Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Вашингтон — Флорида — 6:3, обзор матча, Овечкин забросил 878-ю шайбу в НХЛ за 0,1 секунды до конца игры, видео

Овечкин — ювелир! Забил за одну десятую секунды до сирены, до Гретцки — всего 16 голов
Максим Макаров
Овечкин забросил 878-ю шайбу за 0,1 секунды
Аудио-версия:
Комментарии
«Вашингтон» продолжает борьбу за Президентский Кубок.

Последние два матча «Вашингтона» проходили примерно по одному сценарию: подопечные Спенсера Карбери проваливали начало, в третьем периоде вынуждены были отыгрываться с 2:4, делали камбэк, но проигрывали в овертайме. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида» шла на серии побед, которая позволила им возглавить дивизион, сместив с вершины «Торонто».

По первому периоду стало сразу понятно, что работу над ошибками «столичные» провели – хозяева выглядели солидно, и на 15-й минуте Манджапане открыл счёт, вонзив шайбу в ближнюю девятку. Но «Флорида» до перерыва успела сравнять, воспользовавшись своими главными преимуществами – сумасшедшее давление и поставленный форчек.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Манджапане (Сандин, Дауд) – 14:08     1:1 Беннетт (Боквист) – 19:30     2:1 Уилсон (Протас) – 21:15 (sh)     2:2 Барков (Вераге, Райнхарт) – 24:14     3:2 Эллер – 42:19     4:2 Дауд (Манджапане, Строум) – 46:10     4:3 Ткачук (Шмидт, Беннетт) – 47:46     5:3 Протас – 58:21     6:3 Овечкин (Фехервари, Дауд) – 59:59    

Алексей Протас в матче с «Виннипегом» прервал серию из шести матчей с очками, но сегодня сразу решил начать новую – перехватил шайбу в меньшинстве и выдал Тому Уилсону на пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но и на это «Пантерз» быстро нашли ответ – Александр Барков ушёл из-под давления Чикрана и с неудобной руки переиграл Томпсона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В заключительном отрезке «пантерам» уже пришлось отыгрывать не одну шайбу, так как Эллер и Дауд за четыре минуты сделали преимущество «Вашингтона» комфортным. Ткачук нашёл возможность для того, чтобы сократить разрыв и продлить свою серию с голами, но шестой полевой, вышедший в концовке вместо Бобровского, никакого преимущества гостям не дал. Сначала Протас набрал второе очко за игру, а затем больше минуты партнёры Овечкина пытались создать ему момент. На исходе двадцатиминутки это удалось – Александр уверенно качнул защитника и отправил шайбу в пустые ворота за одну десятую секунды до конца. Настоящий ювелир!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вашингтон» прерывает победную серию «Флориды», а сам продолжает борьбу с «Виннипегом» за Президентский Кубок. Овечкин забросил 878-ю шайбу. А попутно с этим упрочил свой же рекорд по голам в пустые ворота.

А ещё Александр в 19-й раз в карьере пробил отметку в 25 шайб, рекорд принадлежит Горди Хоу – он делал это 20 раз.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android