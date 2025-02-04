Алексей Жамнов побил рекорд Милоша Ржиги в «Спартаке», а «Автомобилист» и «Сибирь» продлили потрясающие серии.

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«Ак Барс» уничтожил СКА в Петербурге, в Минске случился курьёз сезона. Итоги дня в КХЛ

4 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось девять встреч. Коротко подводим итоги матчей.

«Сибирь» набрала очки в 10-м матче подряд, крупно победив в гостях «Амур»

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

На 36-й секунде первого периода Девин Броссо с передач Олега Ли и Игната Коротких открыл счёт во встрече.

В начале второго периода Владислав Кара с передач Кирилла Рассказова и Георгия Белоусова восстановил равенство в счёте. На 11-й минуте периода Тейлор Бек с передач Брендана Лайпсика и Егора Аланова вывел «Сибирь» вперёд.

На второй минуте третьего периода Кирилл Рассказов сделал счёт 3:1. На пятой минуте периода Брендан Лайпсик с передач Тимура Ахиярова и Энди Андреоффа упрочил преимущество гостей. На 14-й минуте периода Никита Коротков с передач Антона Берлёва и Егора Аланова довёл счёт до крупного.

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Таким образом, команда Вадима Епанчинцева продлила серию с набранными очками до 10 матчей. Последний раз «Сибирь» уступала в основное время ещё 8 января 2025 года, когда на выезде всухую проиграла «Торпедо» (0:2). С тех пор команда из Новосибирска одержала пять побед и потерпела пять поражений в дополнительное время. В следующей встрече 11 февраля «Сибирь» на домашнем льду примет «Ладу».

«Барыс» на выезде отыгрался с 0:3, но уступил «Адмиралу» в овертайме

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

На пятой минуте первого периода Шейн Принс с передачи Дмитрия Дерябина открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Даниил Гутик с передач Егора Петухова и Степана Старкова удвоил преимущество хозяев.

На восьмой минуте второго периода Егор Петухов сделал счёт 3:0, реализовав буллит. Менее чем через минуту Михаил Рахманов с передач Станислава Бочарова и Аслана Жусупбекова забросил первую шайбу «Барыса» в матче.

На 11-й минуте третьего периода Динмухамед Кайыржан сократил отставание «Барыса» до минимума. На 14-й минуте периода Иван Николишин с передач Никиты Сетдикова и Саяна Данияра сделал счёт 3:3.

В овертайме Александр Шепелев принёс хозяевам победу. Несмотря на то что «Адмирал» упустил преимущество в три шайбы, команде Леонида Тамбиева всё-таки удалось добыть победу и прервать трёхматчевую серию поражений.

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«Нефтехимик» нанёс «Ладе» седьмое поражение подряд

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Нефтехимиком». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В середине второго периода жёсткий силовой приём провёл защитник «Лады» Владислав Сёмин, попавший локтем в голову нападающему «Нефтехимика» Григорию Селезнёву. Моментально за товарища по команде вступился Илья Пастухов и подрался с Сёминым. По итогам видеопросмотра на Сёмина был наложен большой плюс дисциплинарный до конца игры штрафы. Также оба хоккеиста получили по пять минут за драку. «Нефтехимик» реализовал это большинство.

Голами в составе «Нефтехимика» отметились Андрей Белозёров, Райли Барбер, Григорий Селезнёв и Жан-Себастьен Ди. За хозяев голы забили Дмитрий Кугрышев, Никита Попугаев и Евгений Грошев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Серия поражений «Лады» теперь насчитывает семь встреч. Последний раз команда Павла Зубова одерживала победу ещё 14 января 2025 года, когда со счётом 6:4 ей было переиграно минское «Динамо». Примечательно, что в день матча с «Нефтехимиком» руководство тольяттинского клуба утвердило Зубова на посту главного тренера, лишив его приставки «исполняющий обязанности».

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«Спартак» обыграл лидера КХЛ «Локомотив» в матче с девятью голами, Жамнов побил рекорд Ржиги

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Спартаком». Победу в результативной встрече одержали красно-белые со счётом 5:4.

После второго периода счёт в матче был 2:1 в пользу «Спартака». В третьем периоде команды забросили ещё пять шайб на двоих. Отметим, что «Локомотив» получил пять малых штрафов, а «Спартак» лишь один — за полторы минуты до конца третьего периода.

