактор» — «Металлург», Медведев в теннисе и кубковый футбол

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Посмотреть все события 5 февраля в Матч-центре
- 🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 3:30: «Кливленд Кавальерс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА
- 🏒 4:00: «Виннипег Джетс» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 17:00: «Трактор» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ
- 🎾 21:30*: Маттия Беллуччи (Италия, Q) — Даниил Медведев (Россия, 2), Роттердам, второй круг
- ⚽️ 23:00: «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал», Кубок лиги, 1/2 финала
- ⚽️ 23:00: «Милан» — «Рома», Кубок Италии, 1/4 финала
- ⚽️ 23:00: «Леганес» — «Реал» Мадрид, Кубок Испании, 1/4 финала
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Время в материале указано по Москве.
🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: продлит ли Александр Овечкин голевую серию?
Капитан «Вашингтона» не уходил без заброшенных шайб в двух последних матчах – с «Оттавой» и «Виннипегом». С каждым точным броском отставание от Уэйна Гретцки становится всё меньше, и встреча с «Флоридой» – отличная возможность ещё ближе подобраться к снайперскому рекорду НХЛ. Ждём очередного гола от Александра?
🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: смогут ли Никита Кучеров и Ко остановить «Оттаву»?
«Сенаторы» в последнее время не на шутку разыгрались – в последних 13 матчах они потерпели всего три поражения, одно из которых в овертайме, выиграли шесть встреч подряд и поднялись в зону плей-офф на Востоке. А вот «Тампы» там пока нет – получится ли у «молний» прервать победную серию канадцев и вернуться в кубковую восьмёрку?
🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: «пингвины» одержат третью победу подряд?
«Питтсбург» обитает практически на самом дне Восточной конференции, но в последних двух матчах команда Майка Салливана смогла забрать максимум очков. «Дэвилз», напротив, в своей последней игре не справились с «Баффало» и слегка ухудшили своё положение. Впрочем, их позициям в зоне плей-офф пока ничего серьёзно не угрожает, а вот «Пингвинз», чтобы оказаться там, необходимо продолжать победную серию. Получится ли?
🏀 3:30: «Кливленд Кавальерс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: встреча лидеров Востока, кому достанется победа?
«Кливленд Кавальерс» в этом сезоне играет на уровне лучшей команды во всей НБА, по праву возглавляя турнирную таблицу Восточной конференции. Действующий чемпион «Бостон Селтикс» не особо напрягается в регулярном чемпионате, похоже, экономя силы до старта плей-офф. Клубы встречались между собой дважды: сначала победу забрали «кельты», а затем – «кавалеристы». Кто возьмёт верх в третьей игре в сезоне?
🏒 4:00: «Виннипег Джетс» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: «Виннипег» не остановить?
Лидеры Запада и всей НХЛ стремительно мчатся в Президентскому кубку – «Джетс» не знают поражений на протяжении последних семи матчей и стремятся оторваться от «Вашингтона», который имеет на два очка меньше при двух играх в запасе. Сможет ли «Каролина» охладить пыл «реактивщиков» и нанести им 15-е поражение в сезоне?
🏒 17:00: «Трактор» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: кто выйдет вперёд в серии этого сезона?
Единственным матчем очередного игрового дня в КХЛ станет южноуральское дерби. В этом сезоне оно проходило дважды, и оба раза команды встречались в Магнитогорске. Пока в этом противостоянии счёт 1-1 – первое дерби осталось за «Трактором» (4:0), но 11 января «сталевары» взяли реванш (5:3). Сейчас команды впервые в этой регулярке сойдутся в Челябинске – кто возьмёт верх на этот раз?
🎾 21:30*: Маттия Беллуччи (Италия, Q) — Даниил Медведев (Россия, 2), Роттердам, второй круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: продолжит ли Медведев начатое в Нидерландах?
Даниил Медведев после провала на Australian Open не без проблем стартовал на «пятисотнике» в Роттердаме. Тем не менее 28-летний россиянин справился со швейцарским ветераном Стэном Вавринкой и теперь за место в 1/4 финала сразится с квалифаером из Италии Маттией Беллуччи, который на пять лет его моложе. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а победитель далее сразится либо со Стефаносом Циципасом, либо с кем-то из пары Маттео Берреттини — Таллон Грикспор.
⚽️ 23:00: «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал», Кубок лиги, 1/2 финала
Интрига: «Арсенал» совершит камбэк и выйдет в финал?
«Арсенал» в первом полуфинале Кубка лиги неожиданно «сгорел» дома «Ньюкаслу» — 0:2. Для выхода в финал лондонцам теперь необходимо чудо. Команда Эдди Хау редко уступает дома, а «Арсенал» устроит победа минимум в два мяча. Но на уикенде они уже загрузили пять мячей в ворота «Манчестер Сити». Почему бы не повторить трюк с «Ньюкаслом»?
⚽️ 23:00: «Милан» — «Рома», Кубок Италии, 1/4 финала
Интрига: «Милан» останется в борьбе за трофей?
«Милан» сильно обновился зимой. Боссы клуба поработали на трансферном рынке ради возможности борьбы за титулы. Один из лучших шансов завершить сезон с трофеем — выиграть Кубок Италии. В четвертьфинале миланцев поджидает «Рома». Римляне также не скучали в январе и совершили несколько сделок. И также мечтают о победе в Кубке. Два сильных клуба, важный матч — чем не повод включить футбол? Тем более в очных встречах «Милана» и «Ромы» минимум один мяч забивается в течение 10 лет. Зрелище гарантировано.
⚽️ 23:00: «Леганес» — «Реал» Мадрид, Кубок Испании, 1/4 финала
Интрига: «Реал» продолжит борьбу за Кубок?
Мадридский «Реал» лидирует в Примере, вышел в плей-офф ЛЧ, а также бьётся за Кубок Испании. Ещё можно оформить «золотой» хет-трик. Но главная проблема «Мадрида» — эпидемия травм. Например, встречу с «Леганесом» пропустят Килиан Мбаппе, Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Дани Карвахаль, Давид Алаба, Джуд Беллингем. Шанс для аутсайдера! Однако сила состава «Реала» позволяет рассчитывать на победу даже в такой ситуации.