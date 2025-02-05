Овечкин — ювелир! Забил за одну десятую секунды до сирены, до Гретцки — всего 16 голов

Последние два матча «Вашингтона» проходили примерно по одному сценарию: подопечные Спенсера Карбери проваливали начало, в третьем периоде вынуждены были отыгрываться с 2:4, делали камбэк, но проигрывали в овертайме. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида» шла на серии побед, которая позволила им возглавить дивизион, сместив с вершины «Торонто».

По первому периоду стало сразу понятно, что работу над ошибками «столичные» провели – хозяева выглядели солидно, и на 15-й минуте Манджапане открыл счёт, вонзив шайбу в ближнюю девятку. Но «Флорида» до перерыва успела сравнять, воспользовавшись своими главными преимуществами – сумасшедшее давление и поставленный форчек.

Алексей Протас в матче с «Виннипегом» прервал серию из шести матчей с очками, но сегодня сразу решил начать новую – перехватил шайбу в меньшинстве и выдал Тому Уилсону на пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но и на это «Пантерз» быстро нашли ответ – Александр Барков ушёл из-под давления Чикрана и с неудобной руки переиграл Томпсона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В заключительном отрезке «пантерам» уже пришлось отыгрывать не одну шайбу, так как Эллер и Дауд за четыре минуты сделали преимущество «Вашингтона» комфортным. Ткачук нашёл возможность для того, чтобы сократить разрыв и продлить свою серию с голами, но шестой полевой, вышедший в концовке вместо Бобровского, никакого преимущества гостям не дал. Сначала Протас набрал второе очко за игру, а затем больше минуты партнёры Овечкина пытались создать ему момент. На исходе двадцатиминутки это удалось – Александр уверенно качнул защитника и отправил шайбу в пустые ворота за одну десятую секунды до конца. Настоящий ювелир!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вашингтон» прерывает победную серию «Флориды», а сам продолжает борьбу с «Виннипегом» за Президентский Кубок. Овечкин забросил 878-ю шайбу. А попутно с этим упрочил свой же рекорд по голам в пустые ворота.

А ещё Александр в 19-й раз в карьере пробил отметку в 25 шайб, рекорд принадлежит Горди Хоу – он делал это 20 раз.