Голами в составе красно-белых отметились Адам Ружичка, Егор Савиков, Даниил Орлов, Михаил Мальцев и Николай Голдобин. За «Локомотив» шайбы забросили Георгий Иванов, Павел Красковский, Максим Берёзкин и Андрей Сергеев, забивший гол на последней секунде матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Главный тренер красно-белых Алексей Жамнов одержал 76-ю победу со «Спартаком» и побил клубный рекорд в КХЛ, принадлежавший Милошу Ржиге (75).

«Торпедо» в упорном домашнем матче обыграло «Витязь» по буллитам

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Витязем». Победу в упорной встрече одержали хозяева со счётом 2:1 по буллитам.

На 10-й минуте матча счёт открыл хоккеист «Витязя» Иван Воробьёв. В середине второго периода нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов сравнял счёт с передач Китона Томпсона и Кирилла Стеклова.

Команды не смогли выявить победителя в основное время, а в овертайме «Торпедо» не сумело реализовать двойной малый штраф хоккеиста «Витязя». По буллитам победу одержали нижегородские хоккеисты. Победный буллит на счету Дмитрия Кагарлицкого.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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Минское «Динамо» отыгралось с 0:3 и одержало волевую победу в матче с «Сочи», защитник хозяев забил гол в свои ворота

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Сочи». Волевую победу одержали хозяева со счётом 5:3.

Первый период завершился со счётом 3:0 в пользу «Сочи». Одну из шайб в свои ворота забросил защитник «Динамо» Роб Хэмилтон.

Во втором периоде минчане размочили счёт усилиями Виталия Пинчука. В третьем периоде хозяева переломили ход матча и забросили четыре шайбы подряд — отличились Вадим Шипачёв, Хэмилтон (только теперь уже в чужие ворота), Ксавье Уэлле и Вадим Мороз.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, минское «Динамо» впервые в сезоне обыграло «Сочи». В первой личной встрече сезона сочинцы победили со счётом 3:2.

«Ак Барс» разгромил СКА, забросив восемь шайб. Галимов оформил хет-трик в первом периоде

В Санкт-Петербурге на «СКА Арене» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и казанским «Ак Барсом». Разгромную победу одержали казанцы со счётом 8:3.

Стартовый голкипер СКА Артемий Плешков был заменён на Павла Мойсевича после трёх пропущенных шайб к 10-й минуте встречи. Первый период завершился со счётом 6:1 в пользу «Ак Барса». Главным героем этого отрезка матча стал нападающий казанского клуба Артём Галимов, оформивший хет-трик к 19-й минуте.

Всего голами в составе «Ак Барса» отметились Галимов (3), Семён Терехов, Алексей Пустозёров, Никита Лямкин и Семён Кошелев. За СКА дублем отметился Захар Бардаков, ещё одну шайбу забросил Валентин Зыков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, что после предыдущего матча с московским «Динамо» (4:3 ОТ) главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал обновление клубного антирекорда по количеству пропущенных петербуржцами шайб за сезон, резко переведя тему в историческую плоскость.

Шайба Голышева в овертайме принесла победу «Автомобилисту» в матче с «Куньлунем»

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Автомобилистом». Победу в овертайме одержали гости — 2:1.

На 35-й минуте счёт открыл нападающий «Автомобилиста» Андрей Обидин с передачи Степана Хрипунова. В начале третьего периода Кайл Ро с передачи Яна Дрозга сравнял счёт. Команды не смогли выявить победителя в основное время. Победу «Автомобилисту» голом в большинстве в дополнительное время принёс точный бросок Анатолия Голышева с передачи Стефана Да Косты.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Автомобилист» одержал 11-ю победу кряду. Последний раз команда Николая Заварухина терпела поражение ещё 5 января 2025 года, когда на выезде уступила «Трактору» (0:2).

ЦСКА в тяжёлом матче одержал победу над «Авангардом» по буллитам

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Авангардом». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 2:1 по буллитам.

На шестой минуте матча счёт открыл нападающий «Авангарда» Наиль Якупов, которому ассистировали Константин Окулов и Дамир Шарипзянов. ЦСКА удалось сравнять счёт в середине второго периода — гол в большинстве забил Никита Нестеров с передач Павла Карнаухова и Максима Мамина.

В конце третьего периода омичи получили шанс на игру в формате «5 на 3», но не смогли реализовать большинство. Большой штраф за удар клюшкой получил защитник ЦСКА Владислав Провольнев. Овертайм также завершился без голов, а по буллитам победу одержали армейцы.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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Матч на 5 февраля